Le gouvernement du Canada investit dans la formation des travailleurs dans une économie carboneutre





HAMILTON, ON, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Pour soutenir notre économie pour les générations futures, il faut appuyer la création de bons emplois pour la classe moyenne. Les travailleurs canadiens mènent déjà le bal dans les domaines comme les technologies propres, et le gouvernement du Canada fait en sorte que les travailleurs continueront d'y être des chefs de file pour des décennies à venir. C'est bon pour les travailleurs, pour notre économie et pour notre environnement.

ujourd'hui, la ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, Filomena Tassi, a annoncé au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, que le gouvernement du Canada investit 46,5 millions de dollars dans Les Collèges canadiens pour une relance économique résiliente (C2R2). Dirigée par le Mohawk College of Applied Arts and Technology, C2R2 est une coalition se concentrant sur l'élaboration de solutions de formation de l'effectif axées sur la demande pour une économie carboneutre par l'entremise du Programme de solutions pour la main-d'oeuvre sectorielle.

C2R2 a lancé Voie rapide, un projet qui permet aux Canadiens d'avoir accès à des microcertifications entièrement financées pour les aider à améliorer leurs aptitudes et leurs compétences et les préparer à répondre aux besoins découlant de l'évolution de l'économie du Canada. La formation répondra aux besoins liés au perfectionnement de la main-d'oeuvre dans les secteurs de l'agriculture, des technologies propres, de la construction, des ressources naturelles, de l'environnement et des transports grâce à 80 microcertifications.

Ce projet vise à offrir une formation à 10 000 Canadiens. Parmi ceux-ci, 3 000 travailleurs qui occupent en ce moment un emploi bénéficieront d'un perfectionnement relatif aux plus récentes technologies, tandis que 1 000 nouveaux venus qui ont peu de formation antérieure dans le secteur, voire aucune, recevront une formation. Le projet réduira également les obstacles pour les apprenants issus de groupes sous-représentés.

Le Programme de solutions pour la main-d'oeuvre sectorielle, qui a été annoncé pour la première fois dans le budget de 2021, aide des secteurs clés de l'économie à mettre en oeuvre des solutions afin de répondre à leurs besoins actuels et émergents en matière de main-d'oeuvre en accordant du financement à des organisations pour qu'elles réalisent des projets mettant l'accent sur une gamme d'activités axées sur l'industrie. Cela comprend la formation et la requalification des travailleurs, le soutien aux employeurs pour qu'ils puissent attirer et maintenir en poste un effectif compétent et diversifié, ainsi que d'autres solutions créatives visant à aider les secteurs à répondre aux besoins du marché du travail. Le programme appuie également les groupes méritant l'équité en faisant la promotion de la diversité et de l'inclusion en ce qui concerne la main-d'oeuvre et en offrant des mesures de soutien complètes aux personnes qui se heurtent à des obstacles à la participation, selon les besoins.

Citations

« Chacun devrait occuper un emploi dont il est fier. Par l'entremise du Programme de solutions pour la main-d'oeuvre sectorielle, nous investissons dans des organisations incroyables comme Les Collèges canadiens pour une relance économique résiliente, qui aide les travailleurs et les employeurs à acquérir rapidement la formation dont ils ont besoin, pour la main-d'oeuvre d'aujourd'hui et de demain. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

« Les travailleurs canadiens comptent parmi les plus talentueux au monde, et les compétences qu'ils possèdent sont exactement ce qui permettra de bâtir une économie forte pour les décennies à venir. Je suis ravie de constater que l'innovation est inculquée à de nombreux Canadiens grâce aux microcertifications du Mohawk College, dans de multiples secteurs. »

- La ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, Filomena Tassi

« À mesure que le Canada fait la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, les emplois traditionnels changent, et de nouveaux emplois que nous n'aurions jamais pu imaginer il y a seulement une génération font leur apparition. Nous sommes bien outillés pour élaborer et offrir les programmes nécessaires pour préparer notre main-d'oeuvre à ces carrières passionnantes, et nos partenaires, Les Collèges canadiens pour une relance économique résiliente, le sont aussi. Nous sommes très reconnaissants d'obtenir un excellent appui d'Emploi et Développement social Canada et du Programme de solutions pour la main-d'oeuvre sectorielle alors que nous travaillons ensemble pour préparer les Canadiens à un avenir prometteur. »

- Le président-directeur général du Mohawk College (l'organisation responsable de l'administration et du secrétariat du C2R2), Ron J. McKerlie

Les faits en bref

À l'automne 2022, les employeurs canadiens tentaient de pourvoir plus d'un million de postes vacants. Un grand nombre (243 400) étaient des postes dans les secteurs professionnel, scientifique, technique, de la construction et de la fabrication, qui étaient déjà aux prises avec des pénuries avant la pandémie.

On prévoit que le vieillissement de la population et la diminution de la participation au marché du travail exacerberont les pénuries de main-d'oeuvre à long terme, étant donné que 600 000 travailleurs pourraient prendre leur retraite au cours des trois prochaines années.

Depuis 2016, grâce à une série de plans nationaux sur les changements climatiques, dont le Plan de réduction des émissions pour 2030, le premier ayant été établi aux termes de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité , le gouvernement du Canada a consacré plus de 120 milliards de dollars à la lutte contre les changements climatiques et au développement d'une économie à faibles émissions de carbone.

, le gouvernement du a consacré plus de 120 milliards de dollars à la lutte contre les changements climatiques et au développement d'une économie à faibles émissions de carbone. Les Collèges canadiens pour une relance économique résiliente forment une coalition de collèges, de cégeps, d'instituts et d'écoles polytechniques de premier plan dans tout le Canada . La coalition soutient le développement et le déploiement rapides de nouveaux programmes d'études et d'initiatives de recherche pour soutenir la résilience dans les villes partout au Canada .

Liens connexes

Programme de solutions pour la main-d'oeuvre sectorielle

Plan de réduction des émissions pour 2030 : Un air pur, et une économie forte

Plan pour des emplois durables Les Collèges canadiens pour une relance économique résiliente

Voie rapide

EDSC sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 22 février 2023 à 12:06 et diffusé par :