Nuvei conclut l'acquisition de Paya pour 1,3 milliard de dollars





La Société s'adjoint un leader des fournisseurs américains de solutions intégrées de paiement et de commerce afin de rehausser davantage sa plateforme diversifiée.

Elle prévoit que ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2022 seront conformes aux prévisions antérieures.

Elle fixe au 8 mars 2023 la tenue d'une conférence téléphonique pour annoncer ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2022.



MONTRÉAL, 22 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Nuvei (« Nuvei » ou la « Société ») (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), société de technologie financière canadienne, annonce aujourd'hui qu'elle a conclu son acquisition de Paya Holdings Inc. (« Paya ») (Nasdaq: PAYA). Paya amplifie la stratégie de croissance actuelle de Nuvei et augmente son influence dans de nouveaux marchés verticaux sous-desservis et non cycliques, où la technologie exclusive de Nuvei est bien placée pour accélérer la croissance de la clientèle.

Paya est un fournisseur américain de premier plan de solutions intégrées de paiement et de commerce sans friction qui a traité 50 milliards de dollars en volume de paiements annuel l'année dernière, principalement dans des secteurs verticaux à forte croissance tels que les soins de santé, les organismes sans but lucratif, le gouvernement, les services publics et d'autres marchés finaux du commerce interentreprises. Nuvei et Paya sont très complémentaires en ce qui concerne les régions desservies, les capacités à offrir aux clients et aux partenaires, ainsi que les marchés finaux et verticaux que chacune dessert actuellement.

Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei, a déclaré : « C'est une étape importante pour Nuvei alors que nous continuons à mettre sur pied un fournisseur de technologies de paiement de premier plan qui possède de solides positions dans le commerce électronique mondial, les paiements intégrés et le commerce électronique interentreprises. Je suis ravi d'accueillir officiellement nos nouveaux collègues de Paya dans la famille Nuvei. Nous avons travaillé avec diligence à la planification de notre intégration et nous sommes prêts à commencer la prochaine étape de cette aventure passionnante en tant qu'équipe unique et unifiée. ».

Paya déclare des résultats pour l'ensemble de l'exercice 2022 qui se situent dans la fourchette supérieure de ses perspectives

Le 21 février 2023, Paya a déposé son rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 auprès de la Securities and Exchange Commission. Les résultats calculés pour la période de trois mois et les résultats déclarés pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 sont résumés ici.

Exercice clos le

31 décembre 2022 Période de neuf mois close le

30 septembre 2022 Période de trois mois close le

31 décembre 2022 (calculé) (en dollars américains) $ $ $ Volume de paiements* (en milliards) 49,5 36,6 13,0 Produits des activités ordinaires (en millions) 282,7 209,9 72,8 BAIIA ajusté** (en millions) 74,1 54,2 19,9 Bénéfice net (en millions) 8,3 5,2 3,1



* Paya définit le volume de paiements comme le montant total en dollars de tous les paiements traités par ses clients au moyen de ses services. Cette mesure n'est pas une mesure reconnue par les PCGR des États-Unis et n'a pas de sens normalisé prescrit par les PCGR des États-Unis; par conséquent, elle pourrait ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Voir « Mesures non conformes aux IFRS ou aux PCGR des États-Unis et autres mesures financières ».

** Le BAIIA ajusté de Paya représente le bénéfice avant intérêts et autres charges, les impôts sur le revenu, la dotation aux amortissements, ou le BAIIA, et d'autres ajustements au BAIIA pour exclure certains éléments hors trésorerie et d'autres éléments non récurrents qui, selon la direction de Paya, ne sont pas indicatifs des activités en cours pour parvenir au BAIIA ajusté. Cette mesure n'est pas une mesure reconnue par les PCGR des États-Unis et n'a pas de sens normalisé prescrit par les PCGR des États-Unis; par conséquent, elle pourrait ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Voir « Mesures non conformes aux IFRS ou aux PCGR des États-Unis et autres mesures financières ».

