Taulia annonce ses résultats de 2022 et un doublement du nombre de nouveaux clients en glissement annuel

Taulia, le fournisseur de premier plan de solutions de gestion de fonds de roulement, célèbre une année historique en 2022. Suite à l'acquisition de Taulia par SAP, le plus grand fournisseur mondial de logiciels d'applications d'entreprise, la société a connu une croissance rapide des nouveaux clients et une croissance de son réseau qui dépasse aujourd'hui les trois millions de fournisseurs.

En 2022, l'entreprise a plus que doublé le nombre de nouveaux clients par rapport à 2021, notamment avec la signature d'entreprises internationales telles que Dole Asia, Hapag-Lloyd et World Wide Technology (WWT).

Omar Mir, membre du conseil exécutif et PDG de WWT : « Taulia est un partenaire clé qui nous a aidés à atteindre une croissance soutenue pendant une période d'incertitude économique pour nos clients. Son approche innovante et flexible de la gestion du fonds de roulement, sa vision stratégique et le soutien de SAP permettent à notre entreprise de mieux fonctionner et de fournir une expérience inégalée à nos clients. »

Parmi les autres accomplissements en 2022 figurent :

Ajout de nouvelles capacités de produits pour la finance des comptes débiteurs et la finance durable des fournisseurs

Création d'un partenariat stratégique avec Standard Chartered Bank

Augmentation de 25 % du réseau de partenaires de financement

Effectifs mondiaux renforcés pour atteindre 425 employés

Nomination de Danielle Weinblatt au poste de responsable des produits et de Steve McDermott au poste de responsable des ventes

« 2022 a été une année charnière pour Taulia », déclare Bob Glotfelty, responsable de la croissance, Taulia. « En collaboration avec SAP, nous avons été en mesure d'amplifier l'impact que nous avons sur les entreprises, grandes et petites, leur permettant d'accélérer leur fonds de roulement et de s'orienter dans un environnement économique difficile. Je ne saurais être plus enthousiaste à l'idée de voir ce que nous pouvons réaliser avec nos clients et partenaires en 2023. »

À propos de Taulia

Taulia est un fournisseur de technologies financières spécialisé dans les solutions de gestion de fonds de roulement. Le siège de la société se trouve à San Francisco, en Californie. Taulia aide les entreprises à accéder à la valeur que recèlent leurs dettes, créances et inventaires. Un réseau de plus de trois millions d'entreprises fait appel à la plateforme de Taulia pour choisir quand elles souhaitent payer et être payées. Taulia permet à ses clients d'exécuter leurs stratégies en matière de fonds de roulement, de soutenir leurs fournisseurs en les payant de manière anticipée, et de contribuer à établir des chaînes logistiques durables. Taulia traite plus de 500 milliards USD chaque année. Certaines des plus grandes entreprises internationales font confiance à Taulia, dont Airbus, AstraZeneca et Nissan. Taulia fait partie de SAP depuis mars 2022. L'entreprise exerce ses activités à titre indépendant et sous sa propre marque au sein du groupe SAP.

