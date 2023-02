Azimut présente une mise à jour stratégique





LONGUEUIL, QC, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) a le plaisir de présenter une mise à jour sur ses activités d'exploration et une perspectives sur sa stratégie de croissance.

FAITS SAILLANTS

Détenteur du plus important portfolio de propriétés d'exploration au Québec avec au moins 10 programmes de travaux planifiés en 2023.

Avancement du projet aurifère Elmer vers l'étape d'estimation des ressources minérales, avec un scénario à ciel ouvert en phase initiale.

Positionnement stratégique majeur pour le lithium avec d'excellentes cibles de grande extension, incluant deux projets situés en continuité directe de découvertes significatives réalisées sur des propriétés adjacentes. Programme agressif d'évaluation mis en place sur le terrain le plus tôt possible dès la fin de la saison hivernale.

Positionnement stratégique majeur pour le nickel-cuivre-cobalt-EGP (200 cibles) suite à un ciblage de pointe réalisé à l'échelle régionale pour des gisements de sulfures massifs du type Eagle's Nest.

Priorité mise sur la région Eeyou Istchee Baie James, une des régions parmi les plus prospectives au Canada , bénéficiant d'excellentes relations avec les communautés, de support gouvernemental aux activités d'exploration ainsi que d'excellentes infrastructures, incluant des routes goudronnées, des aéroports et un réseau hydro-électrique de classe de mondiale.

Expertise clé et stratégie d'affaires

Azimut réalise des traitements avancés de données appliqués à l'exploration minière à partir de sa méthodologie prédictive exclusive (AZtechMine TM ) pour générer des projets d'exploration dans des régions sous-explorées. L'objectif est d'augmenter la probabilité de découverte à partir d'approches de ciblage d'avant-garde. Cette première étape cruciale est étroitement liée à d'importants programmes de validation sur le terrain.

) pour générer des projets d'exploration dans des régions sous-explorées. L'objectif est d'augmenter la probabilité de découverte à partir d'approches de ciblage d'avant-garde. Cette première étape cruciale est étroitement liée à d'importants programmes de validation sur le terrain. Les partenariats développés avec des sociétés majeures et juniors sur ces projets permettent d'accroitre les chances de découverte en réalisant plusieurs programmes d'exploration simultanément et en minimisant les besoins répétés en financements. Cette approche permet de préserver la structure du capital dans le temps et de favoriser la création de valeur par action.

Azimut peut décider d'avancer par elle-même certains projets en fonction de critères spécifiques.

Portfolio d'exploration structuré et approche responsable (voir figures 1 à 3)

Azimut détient le plus important portfolio diversifié de projets d'exploration minérale au Québec, focalisé sur l'or, le cuivre, le nickel et le lithium. Le portfolio en différents métaux de la Société permet d'atténuer les variations typiques des prix et d'élargir la palette d'investissement. Les substances minérales sélectionnées correspondent à une demande qui est anticipée durer sur le long-terme, en particulier dans le contexte de la transition énergétique.

Azimut détient 28 principaux projets d'exploration totalisant 17 846 claims couvrant une superficie de 8 781 km 2 dans deux régions: Eeyou Istchee Baie James (24 projets) et Nunavik (4 projets). Des partenariats ont été développés sur 12 projets: 9 dans le cadre d'une alliance stratégique avec SOQUEM Inc. et 3 projets avec KGHM International Ltd, Hecla Mining Company et Mont Royal Resources Ltd.

dans deux régions: Eeyou Istchee Baie James (24 projets) et Nunavik (4 projets). Des partenariats ont été développés sur 12 projets: 9 dans le cadre d'une alliance stratégique avec SOQUEM Inc. et 3 projets avec KGHM International Ltd, Hecla Mining Company et Mont Royal Resources Ltd. Les activités d'Azimut sont guidées par des standards environnementaux, sociaux et de gouvernance élevés. Azimut a été l'une des trois sociétés d'exploration à initier avec succès en 2007 le Fond Restor-Action Nunavik, un programme environnemental régional visant à nettoyer des sites miniers historiques. Le programme a été mis en place avec l'appui du Gouvernement du Québec, du Gouvernement régional Kativik et les compagnies minières participantes. La Société supporte également un programme de nettoyage comparable dans la région Eeyou Istchee Baie James.

Principaux objectifs 2023 (voir figures 4 à 10)

Elmer (Or) : produire un rapport d'estimation des ressources initiales conforme à la norme 43-101 sur la Zone Patwon et continuer à tester par forage des cibles additionnelles à proximité. Projet 100% Azimut.