Résultats prévus de Nuvei pour le quatrième trimestre et l'exercice 2022

Au fur et à mesure que Nuvei achève sa procédure de clôture normale pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2022, la Société prévoit que le volume total1, les produits des activités ordinaires et le BAIIA ajusté1 seront conformes à sa dernière fourchette de perspectives comprises dans son communiqué sur les résultats du troisième trimestre de 2022. Ce qui précède est fondé sur les renseignements dont la Société disposait à la date du présent communiqué. Voir « Information sur les résultats prévus ».

________________________

1 Le BAIIA ajusté et le volume total sont des mesures financières non conformes aux IFRS et des mesures financières supplémentaires, respectivement. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n'ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS; par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Voir « Mesures non conformes aux IFRS ou aux PCGR des États-Unis et autres mesures financières ».

Nuvei annoncera les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2022 le 8 mars 2023

Nuvei publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2022 avant l'ouverture du marché le mercredi 8 mars 2023. La direction tiendra une conférence téléphonique en webdiffusion pour discuter de ces résultats et des perspectives à 8 h 30 (heure de l'Est) le même jour. Les hôtes de cette conférence téléphonique seront Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction, et David Schwartz, chef des finances.

La conférence téléphonique sera diffusée en direct dans la section « Événements et présentations » du site Web des relations avec les investisseurs de la Société au https://investors.nuvei.com. Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible après sa tenue sur le site Web des relations avec les investisseurs.

Il sera également possible d'y participer en direct par téléphone en composant le 877 425-9470 (numéro sans frais aux États-Unis et au Canada) ou le 201 389-0878 (numéro international). Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible environ une heure après la fin de la conférence en composant le 844 512-2921 (numéro sans frais aux États-Unis et au Canada) ou le 412 317-6671 (numéro international); le numéro d'identification de la conférence est le 13735177. L'enregistrement audio de la conférence téléphonique sera disponible jusqu'au mercredi 22 mars 2023.

Présentation de l'information financière

Toutes les sommes d'argent indiquées dans le présent communiqué sont exprimées en dollars américains.

L'information financière de Paya calculée pour la période de trois mois close le 31 décembre 2022 figurant aux présentes a été obtenue en soustrayant l'information financière consolidée intermédiaire non auditée de Paya figurant dans son rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2022 de son information financière consolidée auditée figurant dans son rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Les états financiers de Nuvei sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière publiées par le Conseil des normes comptables internationales (les « IFRS »). Les états financiers de Paya sont préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis (les « PCGR des États-Unis ») et l'information financière de Paya figurant dans le présent communiqué est tirée des états financiers annuels ou intermédiaires de Paya préparés conformément aux PCGR des États-Unis et en fonction de politiques comptables conformes aux PCGR des États-Unis. Les IFRS diffèrent à certains égards importants des PCGR des États-Unis. L'information financière de Paya présentée dans le présent communiqué n'a pas été ajustée pour tenir compte des différences entre les PCGR des États-Unis et les IFRS ni des politiques comptables conformes aux IFRS appliquées par Nuvei, et l'information financière conforme aux principes comptables des PCGR des États-Unis n'a pas été ajustée et présentée conformément aux IFRS publiés par le CNCI, et pourrait par conséquent ne pas être directement comparable à l'information financière de Nuvei préparée conformément aux IFRS.

