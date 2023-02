Appel de propositions pour la construction de la première phase - Le projet d'écoquartier Fortissimo se concrétise à Drummondville





DRUMMONDVILLE, QC, le 23 févr. 2023 /CNW/ - La Ville de Drummondville a franchi une étape de plus vers la concrétisation du projet immobilier Fortissimo en lançant l'avis d'appel de propositions pour la vente et la construction de la première phase de ce nouvel écoquartier situé en plein coeur du centre-ville, en bordure de la majestueuse rivière Saint-François.

Par cet appel publié sur le système électronique d'appel d'offres (SEAO) du gouvernement du Québec, la Ville souhaite recevoir des propositions en vue de la sélection d'un ou deux promoteurs retenus qui endossent la vision de développement proposée pour le site et qui démontreront leur capacité à réaliser cette vision. Tous les détails de ce concept urbain novateur figurent au drummondville.ca/fortissimo.

« Nous souhaitons trouver un partenaire qui partage notre vision d'avenir pour ce secteur, tout en demeurant agiles et ouverts aux propositions. L'écoquartier Fortissimo fera partie de la signature de la Ville de Drummondville comme ville attractive, actuelle et dynamique », a affirmé Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville.

Propriétaire du site depuis 2017, la Ville de Drummondville désire vendre une première parcelle, et de façon optionnelle une deuxième parcelle, à un promoteur pour la réalisation d'un projet de développement immobilier innovant majoritairement résidentiel pouvant intégrer des activités complémentaires de nature commerciale et des espaces de bureaux et de services.

Un écoquartier nouveau genre à Drummondville

Rappelons qu'après plusieurs années de planification et de travail rigoureux, la Ville a présenté en 2019 une vision moderne pour l'aménagement du quartier de plus d'un million de pieds carrés situé au centre-ville. Guidée par une vision de développement durable, la Ville souhaite voir se réaliser un projet novateur qui veillera à favoriser le développement économique et social en conciliation avec la protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles.

« Ce projet s'inscrit dans la réalité d'aujourd'hui et les impératifs du futur qui nous imposent de proposer un modèle de densification urbaine répondant aux orientations que nous devons suivre dans notre lutte aux changements climatiques et dans l'adoption de nouvelles manières de vivre la ville. Nous proposons un milieu de vie attrayant, unique, mais surtout en phase avec les meilleures pratiques pour les décennies à venir », a ajouté madame Lacoste.

L'écoquartier Fortissimo s'insère dans un milieu urbain et naturel d'exception, à mi-chemin entre les berges de la rivière Saint-François et le centre-ville de Drummondville, en plus d'être bordé par un pôle institutionnel d'importance régionale et à proximité de la gare Via Rail. Ce nouveau secteur vient prolonger la dynamique du centre-ville en proposant un nouveau cadre de vie complet s'inspirant des meilleures pratiques d'aménagement. Résolument tourné vers l'avenir, le nouveau quartier se nourrit néanmoins de l'histoire du site et propose une valorisation de son patrimoine culturel et naturel unique.

D'ailleurs, c'est ce qu'inspire la nouvelle image de marque du quartier Fortissimo qui a été dévoilée hier soir à l'occasion du Souper de la mairesse, organisé conjointement par la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond et la Jeune Chambre de Drummond. Avec une typographie classique, intemporelle avec une touche de modernité pour évoquer une image de marque à la hauteur de son histoire, le sigle réalisé d'un seul trait est inspiré directement du style de Pierre Thibault, cet architecte de grand talent qui est à l'origine du concept d'aménagement du quartier Fortissimo. Ce trait évoque une finition artistique et fluide, en plus d'être un clin d'oeil au passé avec les bâtiments de la chaufferie.

Fortissimo : un site d'exception

Le quadrilatère aujourd'hui formé de la rue des Forges, de la rue Heriot, de l'entrée du stationnement de l'école secondaire Jeanne-Mance et de la rivière Saint-François a accueilli, dès la fin du XIXe siècle, le premier site industriel de Drummondville. Ce fut d'abord la fonderie John McDougall & Company qui s'y installa, en 1881. Cet endroit a accueilli au fil des ans une manufacture de chaussures et un complexe industriel important ayant principalement pour activité la teinture de tissus.

Malgré le ralentissement important de l'industrie du textile au XIXe siècle, le site a conservé sa vocation industrielle jusqu'en 2010. Aujourd'hui, seule la chaufferie toujours présente témoigne de l'histoire économique de Drummondville.

Prochaines étapes

La date limite pour le dépôt de propositions a été fixée au 28 avril prochain, à 16 h, et s'en suivra une période d'analyse du comité de sélection. Une fois les promoteurs sélectionnés, ceux-ci bénéficieront d'une période de 90 jours pour déposer une proposition bonifiée en vue d'une sélection finale. Cette sélection mènera à la conclusion d'une entente de développement et d'une promesse d'achat conditionnelle avec le promoteur gagnant.

Notons que la Ville souhaite que le projet se réalise dans un délai de 36 mois à compter de la date de la signature de l'acte de vente.

Pour obtenir tous les détails concernant le projet Fortissimo, il suffit de visiter le drummondville.ca/fortissimo.

