AIDE Canada lance sa tant attendue première conférence annuelle sur invitation seulement, La conférence impossible : trouvons ensemble des solutions, les 2 et 3 mars prochains

RICHMOND, C.-B. / ACCESSWIRE / 22 février 2023 / Conférence sur l'impossible - Le plus grand centre au Canada de ressources destinées aux communautés de personnes autistes et neurodivergentes a annoncé aujourd'hui la tenue de la première édition de son tant attendu événement pour les chefs d'organismes à but non lucratif et alliés de l'autisme, La conférence impossible, au prestigieux bâtiment du Pacific Autism Family Network (3688 Cessna Drive, Richmond).

Cette conférence, sur invitation seulement, rassemble la crème des leaders, des experts, des chercheurs et des décideurs du secteur, des personnes défendant leurs propres intérêts, des organismes communautaires et des penseurs novateurs, motivés à s'attaquer aux quatre plus grands défis de la communauté autiste :

Offrir de meilleurs soins aux personnes ayant des comportements autodestructeurs

Améliorer l'accès aux ressources en santé mentale dans les régions rurales et éloignées

Représenter les personnes ne pouvant pas exprimer leur opinion sur des problèmes complexes

S'assurer que les besoins de santé des aînés autistes sont comblés

Nous souhaitons créer un avenir brillant, positif et plein d'espoir en adoptant une vision commune, en nous impliquant dans un processus collaboratif de résolution de problèmes et en explorant les défis actuels, les pratiques exemplaires et les solutions novatrices pour notre communauté lors de cette conférence. Les personnes participantes auront l'occasion de réseauter avec leurs pairs, d'entendre des conférenciers inspirants et de participer à des ateliers interactifs.

« Nous sommes ravis de rassembler un groupe de leaders dynamiques et voués à la recherche de solutions efficaces et innovantes aux plus grands défis de notre communauté », affirme Joanna Nefs, PDG, AIDE Canada.

La conférence visera également à bâtir une communauté persistante et active de visionnaires et de leaders en nourrissant des relations, en échangeant des idées, et en offrant du soutien et des ressources en continu. Les personnes participantes pourront mieux comprendre comment représenter les personnes ne pouvant pas exprimer leur opinion sur des problèmes complexes et comment s'assurer que les besoins de santé des aînés autistes sont comblés. Ils auront accès à un solide réseau de pairs ainsi qu'à des outils, et trouveront sans doute l'inspiration nécessaire pour changer la donne dans leurs organismes et leurs communautés.

Pour en savoir plus ou pour demander une invitation à La conférence impossible, veuillez écrire à Bex D'Agnilli ([email protected]).

Financé par l'Agence de la santé publique du Canada, le Réseau d'échange de connaissances sur l'autisme et la déficience intellectuelle (AIDE) est une initiative de grande portée qui offre des ressources et du soutien aux personnes neurodivergentes, à leur famille et à leurs aidants.

Joanna Nefs, PDG, AIDE Canada

[email protected] | Cell. 604-092-802-433

