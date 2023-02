RapidLash®, le pionnier des sérums rehausseurs de cils, célèbre ses 15 ans en affaires





Le passé, le présent et l'avenir du leader en embellissement des cils et des sourcils

MASHPEE, Massachusetts, 23 février 2023 /CNW/ -- RapidLash® , le pionnier des innovations en matière d'embellissement des cils et des sourcils, est fier de célébrer son 15e anniversaire. Il s'agit d'une étape importante pour RapidLash® et sa société de distribution nord-américaine, ROCASUBA, Inc. , dont la mission est d'offrir aux consommatrices des solutions héroïques aux inconvénients de la vie. Ses produits primés sont reconnus pour leur formule efficace. C'est le cas de son article le plus vendu : le sérum rehausseur de cils RapidLash®

RapidLash® a été créé en 2008 par International Research Laboratories en Californie, alors qu'une équipe de chimistes s'était donné pour mission de développer des produits sûrs et efficaces au moyen de formules scientifiques conçues pour rehausser la beauté des traits naturels. ROCASUBA, Inc. a lancé RapidLash® aux États-Unis et est devenue la première entreprise à offrir un sérum rehausseur de cils sur le marché grand public. Grâce à son prix abordable et à sa présence sur les tablettes de nombreuses pharmacies, RapidLash® a gagné en popularité, alors que celles qui l'ont essayé ont profité des avantages de sa facilité d'application et de sa formule éprouvée par ses consommatrices. Deux ans à peine après son lancement, RapidLash® a rapidement élargi sa portée de vente au détail avec 24 000 magasins. La marque a de plus connu une croissance commerciale importante alors que des consommatrices de partout au pays ont fait l'expérience de ses formules inégalées.

« Nous sommes ravis de célébrer nos 15 ans d'activité. Nous continuons d'être motivés par notre engagement à distribuer des produits révolutionnaires, accessibles et efficaces qui contribuent à la confiance en soi. Nous nous réjouissons à la perspective d'une année 2023 solide et d'une croissance soutenue pour de nombreuses années à venir », a déclaré Robert Trow, chef de la direction de ROCASUBA, Inc.

Pour souligner cet anniversaire, la société lance la campagne Paint It Purple. Alimentée par l'héritage californien de l'entreprise et son dévouement à donner le sourire au moyen de ses sérums, la campagne dynamique souligne l'engagement de RapidLash® envers sa communauté et témoigne des soins qu'elle lui procure. Pour appuyer l'esprit de la marque, RapidLash® fait équipe avec Project Purple®, un organisme ambitieux qui vise à débarrasser le monde du cancer du pancréas. Une partie des ventes de RapidLash® servira à financer la détection précoce de la maladie et la recherche de traitements, et procurera une aide financière aux patients tout au long de l'année 2023. De plus, la marque présentera de nouvelles vidéos de marketing, un logo spécial et des témoignages sur les produits de la part de véritables consommateurs tout au long de l'année qui montrent l'esprit de la campagne « Paint It Purple » en 2023.

Aujourd'hui, RapidLash® demeure un chef de file du rehaussement des cils et des sourcils auprès des célébrités, des consommatrices, des influenceurs et des spécialistes de la beauté. L'efficacité des produits continue de générer une clientèle fidèle, ce qui jette les bases de l'élargissement de gammes de produits populaires, notamment RapidBrow ®, RapidShield ®, RapidHair ®, RapidRenew ®, RapidEye ® et RapidGlam MC. Ces extensions de marque continuent de révolutionner la catégorie tout en poursuivant sans relâche leur mission d'offrir des produits cosmétiques sécuritaires, abordables et efficaces axés sur les solutions.

RapidLash® a connu une croissance considérable dans le secteur de la vente au détail depuis la création de la marque. Ses produits sont notamment offerts chez ULTA, Target et CVS, ainsi que dans les boutiques en ligne de Dermstore et d'Amazon. Cette expansion des activités de détail devrait se poursuivre au cours des prochaines années. En préservant son engagement envers l'excellence, la marque demeure mue par une passion inébranlable pour l'embellissement des cils et des sourcils. RapidLash® est heureux de souligner ce jalon et se réjouit à l'idée d'innover au cours des 15 prochaines années et au-delà.

À propos de RapidLash®

RapidLash ® est un chef de file mondial dans la mise au point de solutions avancées de sérum fondées sur la science qui donnent des résultats en aussi peu que quatre à huit semaines. Créée en 2008 par International Research Laboratories en Californie, la marque s'est inspirée de l'environnement naturel pour créer ses formules, lesquelles ont renforcé sa réputation de fournisseur de résultats de qualité avec un minimum d'efforts. La collection, qui comprend les produits primés RapidBrow®, RapidShield®, RapidHair®, RapidRenew®, RapidEye®, RapidGlamMC, est offerte auprès des détaillants de masse partout au pays.

