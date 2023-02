Ajinomoto Bio-Pharma Services développe avec succès l'ARN ligase au mécanisme ancestral et hautement fonctionnelle





TOKYO, 22 février 2023 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Bio-Pharma Services (« Aji Bio-Pharma »), l'un des principaux fournisseurs de services de développement et de fabrication sous contrat de produits biopharmaceutiques, est heureux d'annoncer le développement d'une nouvelle enzyme pour la formation d'oligonucléotides à double brin avec une productivité élevée.

En collaboration avec des chercheurs de l'Université de Shizuoka, Aji Bio-Pharma a réussi à développer une ARN-ligase artificielle hautement fonctionnelle en utilisant une méthode de conception ancestrale. Il a été constaté que cette ligase à ARN-ligase artificielle offre une thermostabilité plus élevée que l'ARN-ligase naturelle ainsi qu'une activité de ligation supérieure pour les fragments d'ARN contenant de l'acide xénonucléique.

Lorsqu'on utilise l'ARN-ligase naturelle pour les fragments d'ARN (y compris l'acide xénonucléique) comme substrats de réaction pour synthétiser une substance médicamenteuse à ARNsi commercialisée, le rendement n'était que de 20 % après 24 heures de réaction. En revanche, lorsqu'on utilise l'ARN-ligase artificielle hautement fonctionnelle, le rendement de réaction se trouve amélioré à 80 % dans les mêmes conditions, confirmant qu'il a des propriétés appropriées pour la synthèse enzymatique des médicaments à base d'acide nucléique. Cette approche permet d'obtenir une synthèse des oligonucléotides plus productive et plus sûre pour l'environnement par rapport à la méthode classique.

« Nous sommes ravis de fournir de nouvelles recherches à nos partenaires et de les appuyer dans leurs efforts pour fournir des thérapies vitales, a déclaré Yusuke Hagiwara, chercheur principal, Ajinomoto Bioscience & Fine Chemicals Research Laboratories. Cette découverte liée à l'ARNsi est un excellent exemple de la façon dont Aji Bio-Pharma continue de fournir des solutions fiables et innovantes à ses clients. »

Les fragments d'ARN utilisés comme substrats de réaction peuvent être produits non seulement par synthèse en phase solide conventionnelle, mais aussi par la technologie AJIPHASE® d'Ajinomoto Co., surtout en grandes quantités et avec une grande pureté. On s'attend à ce que cette recherche soit appliquée comme l'une des technologies qui permettent la production de masse de médicaments à base d'acides nucléiques à haute efficacité et de grande pureté. Ce résultat a été présenté dans la revue « Applied and Environmental Microbiology » publiée par l'American Society for Microbiology.

À propos d'Ajinomoto Co. et d'Ajinomoto Bio-Pharma Services

En se basant sur la devise de l'entreprise « Mangez bien, vivez bien », Ajinomoto Co., Inc. poursuit scientifiquement les possibilités des acides aminés pour viser la croissance future en créant une nouvelle valeur grâce à des solutions durables et innovantes pour les communautés et la société. Pour en savoir plus sur Ajinomoto Co. (TYO : 2802), veuillez consulter le site www.ajinomoto.com .

En tant que son département pharmaceutique, Ajinomoto Bio-Pharma Services est une société de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) entièrement intégrée avec des sites en Belgique, aux États-Unis, au Japon et en Inde. Elle propose des services complets de développement, d'élaboration des bonnes pratiques de fabrication, et de finition de remplissage pour les petites, moyennes et grosses molécules API. Pour en savoir plus sur Ajinomoto Bio-Pharma Services, veuillez consulter le site www.AjiBio-Pharma.com .

En outre, Ajinomoto Co. et Ajinomoto Bio-Pharma Services offrent en quantité commerciale une vaste gamme de technologies de plateforme novatrices et de capacités pour les programmes précliniques et pilotes, y compris la technologie de fabrication d'oligonucléotides AJIPHASE®, les systèmes d'expression des protéines CORYNEX® et TALAMAX®, les technologies de conjugaison et de liaison exclusives du site AJICAP® pour les CAN et la fabrication en flux continu. Pour tout complément d'information sur les technologies de la plateforme, veuillez consulter le site : https://ajibio-pharma.ajinomto.com/ .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/751177/Aji_BioPharma_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 22 février 2023 à 13:39 et diffusé par :