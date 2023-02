La contribution d'Hydro-Québec à la société québécoise atteint un sommet historique





MONTRÉAL, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la présentation de ses résultats financiers pour l'exercice 2022, Hydro-Québec annonce avoir inscrit la meilleure performance financière de son histoire. En effet, dans un contexte marqué par la forte montée des prix sur les marchés d'exportation et par les températures hivernales froides observées en début d'année, son bénéfice net a atteint 4 557 M$, comparativement à 3 564 M$ pour l'exercice précédent. Cette croissance de 993 M$ s'explique principalement par une solide progression des ventes, tant hors Québec qu'au Québec.

« Hydro-Québec a terminé 2022 en très bonne posture, non seulement sur le plan financier, mais également en raison des nombreux jalons importants que nous avons franchis au cours de l'année, notamment le dépôt du nouveau Plan stratégique que nous avons soumis à la réflexion de nos concitoyens et concitoyennes, a commenté la présidente-directrice générale, Sophie Brochu. Je tiens à saluer le travail formidable de nos équipes - des femmes et des hommes d'expérience dont la rigueur, l'esprit d'innovation et le coeur à l'ouvrage nous permettent de rêver grand dans la poursuite de notre objectif de décarboner l'économie et de le faire en créant de la richesse pour toutes les collectivités du Québec. »

« L'année qui vient de prendre fin a été remarquable à plus d'un égard, a ajouté Jean-Hugues Lafleur, vice-président exécutif et chef de la direction financière. Plus particulièrement, les prix très élevés sur nos marchés d'exportation ont contribué à la hausse de près d'un milliard de notre bénéfice net. Compte tenu de ces résultats sans précédent, Hydro-Québec sera en mesure de verser à son unique actionnaire, le gouvernement du Québec, un dividende de 3 418 M$, soit le plus élevé de son histoire. »

Faits saillants de 2022

L'entreprise contribue plus que jamais aux revenus du gouvernement du Québec :

Apport de 6,0 G$, en hausse de 1,1 G$ par rapport à 2021

La forte montée des prix de l'énergie propulse les ventes hors Québec :

Produits d'exportation frôlant les 3 G$, en hausse de près de 60 %



Augmentation du prix de vente moyen : 8,2 ¢/kWh, contre 5,0 ¢/kWh un an plus tôt (y compris l'effet des couvertures)



Maintien d'un volume élevé : 35,6 TWh

L'hiver froid contribue à l'atteinte d'un volume inégalé de ventes sur le marché québécois :

Volume record de 180,6 TWh, en hausse de 5,4 TWh



Températures hivernales froides en début d'année



Janvier 2022 : le mois de janvier le plus rigoureux depuis 2004



Croissance de la demande d'électricité dans la plupart des secteurs

Des événements météorologiques extrêmes engendrent des dégâts importants :

Derecho en mai et tempête hivernale avec vents d'une rare violence en décembre : plus d'un demi-million de clients et clientes privés de courant dans les deux cas



Coûts totaux de rétablissement du service en 2022 : 126 M$ (montant le plus élevé depuis la crise du verglas)



Coûts assumés par Hydro-Québec : aucun impact sur les tarifs d'électricité

L'entreprise poursuit son important programme d'investissement sur l'ensemble du territoire :

Près de 4,3 G$ investis dans toutes les régions du Québec, dont 3,0 G$ alloués à la pérennisation des actifs

Le plus vaste chantier de la dernière décennie est mené à bien :

Complexe de la Romaine pleinement opérationnel depuis la mise en service du dernier groupe turbine-alternateur de la centrale de la Romaine-4 en septembre