Mesures non conformes aux IFRS ou aux PCGR des États-Unis et autres mesures financières

Dans le présent communiqué, il est fait référence à des mesures financières non conformes aux IFRS et à des mesures financières supplémentaires de Nuvei, à savoir le BAIIA ajusté de Nuvei et le volume total de Nuvei. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n'ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS; par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés, notamment Paya. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d'information supplémentaire destinée à compléter les mesures établies conformément aux IFRS en vue de favoriser une meilleure compréhension de nos résultats d'exploitation de notre point de vue. Ces mesures ne doivent donc pas être prises en considération isolément ni être considérées comme pouvant remplacer, aux fins d'analyse, les états financiers de la Société établis conformément aux IFRS. Ces mesures sont présentées afin de fournir aux investisseurs des informations supplémentaires permettant d'évaluer le rendement d'exploitation de Nuvei et elles font donc ressortir des tendances des principales activités de Nuvei que les mesures conformes aux IFRS seules ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. Nuvei croit également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées ont fréquemment recours à ces mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières pour évaluer les émetteurs. Nuvei utilise également ces mesures afin de faciliter les comparaisons de rendement d'une période à l'autre, de préparer les budgets d'exploitation et prévisions annuels et d'établir les composantes de la rémunération de la direction. Nuvei estime que ces mesures sont des mesures supplémentaires importantes de son rendement, du fait principalement que ces mesures, tout comme d'autres mesures similaires, sont communément utilisées par les parties prenantes du secteur des technologies de paiement pour évaluer le rendement d'exploitation sous-jacent d'une société.

Dans le présent communiqué, il est également fait référence à des mesures financières non conformes aux PCGR des États-Unis et à des mesures financières supplémentaires de Paya, à savoir le BAIIA ajusté de Paya et le volume de paiements de Paya. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues par les PCGR des États-Unis et n'ont pas de sens normalisé prescrit par les PCGR des États-Unis; par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés, notamment Nuvei. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d'information supplémentaire destinée à compléter les mesures établies conformément aux PCGR des États-Unis en vue de favoriser une meilleure compréhension des résultats d'exploitation de Paya. Ces mesures ne doivent donc pas être prises en considération isolément ni être considérées comme pouvant remplacer, aux fins d'analyse, les états financiers de Paya établis conformément aux PCGR des États-Unis. Paya présente le BAIIA ajusté de Paya parce que cette mesure non conforme aux PCGR des États-Unis est une mesure clé qu'elle utilise pour évaluer son entreprise, mesurer son rendement d'exploitation et prendre des décisions stratégiques. Paya estime que le BAIIA ajusté de Paya est utile aux investisseurs et à d'autres parties prenantes pour comprendre et évaluer ses résultats d'exploitation de la même manière que Paya. Le BAIIA ajusté de Paya n'est toutefois pas une mesure financière calculée conformément aux PCGR des États-Unis et ne devrait pas être considéré comme une mesure pouvant remplacer le bénéfice net, le bénéfice net avant impôt ou toute autre mesure du rendement d'exploitation calculée conformément aux PCGR des États-Unis. L'utilisation de cette mesure financière non conforme aux PCGR des États-Unis pour analyser l'entreprise de Paya comporterait des limites importantes parce que les calculs sont fondés sur des décisions subjectives de la direction quant à la nature et à la classification des événements et des circonstances que les investisseurs pourraient juger importants. En outre, bien que d'autres sociétés de son secteur puissent présenter des mesures intitulées BAIIA ajusté ou des mesures similaires, ces mesures financières non conformes aux PCGR des États-Unis peuvent être calculées différemment de la façon dont Paya calcule les mesures financières non conformes aux PCGR des États-Unis, ce qui réduit leur utilité globale en tant que mesures comparatives. En raison de ces limites, vous devriez lire ces mesures financières non conformes aux PCGR des États-Unis avec d'autres mesures de rendement financier, notamment le bénéfice net et les autres résultats financiers de Paya présentés conformément aux PCGR des États-Unis.

Mesures financières non conformes aux IFRS ou aux PCGR des États-Unis

BAIIA ajusté de Nuvei : Nuvei utilise le BAIIA ajusté pour évaluer le rendement d'exploitation, en éliminant l'incidence des éléments hors exploitation ou hors trésorerie. Le BAIIA ajusté est défini comme étant le bénéfice net (la perte nette) avant les charges financières (les recouvrements financiers), les produits financiers, la dotation aux amortissements, la charge d'impôt sur le résultat, les coûts d'acquisition, les coûts d'intégration et les indemnités de départ, les paiements fondés sur des actions et les cotisations sociales connexes, la perte (le profit) de change et les règlements juridiques et autres.

