Qure.ai obtient la certification MDR de l'UE pour ses solutions d'intelligence artificielle





Qure.ai, fournisseur de logiciels d'intelligence artificielle (IA) pour l'imagerie médicale, a annoncé aujourd'hui que ses solutions ont obtenu le marquage CE de classe IIb des dispositifs médicaux en vertu du règlement de l'Union européenne sur les dispositifs médicaux (règlement (UE) 2017/745) (EU-MDR).

Qure.ai offre désormais dans l'UE l'un des portefeuilles les plus complets et les plus certifiés de dispositifs de détection basés sur l'IA en radiologie, couvrant plus de 31 pays. L'IA de Qure permet de détecter des anomalies à partir de plusieurs modalités de radiologie, notamment les radiographies du thorax, le scan thoracique, le scan de la tête et les radiographies de l'appareil locomoteur. Ces dispositifs médicaux sont des logiciels d'IA de pointe qui permettent aux radiologues d'interpréter les scans radiologiques dans différents infrastructures de soins de santé.

Concernant cette nouvelle étape, Prashant Warier, cofondateur et CEO de Qure.ai, a déclaré : « La certification MDR de l'UE témoigne de notre engagement à respecter les normes les plus élevées en matière de sécurité et d'efficacité de nos produits. Les produits de Qure ont fait l'objet d'une validation approfondie et ont été activement déployés dans le monde entier sur plus de 1 000 sites, dans plus de 75 pays. L'obtention de la certification MDR de l'UE témoigne de la qualité constante de nos solutions et renforce notre positionnement en tant que fournisseur de confiance de logiciels d'IA. La certification MDR de l'UE nous permettra d'étendre notre portée commerciale dans l'UE et d'améliorer les résultats des patients grâce à nos solutions d'IA en imagerie. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les organismes de réglementation pour garantir la conformité avec la MDR de l'UE et les autres réglementations pertinentes.

Le processus de certification MDR de l'UE est rigoureux et complet, garantissant que les dispositifs médicaux répondent à des normes élevées de sécurité, de performance et de qualité. Les produits Qure sont validés dans 71 pays.

« L'année dernière, Erasmus MC et Qure.ai ont lancé un centre d'innovation en IA pour l'imagerie médicale. Ce centre d'innovation évaluera les solutions de Qure pour évaluer leur robustesse et leur capacité à améliorer les résultats des patients. L'évaluation de la performance des solutions d'IA dans différentes cohortes de population contribuera à fournir des preuves de leur adoption dans les séquences de soins en tant qu'outils cliniques de soutien décisionnel », explique le Dr Jacob J. Visser, radiologue, chief medical information officer et professeur adjoint de Value-based imaging AI à Erasmus MC. « Cela donnera des informations détaillées sur leur utilisation dans des flux de travail spécifiques à une maladie, comme le cancer du poumon, les urgences, les accidents vasculaires cérébraux, etc. et permettra d'évaluer la valeur ajoutée pour les soins aux patients », ajoute-t-il.

La certification MDR reconnaît la sécurité, les performances et la qualité du logiciel d'intelligence artificielle de Qure.ai et confirme sa conformité avec la réglementation européenne sur les dispositifs médicaux. En outre, la certification assure aux prestataires de soins de santé et aux patients que le logiciel d'IA de Qure.ai a fait l'objet d'une évaluation détaillée et qu'il est reconnu comme sûr, efficace et fiable sur les marchés mondiaux.

À propos de Qure.ai

Qure.ai est un fournisseur de solutions d'intelligence artificielle (IA) révolutionnaire et disruptif du statu quo en radiologie car il améliore la précision de l'imagerie et la santé des patients à l'aide d'outils assistés par ordinateur. Qure.ai exploite la technologie d'apprentissage profond pour fournir une interprétation automatisée des examens radiologiques comme les radiographies, les tomodensitogrammes, les échographies et les IRM aux professionnels de l'imagerie médicale qui manquent de temps et de ressources, ce qui permet d'accélérer le diagnostic et le traitement. Qure.ai contribue à rendre les soins de santé plus accessibles et plus abordables pour les patients du monde entier.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 février 2023 à 16:40 et diffusé par :