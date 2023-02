MRC du Fjord-du-Saguenay - FERMETURE TEMPORAIRE DU CHEMIN FORESTIER DU LAC À PAUL (CHEMIN R0251) AU KM 148





JONQUIÈRE, QC, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts informe la population que le chemin indiqué ci-dessous est fermé temporairement en raison de travaux de reconstruction du pont et que la circulation y est interdite. Le chemin est situé sur les terres du domaine de l'État dans la municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay.

Une inspection effectuée démontre la présence d'un danger potentiel pour le public, d'où l'importance de respecter la signalisation en vigueur.

LOCALISATION Voir la carte interactive

Note : La carte interactive présente l'ensemble des avis actifs diffusés par le MRNF au jour de consultation. REMARQUES ET CONTOURNEMENT Chemin du lac Paul au km 148

Rivière Manouane

Chemin : R0251 Période de la fermeture : du 27 février au 14 avril 2023 inclusivement

Ces travaux pourraient être reportés ou prolongés en raison des conditions climatiques ou de contraintes opérationnelles.



Km : 148





Longitude : -70° 56' 38.4'' Latitude : 49° 47' 59.9' Puisque le seul chemin qui peut être utilisé n'est pas ouvert en période hivernale, aucune voie de contournement n'est possible.

Le Ministère invite les usagères et usagers des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence. De l'affichage sera installé sur place pendant les travaux pour sécuriser les lieux et annoncer l'entrave routière.

Pour plus d'informations, les citoyens et citoyennes sont invités à communiquer avec l'unité de gestion de Rivière-Péribonka par téléphone au 418 668-8319.

