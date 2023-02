Radisys annonce la disponibilité de la première solution 5G NR du secteur conforme à Release 17





Radisys® Corporation, un leader mondial des solutions de télécommunications ouvertes, annonce aujourd'hui sa solution logicielle 5G NR conforme à Release 17, renforçant ainsi son logiciel primé Release 16 grâce à des fonctionnalités avancées telles que les réseaux non terrestres (NTN) et un accès intégré et un backhaul (IAB) élargissant la capacité de couverture des réseaux 5G. Les capacités d'accès via noeud relais et satellite de Release 17 optimiseront la disponibilité des services cellulaires dans le monde entier en améliorant l'accessibilité à une connectivité 5G rapide et fiable pour les zones non desservies et mal desservies. En plus d'offrir aux consommateurs un accès universel à la 5G, le logiciel 5G NR conforme à Release 17 de Radisys prend en charge les cas d'entreprise, d'infrastructure et de sécurité publique, y compris les systèmes de transport intelligents (STI), le haut débit aéronautique, les applications maritimes, les communications critiques, la gestion de flotte, les usines intelligentes et les dispositifs de l'Internet des objets (IdO).

La solution Connect RAN 5G de Radisys facilite un réseau 5G flexible pour répondre à des exigences de déploiement variées et fournir une connectivité 5G universelle pour des applications et des cas d'utilisation variés. En déployant le logiciel Connect RAN 5G, les clients peuvent minimiser leurs coûts de développement et leurs dépenses opérationnelles et en capital tout en améliorant les délais de commercialisation et en accélérant leur retour sur investissement.

Faits saillants

Le logiciel RAN conforme à Release 17 de Radisys consolide son expérience éprouvée en matière de R&D 5G, permettant une connectivité de réseau 5G pour divers URLLC (communication ultra-fiable à faible latence) de fournisseurs de services et cas d'utilisation eMBB sur un large éventail de bandes FR1 et FR2 pour de multiples options de déploiement et d'accès.

La fonctionnalité NTN du logiciel Connect RAN 5G de Radisys prend en charge l'accès satellite géostationnaire, d'orbite terrestre moyenne et basse (GEO/MEO/LEO) avec une architecture logicielle flexible et évolutive et des interfaces bien définies pour l'infrastructure SATCOM. Le logiciel NTN de Radisys permet aux OEM et aux ODM de créer de nouvelles opportunités commerciales en tirant parti de l'investissement important réalisé dans la technologie SATCOM.

La fonctionnalité IAB de Radisys optimise les unités centralisées (UC) et distribuées (UD) pour desservir les noeuds relais en tant qu'UC donneur et d'UD donneur conformes à la 3GPP. Elle comprend également le noeud IAB/Relay incluant les logiciels IAB-DU et IAB-MT qui fournissent l'intégration de la solution IAB de bout en bout avec des plateformes leaders dans le secteur.

Le logiciel RAN conforme à Release 17 de Radisys fournit une base à des fonctionnalités telles que le positionnement NR, la capacité réduite (RedCap) et NR SideLink permettant aux OEM, aux ODM et aux opérateurs de mettre à échelle de manière rentable leurs réseaux 5G.

« Nous sommes ravis de lancer le premier logiciel Release 17 Connect RAN 5G du secteur offrant une connectivité 5G étendue et l'accessibilité des services, permettant à nos clients de saisir de nouvelles opportunités commerciales », déclare Munish Chhabra, vice-président principal et directeur général, logiciels et services, Radisys. « Avec des fonctionnalités avancées telles que NTN et IAB, Radisys continue d'être un chef de file dans la fourniture de logiciels multiarchitecture et multiplateforme compatibles ORAN, promouvant des cas d'utilisation commerciale dans une variété de secteurs verticaux. »

Rencontrez Radisys au MWC Barcelona

Assistez aux démonstrations de la solution 5G NR conforme à Release 17 de Radisys, au MWC Barcelona, stand 5B81. Pour planifier une réunion avec les experts en mobilité de Radisys, contactez [email protected].

À propos de Radisys

Radisys est un leader mondial des solutions et services de télécommunications ouverts. Ses plateformes ventilées et ses services d'intégration s'appuient sur des architectures et des normes de référence ouvertes combinées à des logiciels et du hardware ouverts, permettant aux fournisseurs de services de favoriser une transformation numérique ouverte. Radisys propose un portefeuille de solutions de bout en bout allant des terminaux numériques aux solutions ventilées, d'accès ouvert et de base, en passant par les applications numériques immersives et les plateformes d'engagement. Son organisation de services réseau de classe mondiale et éprouvée fournit des services de cycle de vie complet pour aider les fournisseurs de services à construire et à exploiter des réseaux hautement évolutifs et très performants, à un coût total de possession optimal. Pour plus d'informations, visitez www.Radisys.com.

