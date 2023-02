Le CRT 2023 sélectionne le système de soutien cardiaque Syntach comme meilleure innovation





LUND, Suède, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- Syntach AB (« Syntach ») a le plaisir d'annoncer que le système d'assistance cardiaque Syntach (Syntach CS) de la société a été sélectionné pour une présentation orale dans le cadre du concours de la meilleure innovation qui se tiendra lors de la réunion annuelle du CRT 2023, qui se déroulera à l'hôtel Omni Shoreham à Washington DC, du 25 au 28 février 2023. La technologie Syntach est également qualifiée pour le prix de la meilleure innovation du CRT 2023. L'annonce du lauréat sera faite lors du déjeuner de la FDA le mardi 28 février 2023.

Le Cardiovascular Research Technologies (CRT) est un forum éducatif de premier plan sur les nouvelles technologies et procédures cardiovasculaires destiné aux médecins et aux professionnels de la santé. CRT offre un forum de formation aux cardiologues interventionnels, aux cardiologues généralistes, aux chirurgiens cardiothoraciques et vasculaires, aux responsables de laboratoires de cathétérisme, aux infirmières et aux technologues, aux scientifiques et à tous ceux qui s'intéressent à la médecine cardiovasculaire. Pour rejoindre les spécialistes interventionnels et endovasculaires au sein du CRT 2023, veuillez envoyer un mail à l'adresse [email protected] .

Plus de 64 millions de personnes souffrent d'insuffisance cardiaque, l'une des causes les plus fréquentes de décès dans le monde. Le système de soutien cardiaque de Syntach est un nouveau dispositif et une nouvelle méthode de traitement conçus pour améliorer le mouvement naturel et pour rétablir la pompe naturelle du coeur en agissant sur le mouvement du plan de la valve mitrale pendant le cycle cardiaque, rendant chaque battement de coeur plus efficace. Cette technologie ne nécessite pas de chirurgie à coeur ouvert et est alimentée par une batterie implantée, ce qui évite la mise en place d'un câble d'alimentation qui traverse la peau et bon nombre des effets secondaires négatifs associés aux dispositifs d'assistance disponibles.

Monica Tocchi, MD, PhD, PDG et fondatrice de Meditrial USA Inc. (Meditrial), présentera le nouveau système d'assistance cardiaque de Syntach dans un exposé intitulé « Minimally Invasive Fully Implantable Cardiac Support Technology To Restore Cardiac Function In Heart Failure Patients » (« Technologie d'assistance cardiaque minimale invasive et entièrement implantable pour restaurer la fonction cardiaque chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque »), au cours de la session Innovations HUB :

CRT's Best Innovation Competition, le lundi 27 février 2023 à 16 h 11 HEC

Syntach et Meditrial ont récemment annoncé un partenariat visant à soutenir le développement de stratégies cliniques et réglementaires pour le système innovant d'assistance cardiaque mini-invasive de Syntach.

« Nous sommes ravis de travailler avec Syntach sur cette technologie révolutionnaire », a déclaré le Dr Monica Tocchi, cardiologue, et PDG de Meditrial. « Syntach CS est basé sur des recherches récentes et de nouvelles connaissances sur l'importance du déplacement du plan de la valve mitrale, qui représente 60 % du volume d'attaque du ventricule gauche. Des études indépendantes ont montré des corrélations entre ce facteur de dysfonctionnement cardiaque et la réduction de la survie et des événements cardiaques indésirables majeurs chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque. D'excellents résultats précliniques ont été obtenus sur des animaux souffrant d'insuffisance cardiaque en rétablissant le mouvement naturel du plan mitral. Des essais cliniques sont prévus pour démontrer que ce dispositif a le potentiel de renforcer la fonctionnalité cardiaque et d'améliorer les résultats cliniques. »

« Nous sommes ravis que le Syntach CS soit présenté dans le cadre du concours de la meilleure innovation de cette année », a déclaré Patrick NJ Schnegelsberg, PDG de Syntach. « La réunion annuelle de la CRT propose des sessions éducatives et de formation ciblées qui discutent des nouvelles données d'essais, explorent la recherche fondée sur des preuves et présentent les techniques les plus récentes qui peuvent être directement appliquées aux pratiques cliniques et universitaires. C'est la première fois que Syntach CS sera présenté lors d'un congrès majeur, et j'apprécie la reconnaissance de notre approche thérapeutique innovante pour répondre à un besoin critique non satisfait pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque. »

Patrick NJ Schnegelsberg (PDG chez Syntach) et Kristian Solem (Vice-président des affaires cliniques et de la propriété intellectuelle chez Syntach) participeront à la réunion CRT2023 et peuvent être contactés à l'adresse [email protected] . Le Dr Monica Tocchi peut être contactée à l'adresse [email protected] .

Syntach AB est basée à Lund, en Suède, et développe des systèmes innovants d'assistance cardiaque ainsi que des systèmes d'intervention sur la valve mitrale en coopération avec plusieurs centres de recherche universitaires. Syntach travaille avec le Cardiac MR Group du département des sciences cliniques et de physiologie clinique de l'université de Lund. L'équipe académique de l'université de Lund a été pionnière dans la recherche sur le fonctionnement du coeur.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1712747/Syntach_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 23 février 2023 à 05:27 et diffusé par :