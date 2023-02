Choc des liquidités : les jeunes adultes canadiens peinent à se réapproprier leur avenir financier alors que l'inflation a des effets néfastes sur leur quotidien - Sondage RBC





52 % des Canadiens de 18 à 34 ans n'étaient pas préparés aux conséquences de l'inflation

43 % n'ont pas prévu l'effet de l'inflation sur leur capacité à payer leurs dépenses de base

47 % sont prêts à payer des frais pour améliorer les rendements de leurs placements

70 % font actuellement des placements

TORONTO, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Les Canadiens âgés de 18 à 34 ans sont aujourd'hui beaucoup moins confiants quant à leur avenir financier, alors qu'ils tentent de faire face aux répercussions continues de l'inflation sur leur vie quotidienne, selon le sondage annuel de RBC sur l'indépendance financière.

Le niveau de confiance de ces jeunes adultes a chuté à 18 %, contre 31 % l'an dernier, et la majorité d'entre eux s'inquiètent de leurs flux de trésorerie (77 %). Les raisons de cette inquiétude sont les suivantes : revenu trop faible (46 %), charges fixes trop élevées (35 %) et dépenses imprévues (27 %).

En outre, 52 % ont déclaré être mal préparés aux effets de l'inflation et de la hausse des coûts qu'ils subissent actuellement. Voici les principales raisons de ce manque de préparation :

47 % : « Je n'ai jamais vécu une inflation élevée avant. »

43 % : « Je n'ai pas prévu à quel point cela affecterait ma capacité à satisfaire mes besoins de base. »

34 % : « Je vivais déjà d'un chèque de paie à l'autre. »

32 % : « Je n'ai pas pensé à la façon dont cela affecterait ma capacité d'épargner ou d'investir pour l'avenir. »

Une réaction des jeunes adultes canadiens : ils accordent désormais une plus grande attention à leurs finances. Cette attention se porte sur les dépenses quotidiennes (62 % contre 48 % l'an dernier), la gestion des dettes (34 % contre 27 %) et la valeur de leurs placements (25 % contre 20 %). Et ils comptent sur les placements pour reconstituer leur épargne et reprendre en main leur avenir financier.

Près d'un tiers (30 %) des répondants ont indiqué que la constitution de leur portefeuille de placement était l'une de leurs priorités financières essentielles. Et lorsqu'ils le peuvent, ils sont 62 % à mettre de l'argent de côté pour alimenter leur portefeuille. De plus, près de la moitié (47 %) ont indiqué qu'ils étaient prêts à payer des frais pour obtenir de meilleurs rendements sur leurs placements.

« Même si les jeunes adultes doivent faire face aux répercussions de l'inflation aujourd'hui, nous sommes heureux de constater qu'ils continuent également de se concentrer sur les moyens d'investir pour leur avenir financier et sur la meilleure approche à adopter pour l'argent dont ils disposent aux fins de placement », affirme Brigitte Felx, planificatrice financière, RBC. « Ce groupe d'âge a le plus de chance de voir ses placements croître à long terme, ce qui rend le rendement d'autant plus important. »

Toujours selon Mme Felx, « nous sommes là pour proposer notre expertise et nos conseils afin d'aider les Canadiens à explorer toutes les options de placement disponibles et à trouver des occasions de faire fructifier leur épargne. »

Les principaux objectifs de placement comprennent la constitution d'un filet de sécurité et l'accroissement du patrimoine

Selon le sondage RBC, bien que les jeunes investisseurs adultes pensent déjà à leur retraite, ils souhaitent davantage qu'elle soit agréable (41 %) plutôt qu'anticipée (21 %). Parmi leurs autres objectifs de placement prioritaires, citons la constitution d'un filet de sécurité (45 %), l'accroissement du patrimoine (44 %) et la réalisation de l'indépendance financière (41 %).

Certains obstacles importants nuisent à l'atteinte de ces objectifs : près de la moitié des répondants (44 %) admettent qu'ils ont peu de connaissances en matière de placement ou qu'ils n'en ont aucune ; 54 % n'ont pas de plan financier ; et 77 % n'ont pas communiqué avec un conseiller financier au cours de la dernière année.

