Le gouvernement ralentit le rythme de création des maternelles 4 ans





QUÉBEC, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Pour donner du souffle au réseau de l'éducation, le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, ralentit le rythme de création des 2 600 classes de maternelle 4 ans et repousse l'atteinte de la cible à 2029-2030. Malgré un intérêt marqué envers ces classes depuis leur mise en place, le gouvernement constate un certain ralentissement de leur rythme d'ouverture depuis l'année 2021, notamment en raison de la pénurie de main-d'oeuvre et du manque d'espace dans certaines régions du Québec. Toutefois, il continuera d'ouvrir de nouvelles classes dans les prochaines années, mais à un rythme moindre.

Rappelons que l'ouverture de ces classes est réalisée en fonction de la disponibilité des ressources actuelles du réseau scolaire et de l'espace disponible dans les centres de services scolaires et les commissions scolaires.

Citation :

« Que ce soit bien clair. Je crois en la maternelle 4 ans. Ça marche pour vrai. Par contre, on est conscients de la pénurie de main-d'oeuvre et du manque de locaux disponibles dans certaines écoles. On n'est pas un gouvernement dogmatique et la bonne chose à faire est d'agir face aux enjeux et défis qu'il y a dans le réseau. On se donne une marge de manoeuvre sur le court terme, et ensuite, on pourra envisager l'accélération du déploiement des maternelles 4 ans pour que chaque parent qui le désire puisse inscrire son enfant afin qu'il ait accès aux services éducatifs du réseau scolaire dès l'âge de 4 ans. En tant que ministre, je dois parfois prendre des décisions difficiles, mais je dois aussi prendre des décisions qui sont responsables. C'est ce que je fais aujourd'hui. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Conformément au document Objectifs, limites, conditions et modalités 2023-2024, le ministre autorise, pour 2023-2024, 1 703 classes de maternelle 4 ans.

Depuis 2019, le gouvernement du Québec a créé 926 nouvelles classes de maternelle 4 ans.

Au total, 1 586 classes de maternelle 4 ans accueillent des élèves dans toutes les régions du Québec.

En 2022-2023, près de 19 000 enfants fréquentaient les classes de maternelle 4 ans.

Afin de répondre à la demande et d'offrir à davantage d'enfants l'accès à un service scolaire de qualité, le gouvernement a choisi de rendre la maternelle 4 ans graduellement accessible, mais non obligatoire, pour tous les enfants du Québec, ce qui contribuera à améliorer le taux de diplomation au Québec.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Éducation, suivez-le sur les médias sociaux :

Facebook

Twitter

Linkedin

Youtube

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

Communiqué envoyé le 22 février 2023 à 08:00 et diffusé par :