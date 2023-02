CÉLÉBRER LE TALENT CANADIEN : DÉVOILEMENT DES LAURÉATS ET LAURÉATES DES PRIX DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL POUR LES ARTS DU SPECTACLE 2023





OTTAWA, ON, le 23 févr. 2023 /CNW/ - La Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle est heureuse de dévoiler les noms des lauréats et lauréates 2023 de la plus haute distinction dans le domaine des arts du spectacle au Canada.

Les lauréats et lauréates des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (PGGAS) 2023 de la réalisation artistique, qui honorent des artistes dont les réalisations ont inspiré et enrichi la vie culturelle de notre pays et fait rayonner le talent canadien à l'étranger, sont :

Michel Marc Bouchard, O.C. - Dramaturge, scénariste, librettiste et professeur

Avec une vision poétique à la fois universelle et intemporelle, Michel Marc Bouchard explore les relations humaines, et notamment la notion de marginalité et l'univers queer. Ses pièces, traduites dans une vingtaine de langues, ont été jouées partout dans le monde et plusieurs d'entre elles ont été adaptées pour le cinéma. Il a été commissaire d'expositions historiques et thématiques importantes et enseigne régulièrement à l'École nationale de théâtre du Canada.

Visionnez le message vidéo de Michel Marc Bouchard.

Molly Johnson, O.C. - Auteure-compositrice-interprète et humanitaire

Reconnue comme l'une des meilleures chanteuses de jazz de notre époque, Molly Johnson a séduit les auditoires tant au Canada qu'en Europe avec ses pièces originales et ses interprétations de standards du jazz. À titre de directrice artistique fondatrice du Kensington Market Jazz Festival de Toronto, elle a permis à des centaines d'interprètes de se faire connaître. Elle est cofondatrice et productrice de la Kumbaya Foundation, qui fait de la sensibilisation et recueille des fonds pour les personnes vivant avec le VIH/sida. Toujours prête à dénoncer le racisme et l'injustice, elle s'est activement engagée auprès de plusieurs organismes de bienfaisance.

Visionnez le message vidéo de Molly Johnson.

James Kudelka, O.C. - Chorégraphe

James Kudelka est l'un des artistes de la danse les plus polyvalents et les plus innovateurs en Amérique du Nord. Sa carrière reflète l'éclectisme de ses intérêts, la richesse de son vocabulaire gestuel et sa sensibilité théâtrale. Son oeuvre comprend à la fois de nouvelles versions de grands classiques (Le Lac des cygnes, Casse-Noisette) et des créations originales riches en connotations psychologiques et en drames humains. Il explore des styles de danse et de théâtre émergents, et travaille autant avec des artistes qui se produisent en solo qu'avec de petites troupes contemporaines ou de grandes compagnies de ballet.

Visionnez le message vidéo de James Kudelka.

Rosemarie Landry, C.M. - Soprano et professeure de chant

Saluée de par le monde comme interprète exceptionnelle de l'art lyrique français et autorité reconnue de la musique d'expression française, la soprano Rosemarie Landry a apporté une contribution importante à la musique classique et à la scène culturelle canadienne. Elle a chanté dans le monde entier en récital, en concert et à l'opéra, à la radio et à la télévision, ainsi qu'avec les plus grands orchestres et lors de festivals de musique de chambre. Professeure titulaire respectée à l'Université de Montréal, elle donne aussi régulièrement des cours de maître dans des écoles et universités réputées partout dans le monde.

Visionnez le message vidéo de Rosemarie Landry.

k.d. lang, O.C. - Auteure-compositrice-interprète et militante

L'auteure-compositrice-interprète k.d. lang est reconnue pour son immense talent musical, son style androgyne distinctif et sa voix de mezzo-soprano pure et envoûtante. Elle a joué un rôle déterminant dans la reconnaissance et l'évolution de la musique country et de la musique populaire au Canada, et, sur le plan créatif, sa contribution unique a donné une nouvelle dimension à la musique d'aujourd'hui. Militante assumée, elle a révélé publiquement son homosexualité dès le début des années 1990 et milite toujours pour les droits des gais, mais aussi pour les droits des animaux ainsi qu'en faveur de la recherche sur le VIH/sida et des traitements pour les personnes qui en sont atteintes.

Visionnez le message vidéo de k.d. lang.

