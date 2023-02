Le gouvernement du Canada appuie enim, une entreprise de technologies propres qui développe des solutions en réponse aux changements climatiques et aux défis de gestion des déchets.





Cet investissement soutiendra une entreprise canadienne de technologies propres en croissance et aidera le Canada à réduire les déchets industriels et à atteindre ses objectifs climatiques cruciaux.

MONTRÉAL, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Les entreprises canadiennes de technologies propres font des progrès énormes dans la mise au point et la commercialisation de solutions novatrices pour répondre aux défis environnementaux les plus urgents de la planète, notamment au chapitre des changements climatiques, de la prévention de la pollution, de la sécurité de l'approvisionnement en eau et de la gestion des déchets. Le gouvernement du Canada entend bien continuer de former des partenariats et de soutenir et stimuler l'innovation dans le secteur des technologies propres, afin de faire du Canada un chef de file dans les secteurs en croissance de l'économie durable à faibles émissions de carbone.

Le député d'Honoré-Mercier, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, a souligné aujourd'hui un appui de 3 millions de dollars consenti à enim, de Montréal (Québec), par l'entremise de Technologies du développement durable Canada (TDDC). Ce soutien s'inscrit dans des investissements totalisant 68,2 millions de dollars dans 17 entreprises canadiennes de technologies propres annoncés plus tôt ce mois-ci par le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne.

Cette entreprise avant-gardiste de technologies propres construira et exploitera une installation pilote d'extraction hydrométallurgique de métaux incrustés dans les cartes de circuits imprimés afin de réduire les déchets électroniques et d'en recycler les composantes.

Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour soutenir les technologies propres et pour aider à poser les jalons d'un Canada plus fort, plus vert et plus durable. Le gouvernement du Canada et TDDC se sont engagés non seulement à protéger notre environnement et à soutenir nos objectifs ambitieux en matière de climat, mais aussi à faire croître notre économie et à susciter des occasions pour tous les Canadiens; et les investissements consentis, comme celui d'aujourd'hui, en sont la preuve.

Citations

« C'est le temps de mettre en place des mesures ambitieuses de lutte contre les changements climatiques. Notre gouvernement épaule avec fierté ces entreprises pionnières, tel qu'enim, qui stimulent l'innovation et se démarquent en tant que leaders mondiaux dans le domaine des technologies propres. Nous continuerons d'aider les entreprises de technologies propres à concrétiser leur vision dans le but de soutenir la croissance économique et de créer des emplois bien rémunérés dans ce secteur. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Une entreprise de chez nous qui lutte contre les changements climatiques en révolutionnant le recyclage de vieux appareils électroniques, que demander de mieux? On ne peut que souhaiter que le monde entier adopte sa technologie propre et innovante! »

- Le député d'Honoré-Mercier, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez

« Les entrepreneurs du Canada ont des idées qui peuvent contribuer à régler certains des enjeux environnementaux les plus pressants de notre planète, mais ils ne peuvent agir seuls. En les soutenant et en les finançant à toutes les étapes de développement, nous les aidons à se rendre plus rapidement à l'étape de la commercialisation, et à tirer profit de la forte demande mondiale de solutions durables dans tous les secteurs de l'économie. »

- La présidente-directrice générale de Technologies du développement durable Canada, Leah Lawrence

« Cet investissement de la TDDC dans notre projet d'usine pilote constitue pour nous une marque de reconnaissance importante envers notre solution écoresponsable de revalorisation des métaux. Il s'agit également d'un signal fort que la récupération de minéraux critiques et stratégiques peut aller de pair avec une approche axée sur le développement durable. Forts de cet appui, nous comptons poursuivre sur cet élan et poursuivre nos efforts visant à réinventer le cycle de valorisation de la mine urbaine afin de réduire l'empreinte carbone de la transformation des équipements électroniques désuets, tout en maximisant la récolte des différents matériaux qu'ils contiennent. Nos déchets électroniques représentent une véritable mine d'or qu'enim compte valoriser encore et encore grâce à sa solution innovante, verte et socialement acceptable. »

- Simon Racicot-Daignault, Président enim

Faits en bref

En décembre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé le plan « Un environnement sain et une économie saine, le plan climatique renforcé du Canada », qui majore le soutien consenti à TDDC de 750 millions de dollars sur 5 ans. Il s'agit de l'investissement ponctuel le plus important du gouvernement du Canada dans TDDC.

Depuis sa création en 2001, TDDC a investi plus de 1,58 milliard de dollars dans plus de 500 entreprises qui ont collectivement produit des revenus annuels de 3,1 milliards de dollars, créé 20 942 emplois, commercialisé 194 nouvelles technologies et réduit les émissions annuelles de gaz à effet de serre à hauteur de 22,6 mégatonnes de CO 2 , ce qui équivaut à retirer près de 7 millions de voitures de la route par année.

, ce qui équivaut à retirer près de 7 millions de voitures de la route par année. La contribution des entreprises de technologies propres à l'économie canadienne s'élevait à plus de 28,2 milliards de dollars en 2021, et leurs exportations de biens et services à 9,2 milliards de dollars.

leurs exportations de biens et services à 9,2 milliards de dollars. En 2021, le secteur des technologies propres comptait plus de 188 000 Canadiens dans des postes gratifiants et bien rémunérés.

Les femmes représentent une proportion de 41 % de l'effectif du secteur des technologies propres, et en moyenne, les employés de ce secteur sont mieux payés que ceux des autres secteurs au Canada.

Le Canada joue un rôle de leadership dans le domaine des technologies propres, et cela ne passe pas inaperçu dans le reste du monde : 13 entreprises canadiennes, dont 10 ont été financées par TDDC, se sont classées au palmarès Global Cleantech 100 (anglais) de 2022.

