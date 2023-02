LevitasBio lance la suite LeviSelect de kits d'épuisement et d'enrichissement de cellules





LevitasBio, Inc. (www.levitasbio.com), l'un des principaux fournisseurs d'analyses cellulaires et de traitement d'échantillons de bout en bout sur le marché des sciences du vivant, dévoile la suite LeviSelecttm de kits d'épuisement et d'enrichissement cellulaires pour la recherche en immunologie.

Les kits LeviSelect sont une extension ciblée du protocole révolutionnaire LeviCelltm Advanced Workflow entièrement intégré qui offre une nouvelle approche importante de l'isolement et de l'analyse cellulaires, offrant :

des cellules d'intérêt entièrement exemptes d'étiquettes, non modifiées et non perturbées sans changement d'expression ou d'activation génique

l'enrichissement des cellules vivantes, l'élimination des débris et la sélection ciblée, qui se font tous en une seule étape simple, sans purification, filtration ou consommable supplémentaire requis

plusieurs kits LeviSelect qui peuvent être multiplexés pour une approche puissante et extrêmement ciblée

Pour la recherche en oncologie ou en immuno-oncologie, les kits LeviSelect CD45 Depletion fournissent une méthode très efficace pour l'enrichissement des cellules tumorales pures permettant la caractérisation pour la découverte médicamenteuse et l'identification de biomarqueurs.

Les kits LeviSelect Immune soutiennent la sélection ciblée des sous-populations immunitaires nécessaire à l'analyse cellulaire en aval ou à d'autres sous-paramétrages. Les chercheurs peuvent enrichir rapidement les populations hématopoïétiques sans longs flux de travail ni activation cellulaire potentielle.

Enrichissement de la CD3

Enrichissement de la CD4

Enrichissement de la CD8

Enrichissement pan B

Enrichissement pan monocyte

Enrichissement des cellules tueuses naturelles

Enrichissement des neutrophiles

Les cellules T, B, tueuses naturelles et les monocytes peuvent désormais être enrichis simultanément avec un enrichissement cellulaire viable d'une manière préservée et impartiale. Les futurs kits LeviSelect incluront des sous-types de ces populations majeures.

« Avec le lancement immédiat de sept kits LeviSelect ? et six autres disponibles via notre programme d'accès anticipé ? LevitasBio permet de rationaliser l'enrichissement de ces cellules pour des tests cellulaires en aval ou des études de profilage immunitaire », déclare Martin Pieprzyk, PDG de LevitasBio. « La capacité à catalyser de nouvelles découvertes aussi bien dans la recherche universitaire que biopharmaceutique a un impact très fort. »

Les chercheurs, les scientifiques et les laboratoires qui souhaitent un accès prioritaire et exclusif aux futurs kits LeviSelect peuvent participer au programme d'accès anticipé de LevitasBio à l'adresse https://levitasbio.com/early-access-program.

LevitasBio : la véritable biologie commence ici

Notre mission est de faire progresser la science et la santé humaine en fournissant aux chercheurs de nouvelles et puissantes méthodes d'analyse cellulaire. LevitasBio propose la première approche véritablement novatrice de l'analyse cellulaire depuis 30 ans. Notre technologie exclusive de lévitation sans marquage permet aux chercheurs de sauver et d'obtenir une qualité et une quantité supérieures de cellules sans introduire de biais, sans exercer de pression élevée ou de modifications des profils d'expression génétique, garantissant ainsi l'intégrité des données et des analyses en aval.