Le Prix Ramon John Hnatyshyn pour le bénévolat dans les arts du spectacle, qui rend hommage à une personne ou un groupe qui a apporté une contribution extraordinaire en matière de bénévolat dans le domaine des arts du spectacle :

John Kim Bell, O.C.

John Kim Bell est l'un des leaders autochtones les plus décorés au Canada. Militant et entrepreneur unanimement reconnu, il est aussi engagé dans la collecte de fonds. Il a notamment fondé l'organisme de bienfaisance Indspire et les Prix Indspire, qui célèbrent les réalisations des Autochtones du Canada. Sa vision créatrice, son leadership culturel, son inépuisable énergie et son engagement passionné lui ont valu de nombreux prix et honneurs.

Visionnez le message vidéo de John Kim Bell.

Le Prix du Centre national des Arts, qui récompense un artiste ou un groupe d'artistes qui a apporté une contribution exceptionnelle dans le domaine des arts de la scène au cours de la dernière saison :

Paul Sun-Hyung Lee - Comédien, écrivain, humoriste et geek

Comédien, écrivain, humoriste et animateur de télévision polyvalent, Paul Sun-Hyung Lee est principalement connu pour son rôle du patriarche M. Kim (« Appa ») dans la pièce à succès de l'auteur dramatique canado-coréen Ins Choi Kim's Convenience (2011) et sa très populaire adaptation pour la télévision (2016-2021). L'oeuvre a permis de mettre en lumière, d'abord au Canada puis à l'étranger, l'expérience d'un immigrant coréen, en plus de faire de M. Lee un modèle et une inspiration pour toute une génération d'acteurs asiatiques.

Visionnez le message vidéo de Paul Sun-Hyung Lee.

Ryan Reynolds et Blake Lively seront président et présidente honoraires du comité national du Gala des PGGAS 2023. Le Centre national des Arts remercie Ryan Reynolds, lauréat du Prix du Centre national des Arts des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle en 2021, et son épouse Blake Lively d'avoir accepté ce rôle au sein du comité national des bénévoles des PGGAS, comité dirigé par Jim Treliving, C.M., et Sandi Treliving qui a pour but de recueillir des fonds pour le Gala.

«?Les arts jouent un rôle vital dans nos vies et l'actuelle pandémie en a fait une puissante démonstration?», ont dit Douglas Knight, président et chef de la direction de la Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (FPGGAS) et la coprésidente Anik Bissonnette. «?Alors que nous célébrons nos remarquables lauréats et lauréates 2023, nous devons également prendre le temps d'exprimer notre reconnaissance à tous les artistes canadiens et au public qui ont mis un peu de lumière dans nos vies et nous ont permis de nous rassembler en ces temps difficiles.?»

«?L'ampleur du talent extraordinaire et des contributions impressionnantes des lauréats et lauréates 2023 est indéniable. En reconnaissant et en célébrant ce que ces artistes ont donné et accompli, nous saluons également les arts du spectacle dans leur ensemble. La somme d'oeuvres de ces artistes a permis d'innombrables connexions et mérite autant de remerciements et de félicitations?», a déclaré Simon Brault, directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada.

«?Chaque année, les artistes du Canada nous impressionnent par leur créativité et leur vision. Leurs histoires incroyablement inspirantes, qui célèbrent la beauté et la diversité du Canada, nous permettent de nous rapprocher les uns des autres?», a déclaré le président et chef de la direction du Centre national des Arts, Christopher Deacon. «?Le Centre national des Arts, en tant que partenaire fondateur des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle, est extrêmement fier de rendre hommage à de remarquables artistes et bénévoles du monde des arts, et au rôle déterminant qu'ils jouent dans la culture de notre pays.?»

Les lauréats et lauréates 2023 seront honorés lors de deux événements qui auront lieu à Ottawa et dont le point culminant sera le Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle au Centre national des Arts, le samedi 27 mai à 20 h. « Nous sommes heureux d'avoir comme partenaire l'une des institutions financières les plus respectées au Canada et à l'étranger pour célébrer nos grands noms des arts du spectacle au pays », a souligné Jayne Watson, cheffe de la direction de la Fondation du Centre national des Arts. « Merci à la RBC pour son généreux soutien à titre de commanditaire présentateur. Nous sommes enthousiastes à l'idée de vous accueillir à ce Gala des PGGAS 2023. Nous remercions également Ryan Reynolds et Blake Lively de se joindre à nos efforts pour célébrer les artistes canadiens. »