BAIIA ajusté de Paya : Le BAIIA ajusté de Paya représente le bénéfice avant intérêts et autres charges, les impôts sur le revenu, la dotation aux amortissements, ou le BAIIA, et d'autres ajustements au BAIIA pour exclure certains éléments hors trésorerie et d'autres éléments non récurrents qui, selon la direction, ne sont pas indicatifs des activités en cours pour parvenir au BAIIA ajusté.

Mesures financières supplémentaires

Nuvei et Paya surveillent les indicateurs de rendement clés suivants pour les aider à évaluer leurs entreprises, à mesurer leur rendement, à reconnaître les tendances qui influencent nos activités, à formuler des plans d'affaires et à prendre des décisions stratégiques. Ces indicateurs de rendement clés peuvent être calculés d'une manière qui diffère des indicateurs de rendement clés similaires utilisés par d'autres sociétés.

Volume total de Nuvei : Le volume total de Nuvei et d'autres mesures similaires sont communément utilisés par les parties prenantes du secteur des paiements pour évaluer le rendement d'une société. Nuvei définit le volume total de Nuvei comme la valeur totale en dollars des opérations traitées au cours de la période par les clients ayant conclu un accord contractuel avec elle. Le volume total de Nuvei ne représente pas les produits des activités ordinaires que Nuvei a gagnés. Le volume total comprend le volume d'acquisition, qui suppose des mouvements de fonds dans le cycle des opérations de règlement, et le volume lié aux services technologiques et de passerelle de Nuvei, qui suppose la prestation de ces services sans mouvements de fonds dans le cycle des opérations de règlement, ainsi que la valeur totale en dollars des opérations traitées au titre des paiements et des modes de paiement alternatifs. Étant donné que les produits des activités ordinaires de Nuvei se composent principalement des produits tirés du volume de ventes et des opérations, générés par les ventes quotidiennes des marchands et les divers frais applicables aux services à valeur ajoutée fournis à ses clients, une fluctuation du volume total de Nuvei aura généralement des effets sur ses produits des activités ordinaires.

Volume de paiements de Paya : Le volume de paiements de Paya est défini comme étant le montant total en dollars de tous les paiements traités par les clients de Paya au moyen de ses services.

Rapprochement du bénéfice net et du BAIIA et BAIIA ajusté de Paya

Exercice clos le

31 décembre 2022 Période de neuf mois close le

30 septembre 2022 Période de trois mois close le

31 décembre 2022

(calculé) (En millions de dollars américains) $ $ $ Bénéfice net 8,3 5,2 3,1 Dotation aux amortissements 31,8 24,1 7,7 Charge d'impôt sur le résultat 5,3 3,4 1,9 Intérêts et autres charges 11,6 8,3 3,3 BAIIA 57,0 41,0 16,0 Charges liées aux opérations(a) 4,2 3,0 1,2 Rémunération à base d'actions(b) 7,2 5,6 1,6 Frais de restructuration(c) 2,5 2,4 0,1 Frais de service interrompu(d) 0,4 0,3 0,1 Frais non récurrents d'entreprise ouverte en démarrage 0,4 0,4 ? Passifs d'impôt éventuels autres que sur le résultat 0,5 0,1 0,4 Autres frais(e) 1,9 1,4 0,5 Total des ajustements 17,1 13,2 3,9 BAIIA ajusté 74,1 54,2 19,9

(a) Représente les frais de service professionnels associés aux fusions et acquisitions comme les honoraires de services juridiques, de consultation, de conseil comptable, et autres frais.

