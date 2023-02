Ferrer achète à Asceneuron les droits mondiaux sur l'ASN90, un inhibiteur de l'O-GlcNAcase, exclusivement pour le traitement de la paralysie supranucléaire progressive (PSP)





L'entreprise pharmaceutique espagnole Ferrer et la société suisse de biotechnologie de stade clinique Asceneuron annoncent la signature d'un contrat de licence qui octroie à Ferrer les droits mondiaux exclusifs de développement et de commercialisation de l'ASN90 dans la paralysie supranucléaire progressive (PSP), une maladie orpheline liée à la protéine tau avec un besoin médical élevé non satisfait1.

Ferrer et Asceneurone se réjouissent que cette annonce coïncide presque avec la Journée mondiale des maladies rares, le 28 février. Ce contrat souligne les engagements pris par les deux entreprises pour améliorer la vie des patients atteints d'une maladie rare telle que la PSP.

Les termes de l'accord incluent un montant initial et plusieurs paiements correspondant à des échéances de développement, réglementaires et commerciales. Asceneuron aura également le droit à des redevances à deux chiffres sur les ventes nettes mondiales de l'ASN90.

Mario Rovirosa, directeur général de Ferrer, déclare : « C'est un nouvel exemple significatif de la façon dont Ferrer avance guidée par son objectif d'avoir un impact positif sur la société. En tant qu'entreprise B Corp, nous sommes fiers de l'engagement de notre personnel à fournir les meilleures solutions possible à ceux qui en ont besoin. »

Dirk Beher, directeur général et cofondateur d'Asceneuron, commente : « Ce contrat de licence avec Ferrer est une nouvelle importante pour les patients atteints de PSP et de leurs familles. Asceneuron, en tant qu'entreprise qui se consacre à la neurodégénérescence, continuera d'étendre l'application du mécanisme OGA à d'autres maladies en plus de développer d'autres programmes dans certaines des plus importantes indications de besoins médicaux non satisfaits en neurologie. »

Oscar Pérez, directeur du développement commercial et des alliances mondiales chez Ferrer, ajoute : « La recherche d'un remède à une maladie aussi dévastatrice, qui n'a pas d'options thérapeutiques, s'inscrit parfaitement dans la mission de Ferrer consistant à développer des traitements transformatifs. Nous cherchons à créer des solutions qui changent la vie des patients atteints de PSP. L'ASN90 est un ajout très prometteur à notre portefeuille croissant pour les maladies neurologiques, qui fait de Ferrer un acteur de plus en plus important dans le domaine des neurosciences. »

Ferrer mènera désormais une étude clinique de phase II pour déterminer l'efficacité et la plage de doses optimales de l'ASN90.

SVB Securities a agi en tant que conseiller financier exclusif d'Asceneuron.

À propos de la paralysie supranucléaire progressive

La PSP est une maladie neurologique rare qui survient généralement vers l'âge de 60 ans et affecte gravement la marche, l'équilibre, la parole, la déglutition et la vision en raison de l'accumulation d'agrégats de protéine tau dans le cerveau1,2. La maladie s'aggrave progressivement et provoque une incapacité grave dans les trois à cinq ans suivant son apparition. On estime que trois à six personnes sur 100 0001 développeront une PSP et il n'y a actuellement aucun traitement connu pour la maladie1,2.

-----------------------------------------------------FIN------------------------------------------------------

1. Coughlin DG, Litvan I. Progressive supranuclear palsy: Advances in diagnosis and management. Parkinsonism Relat Disord. 2020 avr;73:105-116. doi: 10.1016/j.parkreldis.2020.04.014. Epub 2020 mai 25.

2. Lopez G, Bayulkem K, Hallett M. Progressive supranuclear palsy (PSP): Richardson syndrome and other PSP variants. Acta Neurol Scand. 2016 oct;134(4):242-9. doi: 10.1111/ane.12546. Epub 2016 jan 6.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 février 2023 à 12:50 et diffusé par :