Minière O3 intersecte 1,5 g/t Au sur 44,3 mètres dans le cadre de son programme de forage intercalaire de Kierens-Norlartic, Marban Ingénierie

TORONTO, le 23 févr. 2023 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV: OIII) (OTCQX: OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société ») a le plaisir de présenter une mise à jour de son programme de forage continu à son projet Marban Ingénierie à Val-d'Or, Québec (Canada) qui vise à convertir, étendre et découvrir de nouvelles ressources aurifères. La Société publie les résultats d'analyse pour 14 sondages du programme de forage intercalaire à Kierens-Norlartic complété en décembre l'an dernier (voir le communiqué du 22 décembre 2022) cherchant une justification technique pour convertir, de la catégorie présumée à la catégorie indiquée, une portion des 50 000 onces d'or résiduelles situées au sein des fosses des ressources de l'étude de préfaisabilité (EPF). (L'EPF de Marban, intitulée «Pre-feasibility Study of the Marban Engineering Project» conformément à la Norme canadienne 43-101 - Information concernant les projets miniers («NI 43-101») et datée du 7 octobre 2022 (avec une date d'entrée en vigueur du 6 septembre 2022) est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d'émetteur de O3 Mining). Le programme de forage totalisait 64 sondages complétés dans les fosses Norlartic, North, North-North et Kierens; les résultats d'analyse restent à venir pour cinq d'entre eux.

« Non seulement les résultats nous offrent le potentiel d'augmenter l'étendue des ressources à Kierens-Norlartic, mais nous constatons également une cohérence avec les ressources estimées. Nous sommes convaincus que nous pouvons améliorer l'économie du projet en convertissant en minerai davantage de matériaux non pris en compte dans l'étude de préfaisabilité, ce qui sera reflété dans l'étude de faisabilité au premier trimestre 2024. Nous nous attendons à recevoir d'autres résultats d'analyse prometteurs dans les prochaines semaines, ce qui nous permettra de continuer à dévoiler le potentiel de ressources de Marban, alors que nous continuons à forer avec trois appareils de forage en rotation dans notre projet Marban.», a déclaré M. José Vizquerra, président et chef de la direction de Minière O3.

Faits saillants :

1,5 g/t Au sur 44,3 mètres dans le sondage O3MA-22-356 à partir de 257,4 mètres le long du trou et à l'intérieur de la fosse Norlartic de l'EPF

dans le sondage O3MA-22-356 à partir de 257,4 mètres le long du trou et à l'intérieur de la fosse Norlartic de l'EPF 1,6 g/t Au sur 27,0 mètres dans le sondage O3MA-22-385 à partir de 356,4 mètres le long du trou au fond de la fosse de Norlartic de l'EPF

dans le sondage O3MA-22-385 à partir de 356,4 mètres le long du trou au fond de la fosse de Norlartic de l'EPF 2.1 g/t Au sur 84.5 mètres (largeur réelle d'environ 19 mètres) dans le sondage O3MA-22-335 à partir de 17,6 mètres le long du trou, près de la surface et à la limite est de la fosse de Norlartic de l'EPF

La plupart des résultats publiés aujourd'hui sont cohérents avec les teneurs estimées des blocs présumés qu'ils visaient à convertir. Certains intervalles sont situés immédiatement à l'extérieur des fosses de l'EPF, offrant donc la possibilité d'accroître le tonnage de ressources si une future expansion de la fosse peut être démontrée. Dans le cas du gîte Norlartic, il est intéressant de noter que le forage O3MA-22-335 a livré des intersections notables jusqu'à la limite de la propriété au sud-est de la fosse, où la minéralisation demeure ouverte. La tâche de mettre à jour les solides des zones minéralisées est en cours et sera menée à terme dès que tous les résultats d'analyse auront été reçus. Nous travaillerons ensuite avec nos consultants pour mettre à jour l'estimation des ressources qui, selon nous, fera partie de l'étude de faisabilité.

Figure 1 - Carte de surface projet Marban

Figure 2 - Norlartic intervalles minéralisées

Le programme intercalaire 2022 comprend 64 trous de forage totalisant 12,153 mètres. Les paramètres sont listés dans le Tableau 2 pour l'ensemble du programme. De nombreux intercepts significatifs ont été publiés au cours des derniers mois (Communiqués de presse du 6 juillet 2022 et 22 décembre 2022). Ces trous de forage contiennent également un nombre important d'intercepts avec des valeurs de teneur-épaisseur entre 5 et 20 m*g/t Au.

