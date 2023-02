Q4 Inc. lance un benchmarking et un ciblage innovants dans le cadre de sa suite analytique de l'engagement





Q4 Inc. (TSX : QFOR) (« Q4 » ou la « Société »), un chef de file des plateformes de communication sur les marchés des capitaux, est ravi d'annoncer le benchmarking et le ciblage des investisseurs, la dernière innovation dans Q4 Engagement Analytics (« EA »). Le benchmarking de l'engagement regroupe des millions d'interactions d'investisseurs numériques qui ont lieu sur la plateforme Capital Connect de Q4, provenant de plus de 2 600 entreprises publiques mondiales avec plus de 15 millions de visites mensuelles sur le site Web des relations avec les investisseurs (RI), 20 millions d'alertes par courrier électronique ouvertes chaque trimestre et 400 000 participants trimestriels à des événements d'investisseurs. Les clients EA peuvent utiliser le premier et unique outil sur le marché pour comparer la performance de leur programme RI par rapport aux pairs sectoriels et leur capitalisation boursière en fonction de l'engagement, ce qui leur permet de quantifier l'impact et d'évaluer l'efficacité de leur stratégie.

« Avec le lancement du benchmarking, Q4 Engagement Analytics est la seule solution sur le marché qui permet aux équipes de relations avec les investisseurs de comparer la performance de leur programme RI à celle de leurs pairs, du secteur et du marché global », déclare Darrell Heaps, fondateur et PDG de Q4. « Nous sommes ravis de fournir à nos clients l'accès à ces analyses innovantes et l'impact positif qu'elles auront sur l'amélioration de leurs efforts en matière de relations avec les investisseurs. »

Le ciblage institutionnel sur EA fournit aux clients un aperçu de l'engagement des investisseurs dans leur secteur en fonction des alertes ouvertes par courriel, des sites Web aux investisseurs visités ou de la participation à des événements d'investisseurs sur la plateforme Q4. Cela permet aux responsables RI d'ajouter une couche supplémentaire d'informations sur l'activité des investisseurs, au-delà du ciblage traditionnel.

« La capacité de cibler les investisseurs en fonction de leurs interactions en ligne n'a jamais été possible auparavant », commente Heaps. « Nous sommes fiers d'avoir été à l'avant-garde d'une innovation qui fournira à nos clients des données exploitables et quantifiables pour prendre des décisions éclairées concernant leur stratégie RI, leur ciblage des investisseurs et leur portée. »

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX:QFOR) est une plateforme de communication leader sur les marchés des capitaux qui transforme la façon dont les sociétés cotées en bourse, les investisseurs et les banques d'investissement prennent leurs décisions pour entrer en contact, communiquer et s'engager efficacement les uns avec les autres.

La plateforme technologique de bout en bout de Q4 facilite les interactions sur les marchés des capitaux par le biais de ses produits de sites web de relations avec les investisseurs, de ses solutions d'événements virtuels, de sa gestion des relations avec les marchés des capitaux et de ses outils d'analyse pour les actionnaires et les marchés.

L'entreprise est un partenaire de confiance pour plus de 2650 sociétés publiques dans le monde, dont un grand nombre des marques les plus respectées au monde.

Basée à Toronto, Q4 dispose également de bureaux à New York et Londres. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.q4inc.com.

Communiqué envoyé le 22 février 2023 à 10:30 et diffusé par :