(b) Représente les charges hors trésorerie associées avec les charges de rémunération à base d'actions, qui ont été des charges importantes récurrentes dans l'entreprise de Paya et une partie importante de sa stratégie de rémunération.

(c) Représente les frais associés aux plans de restructuration conçus afin de simplifier les activités d'exploitation et de réduire les frais, y compris ceux associés à la relocalisation des installations, certains frais de restructuration du personnel, y compris les indemnités, l'embauche de hauts dirigeants, et les frais de restructuration associés aux acquisitions.

(d) Représente les frais engagés pour le retrait de certains outils, certaines applications et certains services qui ne sont plus utilisés.

(e) Représente les gains ou les pertes non liés à des activités d'exploitation, les charges de projet non standard et les frais juridiques non liés à des activités d'exploitation.





Information sur les résultats prévus

Les résultats prévus de Nuvei pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2022 sont fondés sur l'information dont la Société disposait à la date du présent communiqué. Puisque la procédure de clôture habituelle de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2022 est toujours en cours, ses résultats financiers réels peuvent changer à la suite de cette procédure de clôture financière, de rajustements finaux, de l'examen des résultats par la direction et d'événements subséquents, et les résultats pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les prévisions de la Société énoncées dans le présent communiqué. Au cours de la préparation des états financiers de Nuvei et des notes y afférentes, des éléments supplémentaires nécessitant des ajustements peuvent être identifiés et tout ajustement de ce type pourrait être important. Par conséquent, vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux prévisions de la Société énoncées dans le présent communiqué, qui constituent des déclarations prospectives. Voir « Information prospective ».

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective » et des « déclarations prospectives » (collectivement, l'« information prospective ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris les résultats prévus pour le quatrième trimestre et l'exercice 2022. Cette information prospective peut se reconnaître à l'emploi d'expressions comme « pouvoir », « devoir », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « projeter », « croire » ou « continuer », à la forme affirmative ou négative, au futur ou au conditionnel, et d'autres expressions semblables, y compris les renvois à des hypothèses, bien que l'information prospective ne contienne pas toujours ces expressions. En particulier, l'incidence prévue de l'acquisition de Paya d'un point de vue financier selon divers paramètres financiers; les attentes relatives aux synergies et aux économies de coûts prévues; la force, la complémentarité et la compatibilité de l'entreprise de Paya et de l'entreprise actuelle de Nuvei; les autres avantages anticipés de l'opération proposée; les perspectives commerciales, les objectifs, l'expansion, les plans, les stratégies de croissance et les autres priorités stratégiques de Nuvei; la position attendue de Nuvei et ses atouts dans les secteurs des paiements intégrés, du commerce interentreprises et du commerce électronique mondial; la taille estimative des marchés exploitables; et les déclarations concernant la croissance future de Nuvei, ses résultats d'exploitation, le rendement de son entreprise, ses perspectives et ses occasions, les synergies attendues en lien avec l'acquisition de Paya; les attentes en matière de synergies quant aux produits des activités ordinaires et d'occasions de ventes croisées et complémentaires et à l'égard de l'intention de saisir et d'augmenter la part des marchés exploitables, ainsi que d'autres déclarations qui ne portent pas sur des faits passés, constituent de l'information prospective. Les incertitudes économiques et géopolitiques, y compris le conflit entre la Russie et l'Ukraine, y compris les répercussions possibles des sanctions, pourraient également exacerber l'incidence de certains facteurs mentionnés dans le présent communiqué.

