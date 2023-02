Forums de négociation accélérée - Négociations : Le gouvernement passe de la parole aux actes





QUÉBEC, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Une offre gouvernementale a été présentée aujourd'hui aux forums de négociation accélérée Équipe classe, Équipe soins et Équipe santé mentale, tenus en vue du renouvellement des conventions collectives 2020-2023 des secteurs public et parapublic. Cette offre, inédite en début de négociation, a été mise de l'avant par Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor.

D'une valeur de 700 millions de dollars, les propositions incluses dans l'offre seraient applicables rapidement sur le terrain et amélioreraient concrètement l'organisation du travail, tout en assurant aux patients et aux élèves les services de qualité qu'ils méritent.

Ces propositions sans précédent ont été transmises aux centrales et aux organisations syndicales qui représentent notamment le personnel enseignant, le personnel infirmier, le personnel des services de garde scolaire et les psychologues.

Alors que le gouvernement négocie habituellement avec un ou quelques syndicats à la fois, l'objectif des forums est de convenir, de façon accélérée et à une seule table avec toutes les parties concernées, de solutions communes afin d'en permettre une application simultanée dans les conventions collectives touchées par les mêmes enjeux.

Citation :

« Notre message est clair : il y a urgence d'agir, donc nous passons à l'action. En éducation, nous déployons de l'aide dans 15 000 classes du Québec afin que les enseignantes et enseignants se consacrent à la pédagogie et la réussite des élèves. En santé, nos mesures visent à réduire le temps supplémentaire - particulièrement le TSO - et à offrir des horaires plus prévisibles, pour une meilleure conciliation famille-vie privée-travail du personnel infirmier. En santé mentale, nous visons une meilleure prise en charge des personnes qui requièrent des soins. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente

du Conseil du trésor

Lien connexe :

www.tresor.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Communiqué envoyé le 22 février 2023 à 14:26 et diffusé par :