Québec sera représentée à [email protected] grâce au professeur et chimiste Normand Voyer





QUÉBEC, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Québec Destination affaires est fière d'annoncer que la candidature du chimiste et professeur Normand Voyer a été retenue pour [email protected], un événement mettant de l'avant les plus grands artisans du changement au Canada.

Le 23 février 2023, au TED Theater à New York, Professeur Voyer fera partie des 14 conférenciers et conférencières à enregistrer une présentation qui sera ensuite diffusée au monde entier. Seul participant provenant de la ville de Québec, il aura l'occasion de représenter fièrement la destination et son importante industrie des sciences sur la scène internationale.

La présentation du célèbre chimiste et professeur portera sur ses explorations des écosystèmes du Grand Nord québécois et ses recherches visant à démontrer la richesse de la diversité moléculaire des plantes et des lichens nordiques.

« Je suis très fier et honoré d'avoir été sélectionné parmi les 14 acteurs et actrices de changement au Canada pour présenter nos recherches sur les produits naturels issus de la nordicité. Cela constitue bien sûr une incroyable démonstration de l'importance de nos travaux, mais aussi du leadership de l'Université Laval et des scientifiques de la région de Québec en recherche nordique », précise Normand Voyer, chimiste et professeur à l'Université Laval.

Québec Destination affaires est heureuse de collaborer une fois de plus avec Professeur Voyer pour mettre en lumière le secteur florissant des sciences de la vie à Québec. Les communautés de recherche et d'affaires qui se trouvent à Québec propulsent cette ville canadienne à l'avant-garde des industries innovantes. Normand Voyer est également membre du Cercle des ambassadeurs depuis 2013 et son implication a contribué à la venue de nombreux congrès internationaux à Québec.

Voir la vidéo « Québec, brillante comme nulle autre »

À propos de Normand Voyer

Normand Voyer est chimiste et professeur de chimie à l'Université Laval. Ses travaux sur de nouveaux produits naturels provenant d'organismes nordiques ont mis en évidence l'importance de protéger les fragiles écosystèmes nordiques. Ses autres recherches ont mené au développement de dispositifs biomimétiques pour la détection de molécules uniques. Professeur Voyer fait également la promotion des sciences auprès du grand public, spécialement les adolescents. Il est d'ailleurs lauréat de plusieurs prix scientifiques et d'enseignement.

À propos de Québec Destination affaires

Créée à l'automne 2013, Québec Destination affaires est le bureau officiel des réunions et congrès où s'adresser pour la tenue et l'organisation de tous types d'événements d'affaires sur les marchés hors Québec. Cette force de vente, qui résulte d'un partenariat entre Destination Québec cité et le Centre des congrès de Québec, a pour mission de favoriser la tenue de congrès, réunions et autres événements sur les marchés hors Québec.

À propos de TED et Destination Canada

Les conférences TED (Technology, Entertainment and Design) sont une série de conférences organisées au niveau international par la fondation à but non lucratif américaine The Sapling Foundation. Destination Canada fait la promotion du Canada comme une destination touristique quatre saisons de premier choix pour les voyages d'agrément et d'affaires. Les deux entités ont uni leurs forces pour créer l'événement [email protected], dont les 14 conférences porteront sur le thème de « l'ouverture ».

