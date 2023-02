Les courses de la Coupe Nor-Am amèneront les skieurs de la Coupe du monde dans la région d'Ottawa-Gatineau





OTTAWA, ON, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Plus de 150 coureurs d'élite de ski alpin s'affronteront sur les pentes de ski de Camp Fortune et du Mont Ste-Marie (MSM) au cours des deux prochains jours dans le cadre de la série Coupe Nor-Am. La liste de départ comprendra des skieurs de la Coupe du monde ainsi que des athlètes d'élite du monde entier qui cherchent à percer les meilleurs rangs.

"C'est une opportunité incroyable pour les athlètes locaux et les passionnés de ski de compétition d'avoir les meilleurs skieurs du monde en compétition ici à Camp Fortune", a déclaré Pat Biggs, directeur général d'Alpine Ontario. Lui-même ancien skieur de la Coupe du monde, Biggs a grandi sur les pentes de Camp Fortune. "Certains sont surpris qu'une colline plus petite puisse accueillir un événement de ce calibre, mais le défi technique d'une course de slalom sur La Chute ne peut être sous-estimé."

À une heure de là, Mont Ste-Marie accueillera les épreuves de Slalom Géant (GS) au centre d'entraînement Dustin Cook. "Au cours des dernières années, nous avons développé la piste et l'infrastructure du centre d'entraînement Dustin Cook", a déclaré Sean Gilmour, chef de course, MSM NORAM 2023. "Notre vision était de créer un site digne de recevoir les meilleurs athlètes du monde et c'est ce que nous allons faire pendant les deux prochains jours."

Les courses auront lieu les 23 et 24 février. Les athlètes hommes et femmes échangeant leurs sites (horaire ci-dessous). Camp Fortune accueillera les courses SL tandis que Mont Ste-Marie offrira les courses GS.

Le financement de ces courses a été assuré en partie par le gouvernement du Canada avec le soutien d'Alpine Canada, de Ski Québec Alpin et d'Alpine Ontario.

23 février 2023

Femmes : Course SL à Camp Fortune (Skyline), 10h 00

Hommes : Course GS au Mont Ste-Marie (Centre d'entraînement Dustin Cook), 10h 00

24 février 2023

Femmes : Course GS au Mont Ste-Marie (Centre d'entraînement Dustin Cook), 10h 00

Hommes : Course SL à Camp Fortune (Skyline), 10h 00

