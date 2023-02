Le projet "DELI.M.E.A.T." vous emmène à la découverte des Salamini italiani alla Cacciatora AOP





"DELI.M.E.A.T. - DELICIOUS MOMENTS EUROPEAN AUTHENTIC TASTE", le projet cofinancé par l'Union européenne qui réunit le Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP, le Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna et le Consorzio Cacciatore Italiano dans le but d'augmenter le niveau de connaissance et de reconnaissance de ces charcuteries sur les marchés italien et français, est heureux de présenter aux consommateurs français les Salamini italiani alla Cacciatora AOP.

Il s'agit d'un saucisson de petite taille, 100% made in Italy, au goût doux et délicat, et pour cette raison très apprécié par un large éventail de consommateurs.

Les porcs sélectionnés pour la production du Salame Cacciatore Italiano naissent et sont élevés exclusivement dans les régions italiennes indiquées par la réglementation sur l'AOP (Appellation d'Origine Protégée), qui l'identifie au niveau européen, garantissant au consommateur la qualité d'un aliment sûr, tracé à chaque étape de la production, garanti et traité selon l'ancienne recette traditionnelle.

Il a des origines très anciennes, qui remonteraient à l'époque étrusque, et doit son nom à l'ancienne coutume des chasseurs d'emporter ces petits salamis lors de leurs expéditions de chasse, pour accompagner le pain en guise de rafraîchissement.

En plus d'être savoureux, il constitue une réponse efficace aux besoins nutritionnels des consommateurs d'aujourd'hui, de plus en plus soucieux de leur alimentation. Ce n'est pas un hasard si le Cacciatore Italiano figure parmi les charcuteries italiennes les plus exportées à l'étranger.

Dans la cuisine, il est extrêmement polyvalent : il peut être dégusté simplement avec du pain ou une focaccia chaude, mais il peut aussi devenir la vedette incontestée d'un apéritif appétissant, d'un finger food innovant ou donner du goût et de l'originalité aux entrées et aux plats. Il suffit de le goûter et d'expérimenter !