« Félicitations aux lauréates et lauréats 2023 qui ont été une source d'inspiration pour tant de gens tout au long de leur carrière », a déclaré Mark Beckles, vice-président, Innovation et impacts sociaux à la RBC. « La RBC a conscience de l'importance du rôle des arts, toutes disciplines confondues, dans nos communautés. Notre partenariat continu avec les Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle témoigne de façon concrète notre engagement envers la culture et reconnaît l'incroyable impact que ces artistes ont sur le rayonnement de la scène artistique canadienne à l'étranger. Félicitations à l'ensemble des lauréats et lauréates. »

Peter Herrndorf (1940-2023), cofondateur des Prix du Gouverneur général

Les Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle pleurent la perte de Peter A. Herrndorf, un extraordinaire leader du milieu culturel, décédé la semaine dernière. Avec le cofondateur Brian Robertson, et avec l'appui de feu Ray Hynatshyn, ancien gouverneur général du Canada et son épouse Gerda, Peter a fondé les PGGAS en 1992. La Fondation des PGGAS sera toujours reconnaissante à Peter pour sa vision de créer ces prix qui ont permis au Canada d'honorer d'illustres artistes et bénévoles du milieu culturel depuis plus de 30 ans.

Remerciements à nos partenaires

Merci aux nombreux commanditaires et donateurs du Gala qui ont également rendu possible la tenue du Gala, soit le donateur principal Donald K. Johnson, O.C., Boston Pizza International Inc., les Brasseries Labatt du Canada, Manuvie, The Keg Spirit Foundation, la Fondation Azrieli, Bonnie et John Buhler, Margaret Fountain, C.M., DFA (hc), DHL (hc), et David Fountain, C.M., l'honorable Bill Morneau et Nancy McCain, Rogers Communications, ainsi que Téléfilm Canada.

Les PGGAS sont rendus possibles grâce au soutien de nos partenaires, soit le ministère du Patrimoine canadien, le Conseil des arts du Canada et le Centre national des Arts (CNA). La firme Compass Rose est notre partenaire pour les communications. De plus, chaque année, l'Office national du film du Canada (ONF) produit de magnifiques courts métrages sur chacun des lauréats et lauréates, courts métrages qui seront présentés en première lors du Gala des Prix du 27 mai, au CNA, ainsi que sur le site web de l'ONF, onf.ca.

«?Par l'entremise des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle, l'ONF célébrera aussi, à sa façon, l'excellence canadienne?», a déclaré Suzanne?Guèvremont, commissaire du gouvernement à la cinématographie et présidente de l'Office national du film du Canada. «?Pour une 15e année, nous aurons le privilège de réunir des cinéastes de talent, des productrices et producteurs de l'ONF ainsi que des équipes de création de partout au Canada autour d'une mission commune : concevoir et réaliser de vibrants courts métrages pour mieux faire connaître les artistes et les bénévoles des arts du spectacle au pays. Ces oeuvres à part entière, en plus de contribuer à la mémoire collective, rendent accessible au public l'apport inestimable de ceux et celles qui enrichissent le patrimoine culturel canadien. Nos félicitations à tous les lauréats et lauréates?!?»

«?Chaque année, le Canada se retrouve pour célébrer les artistes de scène qui se sont taillé une place unique dans la mosaïque culturelle qu'est notre pays. Dans le cadre de son engagement à soutenir la culture canadienne, CBC/Radio-Canada est fier d'être le média partenaire du Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle et de rendre hommage à ces brillants lauréats et lauréates, d'un océan à l'autre?», a déclaré Catherine Tait, présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada.

Créés en 1992 par le regretté Peter Herrndorf, C.C., et Brian Robertson, sous le patronage du regretté très honorable Ramon John Hnatyshyn, alors gouverneur général du Canada, et de son épouse Gerda, ces prix prestigieux sont remis chaque année à des Canadiens et Canadiennes dont les réalisations ont inspiré et enrichi la vie culturelle de notre pays. Les candidatures à ces prix réputés sont soumises par le public et les prix visent à reconnaître l'engagement d'artistes qui, tout au long d'une fructueuse carrière, ont contribué aux arts du spectacle au Canada.

Les billets pour le Gala des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle sont en

vente à compter du jeudi 23 février sur Ticketmaster, 1-888-991-2787 ou

cna-nac.ca/prixgg.

