Les collèges canadiens alimentent la transition vers une économie propre grâce à des microcertifications entièrement financées.

HAMILTON, ON, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Les Canadiens d'un océan à l'autre peuvent désormais accéder à des microcertifications entièrement financées pour les aider à accroître leurs aptitudes et leurs compétences et les préparer à répondre aux besoins de l'économie changeante du Canada.

Le gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui qu'il investissait 46,5 millions de dollars dans les Collèges canadiens pour une relance économique résiliente (C2R2), une coalition dirigée par le Mohawk College of Applied Arts and Technology et axée sur l'élaboration de solutions de formation de la main-d'oeuvre en fonction de la demande pour une économie propre, par l'entremise du Programme de solutions pour la main d'oeuvre sectorielle (PAIS). Grâce à cet investissement, C2R2 a lancé Voie rapide, qui offre des microcertifications provenant d'institutions accréditées sélectionnées à travers le Canada et visant à améliorer les compétences dans des secteurs cruciaux de l'économie canadienne à faible émission de carbone - le tout sans frais pour les apprenants.

« La transition vers la nouvelle économie à faible émission de carbone exigera une main-d'oeuvre bien formée et des collèges canadiens et ses établissements alignés qui soient bien équipés pour élaborer et offrir les programmes qui prépareront les gens à ces nouvelles carrières passionnantes », a déclaré Ron J. McKerlie, président et chef de la direction du Mohawk College, où sont gérés l'administration et le secrétariat du C2R2. « La coalition des Collèges canadiens pour une relance économique résiliente a développé Voie rapide pour fournir aux Canadiens un lien direct vers des milliers de possibilités de formation et de recherche pour aider ceux-ci à accéder à de bons emplois. Nous sommes enthousiastes à l'idée de soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone tout en favorisant l'inclusion, la diversité et l'équité tout au long du processus. »

Voie rapide offre aux travailleurs et aux employeurs canadiens des options pour perfectionner rapidement leurs compétences, augmentant ainsi la sécurité d'emploi et la participation à la transition de l'économie canadienne vers des pratiques plus durables et à faible émission de carbone.

Que les étudiants soient des gens de métier expérimentés qui améliorent leurs compétences pour s'adapter à l'évolution des techniques de construction écologique, de nouveaux diplômés qui améliorent leur compréhension de la fabrication durable ou de personnes qui se préparent à occuper un emploi dans le domaine des technologies propres ou des véhicules électriques, l'offre complète de cours offre des possibilités de perfectionnement souples et ciblées pour tous les Canadiens.

« Alors que le Canada s'efforce d'atteindre son objectif de zéro émission nette en 2050, il y aura une demande importante de professionnels qualifiés dans la conception et la construction de bâtiments écologiques et dans les rénovations à forte teneur en carbone », a déclaré Thomas Mueller, président et chef de la direction du Conseil du bâtiment durable du Canada. « Comme les emplois dans ce secteur devraient atteindre 1,5 million d'ici 2030, l'accès à la formation pour les travailleurs actuels ou les nouveaux venus dans le secteur est essentiel. Voie rapide peut jouer un rôle important en rendant la formation accessible à un plus grand nombre de Canadiens et en aidant à former la main-d'oeuvre nécessaire à l'économie à faible émission de carbone. »

Les microcertifications disponibles sont offertes dans divers formats, notamment hybride, en personne, en ligne à votre propre rythme ou en ligne programmée, ce qui permet aux apprenants de participer aux cours qui conviennent le mieux à leur emploi du temps. Plus de 25 microcertifications sont disponibles pour l'inscription des Canadiens, et d'autres sont ajoutés régulièrement. D'autres cours seront ajoutés au printemps et à l'été 2023, puis à l'automne prochain et à l'hiver 2024.

Avec des cours dans les domaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire, de l'engagement des Autochtones, du transport, de la construction, des technologies propres, des ressources naturelles et de l'environnement, les Canadiens peuvent se préparer aux emplois de demain dans les collèges du Canada dès aujourd'hui.

À propos des Collèges canadiens pour une relance économique résiliente (C2R2)

Les Collèges canadiens pour une relance économique résiliente (C2R2) sont une coalition de 14 collèges, cégeps, instituts et écoles polytechniques de partout au Canada qui ont pris un engagement ferme envers la durabilité. Les membres de la coalition se sont réunis en tant que force dirigeante, fournissant les compétences nécessaires à la transition vers une économie propre au Canada. Ils sont en mesure de soutenir le perfectionnement de la main-d'oeuvre et de combler le déficit de compétences au Canada. L'administration et le secrétariat de C2R2 sont assurés par le Mohawk College de Hamilton, en Ontario.

Pour en savoir plus et une liste complète des cours disponibles, visitez quicktraincanada.ca ou voierapide.ca.