Tableau 1 : Intersections de forage de conversion (seuls les intervalles supérieurs à 20,0 g/t Au * m sont rapportés, seuil de coupure de 0,3 g/t Au près ou au sein des fosses de ressources)

Sondage De (m) À (m) Teneur

(g/t Au) Longueur

(m) Zone O3MA-21-229+O3MA-22-229EXT* 47,5 104,2 2,0 56,7 Norlartic O3MA-22-229EXT* 120,0 144,1 1,8 24,1 O3MA-22-356 257,4 301,7 1,5 44,3 O3MA-22-335* 17,6 102,1 2,1 84,5 O3MA-22-354 229,5 246,8 1,6 17,3 O3MA-22-374* 20,2 50,7 2,9 30,5 O3MA-22-375 18,5 25,0 3,7 6,5 O3MA-22-385 356,4 383,4 1,6 27,0 O3MA-22-411 267,5 282,5 1,6 15,0 O3MA-22-435 300,1 310,5 2,0 10,4 O3MA-22-436 66,5 76,2 2,3 9,7 O3MA-22-325* 37,0 57,3 2,0 20,3 Kierens O3MA-22-337 29,5 58,5 0,9 29,0 North O3MA-22-336 99,3 100,3 21,4 1,0 North-North O3MA-22-399 33,0 52,1 1,9 19,1

* L'épaisseur réelle est estimée à 75-95 % des longueurs présentées le long du forage pour les zones. Les sondages marqués d'un astérisque ont été forés à un angle faible par rapport aux zones, et donc l'épaisseur réelles des zones varie de 18 à 35 % des longueurs présentées le long du forage.

Tableau 2: Paramètres techniques des forages du programme intercalaire 2022

Sondage Azimut (°) Plongée (°) Profondeur de début

(m) Profondeur de fin

(m) Longueur

(m) Estant UTM

(m) Nordant UTM

(m) O3MA-22-229EXT 34 -46 101 240 139 277801 5337019 O3MA-22-278 208 -54 0 171 171 277660 5337803 O3MA-22-279 208 -59 0 156 156 277683 5337776 O3MA-22-280 208 -55 0 141 141 277658 5337759 O3MA-22-281 211 -45 0 192 192 277906 5337313 O3MA-22-282 212 -45 0 132 132 277883 5337323 O3MA-22-283 212 -79 0 180 180 277883 5337323 O3MA-22-284 211 -60 0 129 129 277833 5337299 O3MA-22-285 211 -59 0 228 228 277947 5337367 O3MA-22-286 209 -45 0 150 150 277838 5337390 O3MA-22-287 211 -65 0 188 188 277838 5337390 O3MA-22-288 211 -59 0 225 225 277811 5337444 O3MA-22-289 211 -56 0 204 204 277840 5337438 O3MA-22-290 208 -45 0 165 165 277220 5337947 O3MA-22-291 208 -45 0 162 162 277241 5337917 O3MA-22-292 178 -45 0 132 132 277241 5337917 O3MA-22-293 158 -45 0 171 171 277851 5337832 O3MA-22-294 158 -45 0 171 171 277813 5337820 O3MA-22-295 155 -45 0 174 174 277741 5337795 O3MA-22-323 30 -45 0 150 150 276822 5337620 O3MA-22-325 31 -45 0 150 150 276789 5337646 O3MA-22-326 20 -45 0 177 177 276773 5337658 O3MA-22-328 220 -45 0 123 123 276791 5337766 O3MA-22-329 31 -42 0 102 102 277160 5337395 O3MA-22-331 207 -54 0 264 264 277387 5337234 O3MA-22-332 209 -49 0 102 102 277692 5337042 O3MA-22-335 68 -45 0 126 126 277831 5336900 O3MA-22-336 211 -60 0 171 171 277604 5337835 O3MA-22-337 208 -46 0 84 84 277617 5337429 O3MA-22-339 209 -45 0 111 111 277655 5337414 O3MA-22-342 211 -47 0 93 93 277754 5337345 O3MA-22-343 212 -45 0 102 102 277819 5337342 O3MA-22-345 212 -45 0 114 114 277850 5337344 O3MA-22-347A 205 -46 0 389 389 277711 5337436 O3MA-22-354 209 -45

332 332 277708 5337347 O3MA-22-356 209 -48 0 354 354 277725 5337372 O3MA-22-359C 214 -48 0 298 298 277692 5337397 O3MA-22-363 209 -55 0 365 365 277637 5337466 O3MA-22-368 209 -46 0 429 429 277708 5337502 O3MA-22-374 32 -54 0 88 88 277606 5337056 O3MA-22-375 168 -45 0 81 81 277544 5337130 O3MA-22-376A 44 -45 0 84 84 277702 5336993 O3MA-22-380 208 -52 0 417 417 277620 5337520 O3MA-22-385 208 -46 0 441 441 277736 5337478 O3MA-22-390A 211 -46 0 189 189 277797 5337480 O3MA-22-396 212 -59 0 90 90 277309 5337827 O3MA-22-399 228 -45 0 126 126 277305 5337853 O3MA-22-401 198 -50 0 93 93 277258 5337879 O3MA-22-402 204 -54 0 159 159 277286 5337952 O3MA-22-407 215 -60 0 113 113 277507 5337547 O3MA-22-411 212 -50 0 338 338 277488 5337515 O3MA-22-415 212 -57 0 356 356 277488 5337515 O3MA-22-422 213 -68 0 312 312 277505 5337410 O3MA-22-428 200 -63 0 239 239 277633 5337202 O3MA-22-430 10 -65 0 200 200 277664 5337294 O3MA-22-433 170 -78 0 230 230 277728 5337147 O3MA-22-435 204 -64 0 323 323 277518 5337488 O3MA-22-436 218 -45 0 149 149 277460 5337278 O3MA-22-438 33 -85 0 208 208 277516 5337554 O3MA-22-439 198 -68 0 131 131 277467 5337588 O3MA-22-440 206 -68 0 185 185 277463 5337627 O3MA-22-445 178 -88 0 102 102 277387 5337234 O3MA-22-446 338 -42 0 126 126 276773 5337658 O3MA-22-447 150 -42 0 132 132 276723 5337765

