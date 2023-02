Robex se renforce, progresse et voit ses efforts reconnus





QUÉBEC, 22 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. («?Robex?», «?le Groupe?» ou «?la Société?») (TSX-V : RBX) renforce ses équipes pour mener le projet Kiniero jusqu'à ce qu'il passe à la phase opérationnelle.



Renforcement des nouvelles compétences techniques

Le Groupe Robex a récemment renforcé ses équipes techniques, avec l'arrivée de Marion Guimard au poste de directrice du projet Kiniero et de Jorge Llido au poste d'ingénieur principal des mines. Marion Guimard possède une solide expérience dans le secteur minier depuis qu'elle a occupé le poste de responsable du développement stratégique chez Golden Star Resources et La Mancha. Jorge Llido rejoint l'équipe après une carrière chez AMC, CSA et WSP/Golder.

Le Groupe Robex possède une équipe multidisciplinaire (géologie, génie minier, ingénierie des ressources) dirigée par Matthew Sharples, fondateur de Sycamore Mining, qui est actuellement en charge de l'étude de faisabilité en collaboration avec AMC Consultants (devant paraître au deuxième trimestre 2023). Cette équipe apporte ses compétences techniques aux opérations du groupe ainsi qu'à toutes ses propriétés d'exploration au Mali et en Guinée. L'équipe a également la charge d'évaluer les cibles d'acquisition potentielle en Afrique de l'Ouest.

Changement de directeur général et recrutements locaux

Avec le démarrage du travail sur le site de Kiniero, Robex a renforcé ses compétences locales pour passer d'une équipe d'exploration à une équipe de géologie de production :

Sekou Magassouba reprend l'équipe de géologie de production, et Almamy Mandjou Keita devient responsable de l'exploration pour l'Afrique de l'Ouest. Sekou Magassouba et Almamy Mandjou Keita possèdent tous les deux une vaste expérience en matière de géologie, notamment chez AngloGold Ashanti et SEMAFO en Guinée ;

Plusieurs autres recrutements viendront compléter cette équipe afin de gérer les deux forages RC, et seront dédiés à la conversion des ressources et à l'interprétation des données qui suivront.

Concernant la gestion sur site, Robex est en train de finaliser les offres pour le poste de directeur de construction, de directeur de la mine et le remplacement du directeur général, Robert Godbout, qui a décidé de prendre un nouveau départ loin de son lieu d'expatriation en février 2023. Nous le remercions pour le temps passé à nos côtés. Augustin Rousselet assumera brièvement le poste par intérim, en plus de sa fonction de directeur de l'exploitation du Groupe, pendant la finalisation du processus de recrutement.

Prix de Mining Indaba

Le Groupe Robex est fier d'avoir été récompensé lors des prix Junior Environmental Social and Governance (Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ou ESG) de Mining Indaba dans la catégorie Climat en février 2023. Ces prix mettent en avant les sociétés minières qui ont un impact environnemental et social positif et considérable.

Benjamin Cohen, PDG : « Nous sommes très heureux de ce prix qui reconnait notre travail en ESG. Nous démontrons que, pas à pas et de manière résolue, nous accomplissons les étapes nécessaires pour atteindre les résultats que nous nous sommes fixés. »

Pour tout complément d'information :

ROBEX RESOURCES INC. CONTACT INFORMATION FINANCIAL COMMUNICATIONS RENMARK INC. Benjamin Cohen, Chief Executive Officer

Aurélien Bonneviot, Investor Relations and Corporate Development



+1 581 741-7421



E-mail: [email protected] Robert Thaemlitz

Account Manager



+1 416 644-2020 or +1 212 812-7680



E-mail: [email protected]

www.renmarkfinancial.com

Le présent communiqué de presse contient des déclarations pouvant être considérées comme des « informations prospectives » ou des « énoncés prospectifs » en vertu du droit des sûretés. Ces informations prospectives impliquent des risques et des incertitudes, dont certains échappent au contrôle de Robex. Les rendements et les résultats finaux peuvent différer considérablement des prévisions implicites ou explicites. Ces différences peuvent être dues à de nombreux facteurs, y compris les prix volatils du marché des métaux, les conséquences des fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt, l'évaluation inexacte des ressources, les risques environnementaux (durcissement des réglementations), des situations géologiques imprévues, des conditions d'exploitation défavorables, des risques politiques inhérents à l'exploitation minière dans les pays en développement, le changement dans les politiques ou les réglementations gouvernementales (lois et politiques), l'incapacité à obtenir les permis et les autorisations nécessaires des agences gouvernementales, ou tout autre risque lié à l'exploitation minière et au développement. Il ne peut y avoir aucune assurance que les circonstances envisagées par ces énoncés prospectifs se produiront ou bénéficieront à Robex en cas de tels énoncés prospectifs. Les informations prospectives sont basées sur les estimations et les opinions de l'équipe de direction de Robex au moment de leur publication. Robex décline toute obligation de rendre publique toute mise à jour ou modification apportée à ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou autre, sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'imposent. Ni la Bourse de croissance TSX, ni le fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument une quelconque responsabilité quant à l'actualité ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Communiqué envoyé le 22 février 2023 à 16:10 et diffusé par :