: produire un rapport d'estimation des ressources initiales conforme à la norme 43-101 sur la Zone Patwon et continuer à tester par forage des cibles additionnelles à proximité. Projet 100% Azimut. Kukamas (Cuivre-Or, Nickel-Cuivre) : débuter l'exploration à l'échelle de la propriété avec un levé magnétique-électromagnétique aéroporté et un suivi en prospection. Projet optionné par KGHM.

: débuter l'exploration à l'échelle de la propriété avec un levé magnétique-électromagnétique aéroporté et un suivi en prospection. Projet optionné par KGHM. Wapatik (Nickel-Cuivre) : continuer les forages à la suite de résultats initiaux encourageants, incluant 2,68% Ni, 1,30% Cu sur 3,30 m au sein d'une intrusion ultramafique. Projet optionné par Mont Royal .

: continuer les forages à la suite de résultats initiaux encourageants, incluant 2,68% Ni, 1,30% Cu sur au sein d'une intrusion ultramafique. Projet optionné par . Pikwa et Galinée (Lithium) : entreprendre un programme de terrain agressif pour évaluer le potentiel en lithium de ces deux propriétés directement situées en continuité avec les deux plus importantes découvertes récentes en lithium (Corvette de Patriot Battery Metals, Adina de Winsome Resources) dans la région Eeyou Istchee Baie James. Projet conjoint Azimut (50%) - SOQUEM (50%).

et : entreprendre un programme de terrain agressif pour évaluer le potentiel en lithium de ces deux propriétés directement situées en continuité avec les deux plus importantes découvertes récentes en lithium (Corvette de Patriot Battery Metals, Adina de Winsome Resources) dans la région Eeyou Istchee Baie James. Projet conjoint Azimut (50%) - SOQUEM (50%). Corvet et Kaanaayaa (Lithium) : entreprendre un programme de terrain agressif pour évaluer le potentiel en lithium de ces propriétés localisées au sud du secteur de la découverte de Corvette. Projet 100% Azimut.

et : entreprendre un programme de terrain agressif pour évaluer le potentiel en lithium de ces propriétés localisées au sud du secteur de la découverte de Corvette. Projet 100% Azimut. Projet Lithium Baie James (Lithium) : évaluer un des plus importants portfolios pour le lithium de la région Eeyou Istchee Baie James (16 blocs de claims, 2 234 claims) avec une prospection de reconnaissance supportée par la télédétection et un ciblage de pointe en géochimie. Projet 100% Azimut.

: évaluer un des plus importants portfolios pour le lithium de la région Eeyou Istchee Baie James (16 blocs de claims, 2 234 claims) avec une prospection de reconnaissance supportée par la télédétection et un ciblage de pointe en géochimie. Projet 100% Azimut. Projet Nickel Baie James (Nickel-Cuivre-Cobalt-EGP) : avancer une des principales initiatives d'exploration pour le nickel dans l'est du Canada (112 blocs de claims, 200 cibles distinctes, 3 709 claims) à partir d'un levé initial magnétique et électromagnétique aéroporté puis un suivi de validation sur le terrain. Projet 100% Azimut.

: avancer une des principales initiatives d'exploration pour le nickel dans l'est du (112 blocs de claims, 200 cibles distinctes, 3 709 claims) à partir d'un levé initial magnétique et électromagnétique aéroporté puis un suivi de validation sur le terrain. Projet 100% Azimut. D'autres projets considérés comme étant de grand intérêt par la direction de la Société feront l'objet de traitements de données, de hiérarchisation des cibles et probablement de visites ciblées sur le terrain (Wabamisk, Rex, Rex Sud , etc.).

Documents de référence

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, Géo., a préparé ce communiqué de presse en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101.

A propos d'Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société détient le plus important portfolio de projets d'exploration minière au Québec. Azimut avance activement Son projet-phare aurifère Elmer, détenu à 100%, et situé à la Baie James, est activement avancé vers la définition de ressources initiales.

La Société met en oeuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L'approche d'Azimut est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 79,5 millions d'actions émises et en circulation.

www.azimut-exploration.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l'emploi de mots comme « anticipe », « prévoit », « estime », « s'attend », « projette », « planifie », et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l'impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d'intérêt, l'imprécision des estimations de réserves, les risques environnementaux incluant l'augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, et l'incapacité d'obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d'autres risques liés au développement et à l'exploitation. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s'appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Exploration Azimut inc.

Communiqué envoyé le 23 février 2023 à 06:30 et diffusé par :