ELEVAI LABS ACCROÎT SA PORTÉE INTERNATIONALE EN S'ASSOCIANT AU CHEF DE FILE DE L'INDUSTRIE EVOLVE MEDICAL INC. POUR LA DISTRIBUTION DE SES PRODUITS AU CANADA





ELEVAI et EVOLVE souligneront leur nouveau partenariat dans le cadre de la conférence AMWC North America

NEWPORT BEACH, Calif., 22 février 2023 /CNW/ - ELEVAI LABS, INC ., une entreprise de biotechnologie esthétique médicale spécialisée dans les soins de la peau dispensés par des médecins, annonce fièrement que EVOLVE Medical Inc. devient le distributeur exclusif des produits de soins de la peau ELEVAI au Canada.

La gamme de produits ELEVAI E-SeriesMC, un système de soins de la peau pré- et post-intervention mise au point à l'aide d'une technologie brevetée de cellules souches exosomes, sera maintenant offert aux dermatologues et aux chirurgiens plasticiens partout au Canada. La croissance d'ELEVAI au Canada vise à pénétrer le marché des produits cosméceutiques distribués par des médecins en Amérique du Nord, un marché évalué à 6 milliards de dollars*. Les chiffres et les tendances de l'industrie pour le Canada suivent généralement une courbe comparable à celle des États-Unis, à une échelle d'un dixième; ce nouveau marché présente donc de solides possibilités.

Sharon Clarke, cheffe de la direction d'EVOLVE Medical Inc., a déclaré : « Après 35 ans en dermatologie cosmétique et en soins de la peau, j'ai eu la chance de lancer des produits comme JUVÉDERM®1 et BotoxMD Cosmetic2 au Canada et d'apporter au Canada des produits de soins de la peau de premier ordre, dont ZOMD Skin Health et Skinbetter ScienceMD. J'attendais une série de produits qui nous permettront non seulement d'atteindre un nouveau niveau de lutte contre le vieillissement, mais qui changeront aussi notre façon de concevoir le vieillissement. ELEVAI est sur le point de changer notre monde. »

Le puissant ingrédient derrière les produits ELEVAI est la technologie ELEVAI ExosomeMC en instance de brevet. Lorsque les exosomes pénètrent la peau, ils imitent les réactions de guérison naturelles du corps. Les lésions cutanées et le vieillissement extrinsèque causés par l'exposition à des agresseurs quotidiens comme la pollution et les rayons UVA/UVB peuvent bénéficier des exosomes, qui favorisent l'amélioration de la circulation sanguine ainsi que la production de collagène et d'élastine pour révéler une peau rajeunie de l'intérieur vers l'extérieur.

Joignez-vous à ELEVAI & EVOLVE Medical Inc. à AMWC North America

Visitez ELEVAI au kiosque 330 pendant le premier congrès d'esthétique de l'AMWC, qui aura lieu du 23 au 25 février à Miami. ELEVAI est fière qu'EVOLVE Medical Inc. se joigne à elle aux États-Unis pour célébrer le lancement de leur nouveau partenariat de distribution. En plus d'avoir un kiosque dans le cadre de la conférence, ELEVAI verra son cofondateur, Jordan R. Plews Ph. D. et la dermatologue Natalie Curcio prendre la parole au cours de deux séances d'information sur les exosomes et l'esthétique régénératrice.

« Nous sommes ravis de cet accord de distribution exclusif, signé dans le cadre de notre stratégie de distribution internationale continue, a déclaré Chris Kraneiss, directeur commercial d'ELEVAI Labs. Il ne fait aucun doute qu'EVOLVE Medical sera un partenaire productif et aidera à accroître la présence d'ELEVAI au Canada, ce qui permettra à un plus grand nombre de médecins et de patients de bénéficier de cette gamme de soins novateurs de la nouvelle génération. »

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.elevaiskincare.com.

Pour trouver un professionnel des soins de la peau ELEVAI autorisé, cliquez ici .

À PROPOS D'ELEVAI

ELEVAI LABS, INC. est une société de biotechnologie qui développe des applications de pointe pour les soins de la peau pour le marché des médecins. L'entreprise répond aux besoins non satisfaits dans le domaine des soins esthétiques régénérateurs en combinant une science de pointe et des applications grand public de nouvelle génération. ELEVAI LABS développe des produits esthétiques topiques de pointe et des soins de la peau de qualité médicale pour le marché des médecins, en mettant l'accent sur l'exploitation de la technologie exclusive des exosomes de cellules souches.

