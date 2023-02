Novakid a atteint la marque de 10 millions de cours, dont la moitié ont été dispensés en 2022





Novakid, la plateforme européenne principale d'anglais langue seconde en ligne qui réinvente l'apprentissage pour les enfants, partage ses résultats de 2022 et ses projets.

En 2022, Novakid a maintenu la croissance de sa clientèle avec 70 000 nouveaux étudiants venus de plus de 50 pays. De plus, Novakid a affiché une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres en glissement annuel grâce à une augmentation constante des abonnements à long terme (6 et 12 mois).

Environ 20 % des nouveaux abonnements vendus viennent des personnes qui ont été parrainées par des clients actuels et le NPS (Net Promoter Score) dépasse les 60 % (l'un des meilleurs sur le marché), ce qui est évident grâce à une meilleure rétention des utilisateurs. La satisfaction globale des clients est en moyenne de 96 % selon la région.

Novakid a continué de renforcer sa présence sur les marchés internationaux. L'Europe représente toujours la majeure partie du portefeuille européen (55 %), la région MENA représente 25 % du total et l'Asie-Pacifique et Amérique latine ont augmenté leur part à 20%. La France reste le 2? plus grand marché en termes d'utilisateurs inscrits tandis que la part des utilisateurs ayant un abonnement long terme a doublé.

Pour 2023, le PDG Max Azarov prévoit un macro-environnement difficile associée aux attentes de récession économique en Europe mais il fait confiance à une forte croissance pour atteindre la rentabilité cette année.

Novakid va mettre à jour son format cours particulier standard afin passer à un parcours complet de 40 minutes pour les jeunes étudiants. Les séances seront gratuites et comprendront trois parties: une activité amusante pour introduire la leçon, les cours particuliers dispensés par un professeur et quelques jeux inspirants afin de favoriser le travail individuel après chaque séance.

Depuis Août 2022, Novakid connait une hausse considérable du temps passée sur ces activités supplémentaires par rapport au programme initial. L'entreprise envisage d'accroître l'implication au contenu pendant ses cours afin que les jeunes soient motivés apprendre et obtiennent un meilleur suivi pendant leurs apprentissages ; pour cela elle teste divers options proposantes y compris certains autres programmes scolaires qui pourraient être rajoutés aux produits déjà existants.

Les recherches menée montrent qu'augmenter significativement le temps consacré aux travaux scolaires induit une haute rétention; Parallèlement on remarque que ceux qui regardent les BD animée connaissent un taux mensuel 149% supérieur comparés aux autres qui ne le font pas . Une telle donnée encouragera davantage l'amplification du programme scolaire et favorisera l'avancée du processus de productivité.

Site officiel: https://www.novakidschool.com/corp/

