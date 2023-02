Bioenterprise Canada célèbre 20 ans d'innovation agrotechnologique fructueuse





Bioenterprise Canada, un accélérateur national de commercialisation agrotechnologique, célèbre deux décennies consacrées à soutenir la réussite de l'innovation et de la commercialisation des technologies agricoles au Canada.

Pour souligner cet anniversaire, Bioenterprise a publié un rapport sur les faits saillants et les réalisations qui présente un bilan des 20 dernières années ainsi que son programme bien rempli de 2022.

Depuis sa création, en 2003, Bioenterprise a soutenu plus de 2 500 entreprises agtech innovantes et contribué au lancement de 2 000 technologies. L'organisme a généré des investissements subséquents de 285 millions de dollars dans l'industrie agricole et agroalimentaire canadienne, et chaque dollar investi s'est traduit par des retombées de 200 $.

Depuis ses débuts dans un petit bureau situé à Guelph, Bioenterprise a étendu sa présence d'un océan à l'autre et compte maintenant six bureaux et plus de 350 membres et partenaires partout au pays.

« Dès le départ, cet organisme avait pour objectif de faire avancer l'innovation dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture, et les chiffres témoignent de l'impact que nous avons pu avoir sur l'avancement de l'innovation et de la commercialisation des technologies agricoles au Canada au cours des deux dernières décennies, dit le président-directeur général de Bioenterprise, Dave Smardon. Notre approche, notre champ d'action, nos services et nos domaines d'expertise se sont considérablement développés depuis nos débuts, et je suis extrêmement fier de tout ce que cet organisme a accompli. »

L'une des priorités initiales de Bioenterprise était la création d'une bioéconomie et la recherche de sources d'énergie d'origine biologique pour soutenir la renonciation aux énergies fossiles. Aujourd'hui, la sécurité alimentaire et la durabilité sont des priorités stratégiques de première importance pour Bioenterprise, tout comme la recherche de solutions aux changements climatiques, et si l'objectif est toujours de renoncer aux combustibles fossiles, l'objectif ultime est maintenant d'atteindre la production carboneutre.

Il y a deux ans, Bioenterprise a entamé un nouveau chapitre en lançant le réseau foodtech et agtech du Canada dans le but de créer un écosystème d'innovation agricole national et véritablement uni. L'accent que met le réseau sur la collaboration et sur le développement de l'écosystème constitue l'un des deux piliers des services de base de Bioenterprise; l'autre pilier est la prestation de programmes d'innovation, dans le cadre desquels Bioenterprise travaille avec des organisations partout au pays pour apporter du financement et offrir du mentorat à des entrepreneurs et à des entreprises en croissance dans le secteur agroalimentaire et agrotechnologique.

« Nous savons que la collaboration est indispensable pour faire avancer l'innovation durable et attirer encore plus de gens dans cette industrie, y compris des femmes et des jeunes, ainsi que des entrepreneurs autochtones et du Nord, indique M. Smardon. L'avenir est prometteur et regorge de possibilités, et nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre nos efforts pour placer le Canada sur l'échiquier mondial de l'innovation agrotechnologique. »

Bioenterprise est le réseau foodtech et agtech du Canada, un accélérateur national dédié à la commercialisation des technologies agricoles. Bioenterprise met à profit ses 20 ans d'expérience au service de l'industrie ainsi qu'un réseau mondial d'experts, de mentors, de bailleurs de fonds, de chercheurs et de partenaires de l'industrie pour aider les petites et moyennes entreprises agroalimentaires à connecter, à innover et à grandir. En apprendre davantage.

