Le ministre des Transports lance un nouveau programme pour prévenir davantage les espèces aquatiques envahissantes dans les régions des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent

WINDSOR, ON, le 22 févr. 2023 /CNW/ - L'eau de ballast est un élément important pour assurer la sécurité des navires. Cependant, elle peut accidentellement introduire et propager des espèces aquatiques envahissantes lorsqu'elle est rejetée dans les eaux canadiennes, ce qui peut entraîner des répercussions négatives sur l'environnement et l'économie. Par l'entremise du Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada vielle à la circulation et à la navigation sécuritaires de grands et de petits navires, tout en limitant les risques pour nos écosystèmes marins.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé un financement de 12,5 millions de dollars pour lancer le Programme d'innovation pour les eaux de ballast dans le cadre du Plan de protection des océans du Canada. Le programme, qui est un élément central des efforts du gouvernement du Canada pour faire progresser la mise en oeuvre et l'application du Règlement sur l'eau de ballast de 2021, jouera un rôle important dans la réduction de la propagation des espèces aquatiques envahissantes dans les régions des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent en permettant des investissements dans des solutions novatrices de gestion de l'eau de ballast.

Les données probantes montrent que les systèmes de gestion de l'eau de ballast sont une solution efficace dans les régions des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Cependant, les défis techniques causés par des conditions d'eau uniques, comme des températures plus froides et des taux de sédimentation élevés, peuvent poser un défi aux systèmes de gestion de l'eau de ballast dans les régions. Pour relever ces défis et prévenir la propagation des espèces aquatiques envahissantes, ce programme permettra d'accomplir ce qui suit :

financer des projets de recherche qui garantissent que les systèmes de gestion de l'eau de ballast sont optimisés pour les environnements aquatiques uniques des régions des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent ;

; fournir des solutions novatrices pour assurer la mise en oeuvre réussie de nouvelles réglementations sur l'eau de ballast et prévenir l'entrée et la propagation d'espèces aquatiques envahissantes dans les régions;

permettre au gouvernement du Canada d'approfondir son expertise technique en ce qui concerne les problèmes liés au système de gestion de l'eau de ballast;

éclairer les discussions du Canada avec les États-Unis et d'autres pays en vue d'établir des règles plus compatibles et d'accroître la protection de l'environnement.

Transports Canada accepte maintenant les demandes de financement de la recherche des propriétaires et exploitants de navires canadiens, des administrations portuaires canadiennes, des organismes sans but lucratif, des organismes du secteur public et du milieu universitaire jusqu'au 10 mai 2023. Les projets approuvés devraient commencer en 2023.

Le Plan de protection des océans est une réussite canadienne. Lorsque les peuples autochtones, le secteur industriel, les communautés, le milieu universitaire et le gouvernement travaillent ensemble pour protéger notre environnement, faire croître notre économie et soutenir de bons emplois dans tout le pays, nous obtenons des résultats concrets. Le Plan de protection des océans permettra d'assurer la santé de nos océans et de nos côtes, de faire progresser la réconciliation et de bâtir un avenir propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

« Notre gouvernement prend des mesures pour limiter l'introduction et la propagation des espèces aquatiques envahissantes dans le cadre du Programme d'innovation pour les eaux de ballast. Cela appuiera l'engagement du Canada à protéger les côtes et les voies navigables du Canada. Le Plan de protection des océans aide à protéger l'environnement en appuyant des pratiques de transport maritime durables, et l'annonce d'aujourd'hui est une autre preuve de cet engagement. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports



Les données probantes montrent que, dans de nombreux cas, les systèmes de gestion de l'eau de ballast sont efficaces dans les régions des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Cependant, il existe des défis techniques et opérationnels. La plupart des systèmes de gestion de l'eau de ballast ont été mis au point pour les eaux de mer plus chaudes que rencontrent habituellement les navires océaniques. Les eaux des régions des Grands Lacs sont froides, fraîches et parfois fortement sédimentées.

Le Programme d'innovation pour les eaux de ballast est un élément central des efforts du Ministère pour faire progresser la mise en oeuvre et l'application du Règlement sur l'eau de ballast de 2021. Ce règlement répond aux engagements du Canada en vertu de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion de l'eau de ballast et sédiments des navires de 2004 et exige l'utilisation de systèmes de gestion de l'eau de ballast.

Les résultats du projet permettront à Transports Canada d'approfondir son expertise technique en ce qui a trait aux problèmes propres au système canadien de gestion de l'eau de ballast et de soutenir notre collaboration internationale avec les États-Unis et l'Organisation maritime internationale, y compris sur les efforts de recherche et de développement.

Pour savoir comment le Plan de protection des océans rend le transport maritime plus sécuritaire et protège les écosystèmes côtiers en Ontario , y compris dans les régions des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent , cliquez ici.

