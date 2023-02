Le gouvernement du Canada appuie deux institutions culturelles à Sherbrooke





Le gouvernement du Canada soutient la réfection du bâtiment du Musée des beaux-arts de Sherbrooke et la mise à niveau du Théâtre Granada

SHERBROOKE, QC, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Investir dans les infrastructures culturelles contribue à assurer un avenir prometteur aux artistes et à faciliter l'accès aux arts et à la culture pour la population canadienne.

Aujourd'hui, Pablo Rodriguez, le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, a annoncé des investissements pour le Musée des beaux-arts de Sherbrooke et le Théâtre Granada en compagnie d'Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke.

Par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, le Musée des beaux-arts reçoit 417 248 dollars pour effectuer des travaux jugés essentiels à la préservation de l'intégrité du bâtiment. Mentionnons, par exemple, des travaux à la toiture, à l'étanchéité de la fondation et à la réfection des corniches.

À partir du même Fonds, le gouvernement du Canada octroie 120 121 dollars au Théâtre Granada afin que l'organisme puisse faire une mise à niveau de ses équipements spécialisés. Désormais, de l'équipement à la fine pointe de la technologie permettra au Théâtre d'offrir encore plus de spectacles hauts en couleur et une qualité de son hautement supérieure.

Citations

« Les espaces culturels sont des piliers dans nos communautés. Des projets comme ceux du Musée des beaux-arts de Sherbrooke et du Théâtre Granada offrent aux gens du coin des expériences culturelles sécuritaires et enrichissantes. Lorsqu'on entretient de façon durable de tels espaces, c'est bon pour la région, bon pour les gens et bon pour notre culture! »

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« Lorsqu'on parle de culture en Estrie, le Musée des beaux-arts de Sherbrooke et le Théâtre Granada sont des institutions incontournables! La contribution de notre gouvernement leur donnera un grand coup de pouce et les aidera à continuer à offrir aux citoyennes et citoyens de Sherbrooke et des environs des expériences artistiques et culturelles qui plairont à toutes et à tous! »

- Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke

« Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke a le privilège de se trouver dans un édifice d'une richesse architecturale remarquable. Le soutien de Patrimoine canadien dans la préservation de ce bâtiment historique est essentiel et grandement apprécié. Forts de ce soutien, nous assurerons la préservation de l'enveloppe du musée et pourrons ainsi porter toute notre attention, notre énergie et nos ressources au développement de notre institution. »

- Raymond-Mathieu Simard, président du conseil d'administration, Musée des beaux-arts de Sherbrooke

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Patrimoine canadien. Grâce à cette aide financière, le Théâtre Granada pourra enfin se doter d'équipements de sonorisation et d'éclairage qui répondent aux normes de l'industrie et aux demandes des artistes. »

- Suzanne Marie Landry, directrice générale et artistique, Théâtre Granada

Les faits en bref

Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke a pour mission de préserver, de faire découvrir et de faire apprécier la richesse artistique des beaux-arts du Québec et des Cantons-de-l'Est.

En soutien au développement économique du centre-ville de Sherbrooke, le Théâtre Granada fait la promotion et la diffusion des arts. Il offre également des activités culturelles majeures au centre-ville de Sherbrooke.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

Liens connexes

Musée des beaux-arts de Sherbrooke

Théâtre Granada

Fonds du Canada pour les espaces culturels

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 22 février 2023 à 14:00 et diffusé par :