« Si vous essayez de vous débrouiller tout seul, sans approfondir vos connaissances en matière de placement ou sans vous appuyer sur le savoir-faire d'un conseiller financier, vous aurez peu de chance d'atteindre vos objectifs », explique Mme Felx. « En consultant un conseiller, vous pouvez mettre en place un plan sur mesure qui vous permettra de garder le cap, quelle que soit l'évolution de l'inflation, des taux d'intérêt et des marchés. »

Mme Felx déconseille aussi de chercher à obtenir des gains rapidement quand on place son argent. « Nous savons qu'il peut être tentant pour les investisseurs, en particulier ceux qui débutent, de chercher des occasions de réaliser des gains rapidement, mais le risque est parfois élevé et cela pourrait les empêcher d'atteindre leurs objectifs à long terme. Un conseiller financier examine votre situation financière sous un angle plus objectif et vous aide à garder le cap sur ce qui compte le plus. »

Les conseils vont d'une simple aide pour se fixer des objectifs financiers ou établir un budget à des entretiens approfondis sur des besoins plus complexes. RBC offre aux investisseurs une gamme complète d'options, allant du service-conseil complet aux portefeuilles en ligne automatisés donnant accès à des conseils, en passant par les placements en ligne autonomes. De plus, elle met à la disposition des Canadiens une expertise, des conseils personnalisés et des outils puissants qui les aident à obtenir des résultats. Pour en savoir plus sur la manière de planifier votre avenir financier, visitez rbcfinancialplanning.com/fr/planification-financiere.html.

Info éclair

SONDAGE SUR L'INDÉPENDANCE FINANCIÈRE RBC 2023 Tableau comparatif - Groupe d'âge et sexe RÉPONSES TOUS 18-

34 35-

54 55+ Hommes Femmes Confiant dans leur avenir financier 10 % 18 % 9 % 6 % 11 % 10 % Préoccupé par mon flux de trésorerie 67 % 77 % 69 % 57 % 62 % 71 % Impossibilité d'épargner plus pour les raisons suivantes :

Revenu trop faible 38 % 46 % 36 % 35 % 35 % 41 % Charges fixes trop élevées 31 % 35 % 36 % 24 % 27 % 34 % Dépenses imprévues 25 % 27 % 28 % 22 % 22 % 28 % Non préparé aux effets de l'inflation 44 % 52 % 52 % 33 % 38 % 50 % Mal préparé pour les raisons suivantes :











Aucune expérience de l'inflation élevée 32 % 47 % 28 % 21 % 26 % 36 % Absence de prévision de l'impact sur la capacité à payer les dépenses de base 39 % 43 % 39 % 34 % 38 % 39 % Vit déjà d'un chèque de paie à l'autre 42 % 34 % 49 % 44 % 39 % 45 % Manque d'anticipation de l'impact sur la capacité à épargner ou à investir pour l'avenir 26 % 32 % 23 % 22 % 25 % 26 % Attention accrue portée aux aspects suivants :

Dépenses au quotidien 54 % 62 % 55 % 49 % 48 % 61 % Gestion de mes dettes 32 % 34 % 42 % 23 % 31 % 33 % Valeur de mes placements 27 % 25 % 18 % 35 % 30 % 23 % Volonté de payer des frais pour améliorer les rendements des placements 41 % 47 % 40 % 39 % 47 % 36 % Objectifs de placement les plus importants :

Avoir une retraite confortable 51 % 41 % 55 % 54 % 52 % 50 % Se constituer un filet de sécurité 46 % 45 % 43 % 49 % 44 % 48 % Atteindre l'indépendance financière 34 % 41 % 31 % 33 % 35 % 34 % Accroître le patrimoine 33 % 44 % 29 % 29 % 39 % 27 % Protéger sa famille 29 % 35 % 31 % 24 % 28 % 30 % Prendre une retraite anticipée 19 % 21 % 28 % 10 % 20 % 18 % Manque de connaissances en matière de placement 48 % 44 % 53 % 46 % 37 % 58 % Absence de plan financier 54 % 54 % 61 % 50 % 53 % 55 % Aucune consultation avec un conseiller financier pendant l'année précédente 71 % 77 % 76 % 63 % 72 % 71 % Titulaire d'un CELI 58 % 51 % 53 % 68 % 60 % 57 % Titulaire d'un REER 46 % 38 % 54 % 46 % 49 % 48 % Préférence pour le CELI plutôt que le REER 56 % 50 % 47 % 67 % 56 % 56 %

SONDAGE SUR L'INDÉPENDANCE FINANCIÈRE RBC 2023 Tableau comparatif - Canada et régions RÉPONSES CAN C.-

B. ALB. SASK./

MAN. ONT. QC PROV.

