Invitation aux médias - La ministre Pascale St-Onge annoncera un appui du gouvernement du Canada pour la relance des stations de ski du Québec

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome?-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, annoncera un appui financier du gouvernement du Canada à l'Association...

Au terme de l'exercice financier terminé le 31 décembre 2022, le Mouvement Desjardins, plus grand groupe financier coopératif en Amérique du Nord, enregistre des excédents avant ristournes aux membres de 2 050 M$, en baisse de 892 M$ par rapport à...

Sinovac Biotech Ltd. (« Sinovac » ou la « Société ») , un chef de file des produits biopharmaceutiques en Chine, a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a modifié son régime de droits des actionnaires. La modification a pour effet de...

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de : 552 nouveaux cas, pour un total de 1?313 543 personnes infectées*;5 nouveaux décès, pour un total de 18?078 décès, soit;0 décès survenu...