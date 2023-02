HBL et ACE Money Transfer collaborent pour promouvoir les envois de fonds réglementés vers le Pakistan





MANCHESTER, Angleterre, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- HBL, la plus grande banque pakistanaise, s'associe à ACE Money Transfer, une importante société britannique de transfert de fonds, pour stimuler les envois de fonds réglementés vers le Pakistan en offrant une Toyota Fortuner et 10 iPhone 14 Plus dans le cadre de ce partenariat.

Les envois de fonds vers le Pakistan ont connu une baisse de 19 % en glissement annuel, touchant un plancher de 2,04 milliards de dollars en décembre 2022. Les expatriés, pour leurs besoins de transfert de fonds, ont opté pour d'autres moyens, notamment Hawala/Hundi.

Mettant en avant le récit « Hundi Say Inkaar, Pakistan Say Pyaar », la campagne propose aux expatriés pakistanais installés au Royaume-Uni, en Europe, au Canada, en Australie et en Suisse de bénéficier de taux de change exceptionnels. Ils auront également la possibilité de gagner l'un des 10 iPhone 14 Plus ou une Toyota Fortuner flambant neuve en envoyant de l'argent avant le 15 mars via ACE Money Transfer sous forme de dépôt bancaire ou de retrait d'espèces dans l'une des plus de 1700 succursales de HBL à travers le pays.

Rashid Ashraf, PDG de ACE Money Transfer, a déclaré : « Nous sommes ravis de lancer une nouvelle campagne avec notre partenaire de confiance au Pakistan, HBL. Le pays a plus que jamais besoin de l'aide de sa communauté d'expatriés, et des initiatives comme celles-ci leur donnent l'occasion de juguler la crise actuelle. »

Faisal N. Lalani, responsable des services bancaires internationaux chez HBL, a déclaré : « Notre collaboration avec ACE Money Transfer profitera directement aux clients qui pourront percevoir facilement leurs fonds grâce au vaste réseau de distribution de HBL au Pakistan. Cette campagne favorisera une nouvelle croissance des envois de fonds par des voies légales afin de soutenir l'économie pakistanaise. »

Pour plus d'informations sur cette offre, veuillez consulter le site https://acemoneytransfer.com/promotion/ace-hbl

À propos d'ACE Money Transfer

ACE Money Transfer (nom enregistré « Aftab Currency Exchange Limited »), basée à Manchester, au Royaume-Uni, est une société de transferts de fonds en pleine expansion. Elle offre des services impeccables de transfert d'argent en ligne à des millions d'expatriés grâce à un réseau étendu de plus de 375 000 sites répartis dans plus de 100 pays dans le monde.

À propos de HBL

HBL a été la première banque commerciale pakistanaise à être créée en 1947, reconnue pour son innovation en matière de services financiers centrés sur le client. Au fil des ans, HBL a développé son réseau de succursales et a maintenu sa position de plus grande banque pakistanaise avec plus de 1 700 succursales, plus de 2 200 guichets automatiques, plus de 61 000 agents Konnect by HBL (plateforme bancaire sans succursale), plus de 52 000 guichets QR au service de plus de 32 millions de clients dans le monde.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2006504/ACE_and_HBL_Fortuner.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1807198/ACE_Money_Transfer_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 22 février 2023 à 22:18 et diffusé par :