En outre, les déclarations faisant état de nos attentes, de nos intentions, de nos prévisions ou d'autres faits ou circonstances à venir contiennent de l'information prospective. Les déclarations qui contiennent de l'information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais indiquent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des faits ou circonstances à venir. L'information prospective est fondée sur les croyances et les hypothèses de la direction ainsi que sur les renseignements dont celle-ci dispose actuellement, notamment les hypothèses concernant la capacité de Nuvei à conserver et à attirer de nouveaux clients après la clôture, à réaliser des synergies et à renforcer sa position sur le marché grâce à la réussite des plans d'intégration relatifs à l'acquisition de Paya; la capacité de Nuvei à réaliser l'intégration de l'entreprise de Paya dans les délais prévus et selon les niveaux de coûts attendus; la capacité de Nuvei à attirer et à maintenir en poste les employés clés dans le cadre de l'opération; les estimations et les attentes de la direction en ce qui concerne les conditions économiques et commerciales futures et d'autres facteurs liés à l'opération et l'incidence qui en résulte sur la croissance de divers paramètres financiers; les hypothèses relatives aux taux de change, à la concurrence, à l'environnement politique et au rendement économique dans les régions où Nuvei et Paya exercent des activités; la réalisation des avantages stratégiques, financiers et autres attendus de l'opération dans les délais prévus; et l'absence de coûts ou de passifs importants non divulgués associés à l'opération.

Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit fondée sur ce que nous croyons être des hypothèses raisonnables, les investisseurs sont priés de ne pas se fier indûment à cette information, car les résultats réels pourraient s'en écarter.

L'information prospective fait intervenir des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, la possibilité que les résultats financiers réels pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2022 changent en raison de l'achèvement de la procédure de clôture, de rajustements finaux, de l'examen des résultats par la direction et d'événements subséquents; l'incapacité de Nuvei à réussir l'intégration de l'entreprise de Paya; les poursuites judiciaires intentées relativement à l'acquisition de Paya et l'incidence des lourdes exigences qui en résultent et qui pèsent sur la direction; l'impossibilité éventuelle de réaliser les avantages prévus de l'acquisition de Paya; les coûts ou les passifs non divulgués possibles associés à l'acquisition, qui peuvent être importants; l'incidence des charges liées à l'acquisition; l'incapacité à conserver le personnel et les clients de Paya après l'acquisition et les risques associés à la perte et au remplacement continu du personnel clé; ainsi que les facteurs de risque décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société déposée le 8 mars 2022 et le rapport annuel le plus récent de Paya sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. La liste qui précède n'est pas exhaustive, et d'autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient aussi avoir une incidence défavorable importante sur le rendement ou les résultats de la Société.

En conséquence, l'information prospective qui figure dans le présent communiqué est présentée sous réserve de la mise en garde qui précède, et rien ne garantit que les résultats et les événements que nous prévoyons se matérialiseront ni, s'ils se matérialisent en bonne partie, qu'ils auront les conséquences ou les effets prévus sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d'exploitation. Sauf indication contraire, ou à moins que le contexte n'exige une autre interprétation, l'information prospective figurant dans le présent communiqué est formulée à la date des présentes ou à la date à laquelle il est déclaré qu'elle a été établie, selon le cas, et peut changer après cette date. Cependant, la Société n'a pas l'intention, ni l'obligation, ni le devoir de mettre à jour ou de modifier cette information prospective à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable nous y oblige.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), la société canadienne de technologie financière accélérant les activités des clients partout dans le monde. La technologie modulaire, flexible et évolutive de Nuvei permet à des entreprises de premier plan d'accepter les modes de paiement de nouvelle génération, d'offrir un éventail complet de modes de règlement et de bénéficier de services d'émission de cartes, d'opérations bancaires et de gestion du risque et de la fraude. Connectant les entreprises à leurs clients dans plus de 200 marchés, avec l'acquisition locale dans plus de 45 marchés, 150 devises et 600 modes de paiement alternatifs, Nuvei met à la disposition de ses clients et partenaires la technologie et l'information dont ils ont besoin pour réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

Pour de plus amples renseignements, visitez le www.nuvei.com.

Personne-ressource :

Relations publiques

Alex Hammond

[email protected]

Relations avec les investisseurs

Chris Mammone

[email protected]

