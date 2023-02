Conférence de presse du ministre de la Justice





QUÉBEC, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, en compagnie de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre de la Justice, Mme Kariane Bourassa, fera une annonce concernant la réforme du droit de la famille.

DATE : Le 23 février 2023



HEURE : 11 h 15 (ou après les affaires courantes)



LIEU : Salle Evelyn-Dumas, 1.30, à l'Assemblée nationale





