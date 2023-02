Smiths Detection lance un nouveau logiciel de détection automatique d'objets - iCMORE Prohibited Items





Smiths Detection, un chef de file mondial des technologies de détection des menaces et de contrôle de sécurité, annonce aujourd'hui le lancement de son dernier algorithme de détection automatique, iCMORE Prohibited Items. iCMORE Prohibited Items est le dernier né de la famille d'algorithmes de détection automatique d'objets intelligents et adaptables de Smiths Detection. Pour ce logiciel, l'objectif était d'obtenir la nouvelle certification APIDS (Automated Prohibited Items Detection Systems) de la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC).

iCMORE Prohibited Items utilise des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle pour détecter automatiquement des objets dont on estime qu'ils représentent un risque pour la sécurité aux points de contrôle des aéroports, par exemple, des armes à feu, des couteaux, des ciseaux, des haches, des grenades, des détonateurs, des munitions et des objets contondants. Ainsi certifiés, ces algorithmes pourraient se traduire par une plus grande automatisation des processus de contrôle et permettre de ne visionner que les images radiographiques générant une alarme aux points de contrôle. Depuis des années, le visionnage limité aux alarmes est utilisé avec succès pour le contrôle des bagages de soute dans les aéroports. En réduisant considérablement le nombre d'images qui doivent être visionnées manuellement par un opérateur, il permet également d'accélérer les contrôles.

Le processus de vérification manuelle par un opérateur peut être encore amélioré au moyen du contrôle à distance ou d'une solution de traitement centralisé des images (Centralized Image Processing - CIP), qui permet de contrôler et d'analyser depuis un seul endroit des images radiographiques provenant de multiples systèmes basés dans différents lieux.

Le manque criant de personnel et le nombre toujours plus grand de passagers qui transitent par les aéroports feront de ce logiciel un vecteur essentiel d'efficacité opérationnelle, de rendement et de sécurité. Il permettra par ailleurs de réduire les frais d'exploitation, tout en facilitant la planification des ressources.

Lorsqu'il est utilisé aux points de contrôle de personnes non réglementés, les capacités de détection supplémentaires qu'offre le logiciel iCMORE Prohibited Items apportent une aide inestimable aux opérateurs en charge d'analyser les images, en mettant automatiquement en évidence des menaces afin qu'elles soient examinées plus attentivement, ce qui contribue à accroître la sécurité. Doté d'une interface intuitive, iCMORE ne nécessite qu'une formation minimale. Il produit dès lors sans attendre les résultats escomptés.

iCMORE Prohibited Items pourra initialement être utilisé avec le scanner de point de contrôle de passagers par tomodensitométrie informatisée (CT) leader du marché de Smiths Detection, Hi-SCAN 6040 CTiX. L'algorithme sera ensuite lancé sur d'autres systèmes de points de contrôle multi-vues et à double vue au cours des prochains mois, pour les marchés réglementés et non réglementés. La tomodensitométrie informatisée demeurera la technologie de rayons X la plus efficace, la plus polyvalente et la plus évolutive pour la gestion du visionnage basé sur l'alarme.

Cymoril Métivier, Directeur global du marché numérique de Smiths Detection, a déclaré : « iCMORE Prohibited Items est le dernier né de notre gamme d'algorithmes de détection sophistiqués, conçus pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs en matière de sécurité et d'efficacité opérationnelle. Compte tenu des pressions liées aux incontestables pénuries de personnel dans les aéroports, Prohibited Items apportera une aide inestimable pour accroître l'efficacité opérationnelle, tout en réduisant les frais d'exploitation et en facilitant la planification des ressources. »

À propos d'iCMORE :

iCMORE est une gamme d'applications de détection ciblée automatique. Le logiciel de détection d'objets, iCMORE, utilise des algorithmes avancés pour réduire la charge de travail des opérateurs - ainsi que les risques d'erreur - en automatisant le processus de détection des objets douteux dans les cargaisons, les bagages ou les marchandises sur palettes.

A propos de Smiths Detection:

Smiths Detection est un leader mondial des technologies de détection et de contrôle des menaces pour l'aviation, les ports et les frontières, la sécurité urbaine et la défense. Avec plus de 70 ans d'expérience sur le terrain, Smiths Detection fournit les solutions nécessaires pour protéger la société contre la menace et le passage illégal d'explosifs, d'armes interdites, de contrebande, de produits chimiques toxiques, d'agents biologiques et de stupéfiants, contribuant ainsi à rendre le monde plus sûr.