Personnes qualifiées - Rapport technique

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé, préparé et approuvé par M. Sébastien Vigneau (OGQ no 993), géologue principal, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

Pour plus d'informations sur le projet Marban, veuillez consulter le rapport technique intitulé «Pre-feasibility Study of the Marban Engineering Project» conformément à la Norme canadienne 43-101 - Information concernant les projets miniers («NI 43-101») et datée du 7 octobre 2022 (avec une date d'entrée en vigueur du 6 septembre 2022) (the « Marban PFS »). Il convient de se référer au texte intégral de la « Marban PFS » pour les hypothèses, les qualifications et les limitations relatives à l'ÉPF. L'ÉPF de Marban est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d'émetteur d'O3 Mining.

Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré leur viabilité économique.

Contrôle de la qualité et protocoles de présentation

Les résultats d'analyse n'ont pas été coupés, sauf indication contraire. Les intersections se trouvent à l'intérieur des limites géologiques des principales zones minéralisées, mais n'ont pas été corrélées à des domaines individuels pour l'instant. Les échantillons de demi-carottes sont envoyés au laboratoire Agat à Val-d'Or (Québec) et à Mississauga (Ontario) pour y être analysés. La carotte est concassée à 75 % passant -2 mm (10 mesh), une fraction de 250 g de ce matériau est pulvérisée à 85 % passant 75 microns (200 mesh), et 50 g est analysé par pyroanalyse (« FA ») avec une finition par spectrométrie d'absorption atomique (« AAS »). Les échantillons titrant >10,0 g/t Au sont réanalysés avec une finition gravimétrique en utilisant une charge de 50 g. Dans le cadre du programme d'assurance de la qualité et contrôle de la qualité (« AQ/CQ »), les géologues de Minière O3 insèrent systématiquement des échantillons standard certifiés commerciaux et des blancs dans la chaîne d'échantillonnage à tous les 18 échantillons de carottes. Des analyses tierces sont soumises à d'autres laboratoires désignés pour 5 % des échantillons minéralisés. La conception du programme de forage, l'AQ/CQ et l'interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées qui emploient un programme d'AQ/CQ conforme au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques du secteur.

À propos de Minière O3

Faisant partie du groupe d'entreprises Osisko, Minière O3 est une société d'exploration aurifère et un développeur minier sur la voie de rentrer en production à partir de ses camps aurifères prometteurs au Québec (Canada). Minière O3 bénéficie du soutien, de l'expertise et du succès de l'équipe d'Osisko en construction de mines dans sa démarche visant à devenir un producteur d'or avec plusieurs gisements de plusieurs millions d'onces d'or au Québec.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de toutes ses propriétés situées au Québec (66 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSXV : OIII) et sur les marchés OTC (OTCQX : OIIIF). La Société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web à l'adresse miniereo3.com

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections, et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations relatives aux forages prévus et en cours, à l'importance des résultats des forages, à la capacité de poursuivre les forages, à l'impact des forages sur la définition de toute ressource, à la capacité d'intégrer les nouveaux forages dans un rapport technique et un modèle de ressources mis à jour.

Tout énoncé qui implique des discussions à l'égard de prévisions, d'attentes, d'interprétations, d'opinions, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'évènements ou de rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains évènements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer de l'information prospective et a pour but d'identifier de l'information prospective.

À l'exception des déclarations de faits historiques concernant la société, certaines informations contenues dans le présent document constituent des déclarations prospectives. Cette information prospective est basée sur des hypothèses raisonnables et des estimations de la direction de la Société et, au moment où elle a été formulée, implique des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs explicitement ou implicitement indiqués par cette information prospective. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés aux résultats de forage à Malartic H; la signification des résultats de forage; la capacité des résultats de forage à prédire avec précision la minéralisation; la capacité de la Société de produire une estimation mise à jour de ressources minérales à Malartic au T2 2023 (ou à tout autre moment); la capacité de tout matériel d'être extrait de manière rentable. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit basée sur des hypothèses considérées raisonnables de l'avis de la direction au moment de leur publication, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres que les résultats réels seront conformes à l'information prospective, puisqu'il pourrait y avoir d'autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif de l'information prospective.

La société estime que ces informations prospectives sont fondées sur des hypothèses raisonnables, mais rien ne garantit que ces attentes s'avéreront exactes et il convient de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse. La Société n'entreprend et n'assume aucune obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux évènements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi. Ces déclarations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse ni aucune commission des valeurs mobilières ou autre autorité de règlementation n'a approuvé ni désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.