Résultats consolidés

Sur les marchés hors Québec, les produits des ventes d'électricité ont bondi de 1 086 M$ pour s'établir à 2 912 M$. Cette progression tient surtout aux conditions de marché favorables qui ont prévalu au cours de l'année, compte tenu de la flambée des prix sur les marchés mondiaux de l'énergie en 2022. Plus précisément, la reprise économique et la crise énergétique ayant frappé l'Europe par suite du conflit en Ukraine ont fait grimper les prix du gaz naturel, ce qui a conduit à une hausse des prix de l'électricité dans les marchés du nord-est des États-Unis étant donné le recours important à cette filière dans la production d'électricité sur ces marchés. Ainsi, la moyenne annuelle des prix de l'électricité en Nouvelle-Angleterre, le principal marché d'exportation d'Hydro-Québec, a presque doublé par rapport à 2021. Cette situation a donné lieu à une forte augmentation des produits des ventes hors Québec, qui a été partiellement contrebalancée par l'incidence de la stratégie de gestion des risques mise en place pour atténuer la volatilité des prix. Quant au volume des exportations, il s'est maintenu à un niveau comparable à celui de 2021, soit à 35,6 TWh. La vigueur de l'activité économique, combinée à des conditions météorologiques favorables, particulièrement au cours de l'été, a conduit à une demande soutenue sur les marchés externes.

Sur le marché du Québec, les ventes d'électricité ont rapporté 912 M$ de plus qu'en 2021, en raison de plusieurs facteurs. D'abord, les températures ont entraîné un accroissement de 3,0 TWh ou 258 M$. Leur effet s'est surtout fait sentir en janvier, où elles ont en moyenne été inférieures de 7 °C à celles de 2021. Ensuite, la demande de base a progressé de 2,4 TWh ou 202 M$ par suite d'une augmentation de la consommation d'énergie dans la plupart des secteurs, plus particulièrement dans le secteur résidentiel et dans le secteur commercial, institutionnel et petits industriels. Enfin, la majoration des cours de l'aluminium a fait grimper les ventes d'électricité de 211 M$, tandis que l'indexation des tarifs les 1ers avril 2021 et 2022 a eu un impact favorable de 239 M$.

Quant aux achats d'électricité, ils ont progressé de 665 M$ en raison de trois facteurs : une hausse des approvisionnements à court terme effectués sur les marchés pour répondre aux besoins ponctuels du Québec pendant les vagues de froid hivernales en début d'année ; une augmentation des frais de transport afférents aux ventes hors Québec, elle-même attribuable en partie à la forte montée des prix de l'énergie sur les marchés ; et un accroissement du volume des approvisionnements, découlant entre autres de l'entrée en vigueur de nouveaux contrats d'achat d'électricité.

Investissements

Le programme d'investissement en immobilisations corporelles et incorporelles a totalisé 4,3 G$ en 2022, contre 4,2 G$ un an plus tôt. La majeure partie de cette somme a été affectée à des travaux d'envergure ayant pour but d'assurer la pérennité des actifs ainsi qu'à des grands projets de développement.

Parmi les chantiers les plus importants, mentionnons la poursuite de la construction de la ligne à 735 kV qui reliera le poste Micoua, sur la Côte-Nord, au poste du Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette ligne, qui s'étendra sur 262 km, contribuera à maintenir la fiabilité et à améliorer la souplesse d'exploitation du réseau de transport d'Hydro-Québec, tout en réduisant les pertes électriques associées aux distances parcourues. La mise en service des nouveaux équipements est prévue pour 2023.

Financement

Dans un contexte marqué par la hausse des taux d'intérêt, Hydro-Québec a réalisé plusieurs émissions à taux fixe sur le marché canadien des capitaux au cours de l'exercice, qui ont permis de recueillir un total de 5,0 G$ : des billets à moyen terme échéant en 2028 pour un montant de 2,3 G$, à un coût moyen de 3,15 %, et des obligations échéant en 2060 et en 2063 pour un montant de 2,7 G$, à un coût moyen de 3,95 %.

Pour de plus amples renseignements sur les résultats financiers d'Hydro-Québec pour l'exercice 2022, consultez le site www.hydroquebec.com/ra.

SOURCE Hydro-Québec

Communiqué envoyé le 22 février 2023 à 11:11 et diffusé par :