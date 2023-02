Ostéopathie Québec félicite Dominique Derome pour sa nomination à la présidence de l'Office des professions du Québec





MONTRÉAL, le 23 févr. 2023 /CNW/ - L'association Ostéopathie Québec transmet ses félicitations à Madame Dominique Derome pour sa nomination à titre de présidente de l'Office des professions du Québec. Ostéopathie Québec lui offre sa pleine collaboration dans la poursuite des travaux qui mèneront à la création de l'ordre professionnel des ostéopathes du Québec.

Depuis la publication en juin dernier, par l'Office des professions du Québec, d'un Avis favorable à la constitution d'un ordre professionnel distinct, Ostéopathie Québec est convaincue de la volonté de l'Office de finaliser ses travaux dans les meilleurs délais, avec un encadrement qui reconnaît les spécificités de la profession. Malgré tout, l'association réitère l'urgence d'agir étant donné le risque de préjudice pour la population croissante qui profite de l'ostéopathie.

Garantir la protection du public est une nécessité revendiquée par la communauté ostéopathique depuis fort longtemps, le dépôt de la première demande d'encadrement de la profession ayant eu lieu en 1990. Après plus de 30 ans d'analyses et de consultations, en cette année qui marque le 50e anniversaire du Code des professions, l'ostéopathie est en tête de lice pour devenir la 47e profession encadrée par un ordre professionnel au Québec.

« Nous sommes conscients que la constitution d'un nouvel ordre professionnel est un exercice unique et délicat, et c'est pourquoi notre association met son expertise et celle de ses 1700 membres au service de Madame Dominique Derome et de l'Office des professions du Québec », indique Bertrand Courtecuisse, président d'Ostéopathie Québec.

L'ostéopathie

L'ostéopathie est une approche manuelle globale qui vise à corriger les dysfonctions et à favoriser la capacité du corps à s'autoréguler. L'ostéopathe investigue les sources des problèmes, en tenant compte des interactions entre les divers systèmes du corps humain, pour proposer un traitement ostéopathique.

Les ostéopathes interviennent souvent en première ligne pour soulager la population ; plus de 50 000 traitements ostéopathiques sont dispensés toutes les semaines.

C'est 1 Québécois sur 4 âgé de 18 ans et plus qui a déjà eu recours à un traitement ostéopathique (Léger 2020).

La profession est en croissance. En 1990, le Québec comptait 85 ostéopathes. On évalue désormais ce nombre à 3000 et c'est au Québec que pratique la large majorité des ostéopathes canadiens.

Ostéopathie Québec

Créée en 2012 dans l'objectif de promouvoir l'ostéopathie tout en oeuvrant à l'encadrement de la profession, l'association est pleinement investie dans la protection du public.

Forte de ses 1700 membres, Ostéopathie Québec est la plus grande association d'ostéopathes au Québec, mais aussi au Canada. Elle a pour mission d'attester de la formation des ostéopathes, d'offrir des services à ses membres, d'informer le public et, en l'absence d'un ordre professionnel, de protéger au mieux la population québécoise.

SOURCE Ostéopathie Québec

Communiqué envoyé le 23 février 2023 à 06:33 et diffusé par :