Zyxel Communications présentera ses technologies de nouvelle génération au Mobile World Congress 2023





Zyxel Communications présentera sa gamme de produits évolutifs et fera une démonstration en direct de son tout premier produit WiFi 7 au Mobile World Congress de cette année, qui se tiendra du 27 février au 2 mars au palais des expositions Fira Gran Via, à Barcelone.

Le Mobile World Congress est mondialement connu comme étant l'événement le plus important et le plus influent du secteur de la connectivité mobile. Les meilleurs experts de l'industrie allieront la technologie avec le commerce pour se convertir en pionniers et décideurs tout en nouant des liens durables avec leurs partenaires.

«?Chaque année, le Mobile World Congress met en relation les premiers vendeurs, experts et passionnés de l'industrie du mobile pour aborder les opportunités et les défis croissants auxquels ils sont confrontés quotidiennement?», a déclaré le président de Zyxel Communications, Karsten Gewecke. «?C'est une année importante pour nous, chez Zyxel Communications, car nous nous apprêtons à lancer de nouvelles solutions pour répondre aux demandes en constante évolution de l'industrie et ainsi élever l'expérience de connectivité pour les fournisseurs de services et leurs clients?», ajoute-t-il.

En tête du peloton avec la technologie WiFi 7

Venez assister à une véritable démonstration en direct de la technologie WiFi 7, qui mettra en évidence les vitesses et la bande passante fulgurantes, avec une empreinte carbone moindre et conforme à nos pratiques les plus durables. L'équipe d'experts du WiFi 7 de Zyxel sera présente au stand 5G4 dans le hall 5 pour répondre aux questions sur les stratégies du WiFi 7 et la mise en oeuvre de cette technologie révolutionnaire.

Éliminez les zones mortes et les décalages avec Mesh WiFi 6

Nos gammes de produits WiFi Mesh Dual-Band 6 figurent toujours parmi nos solutions phares et sont entièrement conformes aux normes EasyMesh, offrant ainsi aux utilisateurs une connexion ultra-rapide et des performances sans ralentissement. La remarquable couverture WiFi intégrale de Zyxel évite les zones mortes.

La 5G vous accompagne où que vous soyez

Équipées des technologies les plus avancées et d'une application intuitive, nos solutions 5G NR FWA continuent de fournir une excellente connectivité à certains des plus grands fournisseurs de services du marché, de Bergen à Barcelone et au-delà. Découvrez de première main pourquoi notre gamme de solutions est le choix préféré des fournisseurs de services qui recherchent une solution FWA à haute capacité et à large bande premium.

L'avenir de la fibre optique est là

Les solutions d'accès par fibre optique de Zyxel permettent aux fournisseurs de services d'intégrer la fibre active, GPON et XGS-PON dans leur infrastructure de réseau d'accès. Grâce à cette solution de bout en bout, les fournisseurs de services peuvent considérablement accélérer les délais de commercialisation tout en utilisant les technologies de nouvelle génération pour répondre à la demande croissante de bande passante.

Pour plus d'informations sur notre participation au Mobile World Congress 2023, rendez-vous sur notre site Internet ou venez nous voir au stand Zyxel 5G4 du hall 5 durant l'événement.

À propos de Zyxel Communications

Zyxel Communications fournit des innovations technologiques et connecte le monde à l'Internet depuis plus de 30 ans. Qu'il s'agisse d'établir un accès à travers des solutions à haut débit, fixes ou mobiles, Zyxel Communications propose une gamme de produits complète et flexible, permettant aux prestataires de services de garder une avance sur leurs concurrents.