ATL. Confiant dans leur avenir financier 10 % 8 % 11 % 7 % 12 % 9 % 9 % Préoccupé par mon flux de trésorerie 67 % 63 % 72 % 73 % 70 % 58 % 69 % Impossibilité d'épargner plus pour les raisons suivantes :

Revenu trop faible 38 % 36 % 38 % 46 % 39 % 35 % 41 % Charges fixes trop élevées 31 % 34 % 38 % 40 % 31 % 22 % 28 % Dépenses imprévues 25 % 26 % 29 % 36 % 23 % 21 % 30 % Non préparé aux effets de l'inflation 44 % 45 % 48 % 41 % 44 % 44 % 41 % Attention accrue portée aux aspects suivants :

Dépenses au quotidien 54 % 55 % 66 % 60 % 55 % 43 % 60 % Gestion de mes dettes 32 % 27 % 36 % 43 % 33 % 27 % 38 % Valeur de mes placements 27 % 33 % 25 % 24 % 27 % 26 % 19 % Volonté de payer des frais pour améliorer les rendements des placements 41 % 43 % 42 % 49 % 42 % 36 % 45 % Objectifs de placement les plus importants :

Avoir une retraite confortable 51 % 49 % 50 % 57 % 52 % 47 % 53 % Se constituer un filet de sécurité 46 % 49 % 46 % 48 % 43 % 50 % 45 % Atteindre l'indépendance financière 34 % 37 % 37 % 36 % 32 % 35 % 31 % Accroître le patrimoine 33 % 46 % 37 % 31 % 37 % 18 % 31 % Protéger sa famille 29 % 30 % 33 % 32 % 31 % 25 % 22 % Prendre une retraite anticipée 19 % 16 % 18 % 21 % 20 % 19 % 20 % Manque de connaissances en matière de placement 48 % 43 % 42 % 48 % 43 % 61 % 49 % Absence de plan financier 54 % 49 % 48 % 47 % 55 % 60 % 57 % Aucune consultation avec un conseiller financier pendant l'année précédente 71 % 65 % 66 % 60 % 73 % 75 % 77 % Titulaire d'un CELI 58 % 69 % 67 % 61 % 56 % 56 % 43 % Titulaire d'un REER 46 % 53 % 45 % 48 % 45 % 44 % 49 % Préférence pour le CELI plutôt que le REER 56 % 60 % 58 % 54 % 54 % 61 % 43 %

À propos du Sondage RBC 2023 sur l'autonomie financière

En tout, 2 005 Canadiens de 18 ans et plus ont répondu au sondage du 15 au 27 octobre 2022 par l'intermédiaire de la plateforme en ligne Ipsos Je-Dis. Ce sondage est mené par Ipsos pour le compte de RBC depuis plus de 30 ans. L'échantillon a été établi selon la méthode des quotas pondérés afin que sa composition reflète celle de la population canadienne déterminée à partir des données du dernier recensement et que les résultats du sondage soient représentatifs de l'ensemble de la population. La précision des sondages en ligne est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont exacts à ± 2,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20, par rapport aux résultats que l'on aurait obtenus si l'ensemble de la population adulte canadienne avait été sondée. Plus les bassins de la population sont restreints, plus les intervalles de crédibilité sont larges. S'il y a lieu, les attitudes et les opinions sont comparées aux résultats des sondages des années précédentes.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 95 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social.

À propos de RBC et de son service de planification unique et personnalisé MonConseiller

MonConseiller, plateforme de conseils numérique offerte en exclusivité à RBC, a permis jusqu'à maintenant à 3,4 millions de Canadiens de créer un plan personnalisé et de le modifier en temps réel. Conjugué aux services étendus de planification et de conseils financiers de RBC, MonConseiller offre une approche hybride, de sorte que vous n'avez pas à choisir entre la technologie ou la communication humaine : vous avez les deux. En plus d'avoir accès en tout temps à votre plan, à vos liquidités, à votre valeur nette et à vos objectifs, vous recevez des perspectives, des indicateurs visuels en temps réel et des prévisions pouvant vous aider à garder le contrôle de vos finances et à atteindre vos objectifs. Le service MonConseiller vous met également en contact avec un conseiller RBC de votre région - par vidéo en direct, par téléphone ou en personne en succursale. Grâce à des scénarios interactifs, vous pouvez voir l'incidence potentielle de décisions financières à court terme sur les résultats à long terme. Quel que soit votre objectif, notamment planifier votre retraite ou épargner pour une première maison, nous pouvons vous aider. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter MonConseiller.

SOURCE RBC Banque Royale

Communiqué envoyé le 23 février 2023 à 06:11 et diffusé par :