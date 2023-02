Avis aux médias - La ministre Bibeau annoncera des investissements au Québec dans le cadre du Programme des technologies propres en agriculture





OTTAWA, ON, le 22 févr. 2023 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, procédera à l'annonce d'investissements pour des projets au Québec visant l'adoption de technologies propres par des entreprises du secteur agricole. La ministre sera accompagnée par la députée de Châteauguay-Lacolle, Brenda Shanahan, et par le président de l'Union des producteurs agricoles (UPA), Martin Caron.

Date Le 24 février 2023



Heure 9 h 45 (HNE)

Lieu G.S.P.M. Distribution Inc. 120, boul. Industriel

Napierville (QC)

J0J 1L0



Remarques pour les médias

Les directives sanitaires locales relatives à la COVID-19 doivent être respectées en tout temps.

Veuillez prévoir du temps pour vous installer si vous avez une caméra sur trépied ou un microphone.

Des espaces de stationnement sont disponibles sur le site.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Communiqué envoyé le 22 février 2023 à 17:21 et diffusé par :