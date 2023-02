Les autorités en valeurs mobilières du Canada renforcent leur approche en matière de surveillance et rehaussent leurs attentes envers les plateformes de négociation de cryptoactifs actives au Canada

Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances, Frédéric Beauchemin, a déposé une motion, qui sera débattue aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, qui demande au gouvernement caquiste de maintenir l'intégralité du capital et des...

Pour soutenir notre économie pour les générations futures, il faut appuyer la création de bons emplois pour la classe moyenne. Les travailleurs canadiens mènent déjà le bal dans les domaines comme les technologies propres, et le gouvernement du...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Blender Bites Limited Symbole CSE : BITE Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 11 h 54 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou...

Une centaine d'employé-es de soutien scolaire manifestent ce midi devant les bureaux du Secrétariat du Conseil du trésor et des Comités patronaux de négociation à Montréal. « Nous refusons les offres patronales pour le renouvellement de nos...