La Fondation La Baie d'Hudson et le Fonds Gord Downie & Chanie Wenjack annoncent le début des soumissions de candidatures pour Oshki Wupoowane | Le Fonds des couvertures





Le produit net de la vente de toutes les couvertures à points HBC sera dorénavant versé aux peuples autochtones

TORONTO, le 22 févr. 2023 /CNW/ - La Fondation La Baie d'Hudson et le Fonds Gord Downie & Chanie Wenjack sont heureux d'annoncer que le 23 février 2023 marque le début de la soumission des candidatures pour Oshki Wupoowane | Le Fonds des couvertures. Oshki Wupoowane a été lancé le 30 septembre avec un investissement initial de 1 million de dollars versé par la Fondation La Baie d'Hudson, qui s'est aussi engagée à lui remettre le produit net de la vente de toutes les couvertures à points HBC. Depuis sa création, Le Fonds des couvertures a reçu plus de 1,5 million de dollars, qui seront versés aux candidats retenus sur plusieurs années.

Le Fonds des couvertures soutiendra des initiatives culturelles, artistiques et éducatives autochtones grâce à ses deux programmes de subventions. Les populations et les organisations autochtones du Canada ainsi que les initiatives menées par des gens issus de ces communautés y sont admissibles.

La subvention pour le renforcement des capacités (jusqu'à 175 000 $ par année) servira à soutenir les communautés, les initiatives, les organismes caritatifs et les programmes autochtones locaux susceptibles d'avoir une grande incidence sur la réalité autochtone. Cette subvention sera versée sur plusieurs années afin d'améliorer la capacité, les réseaux et les programmes et de rehausser le profil des partenaires sélectionnés.

La subvention pour le plan d'action pour la réconciliation (entre 1 500 $ et 15 000 $) servira à soutenir les activités, les événements et les initiatives communautaires visant la réconciliation et contribuant à la revitalisation culturelle; à l'avancement de la culture, des langues et des coutumes autochtones; à l'amélioration des communications entre les peuples autochtones et non autochtones; et au développement d'autres mesures locales qui permettront d'en arriver à la réconciliation.

« Nous sommes heureux de commencer à accepter les candidatures pour Oshki Wupoowane | Le Fonds des couvertures avec nos partenaires de La Baie d'Hudson, » a déclaré Sarah Midanik, présidente et chef de la direction du Fonds Gord Downie & Chanie Wenjack. « Le Fonds des couvertures n'offrira pas seulement un soutien important aux peuples et aux organisations autochtones, mais il fournira aussi aux Canadiens un moyen concret de participer à notre parcours collectif vers la réconciliation en se procurant une couverture à points HBC, un élément emblématique et complexe de notre histoire. »



« Oshki Wupoowane est une initiative importante qui ne génère pas seulement des fonds considérables, mais encourage également l'apprentissage et les discussions concernant la réconciliation, » a ajouté Sophia Hwang-Judiesch, présidente de La Baie d'Hudson. « Nous croyons que soutenir des programmes locaux gérés par des communautés autochtones et des membres de celles-ci est essentiel pour en arriver à la réconciliation et à une société équitable et juste. »

Pour en savoir plus, notamment sur la soumission de candidatures, les échéances et l'admissibilité, veuillez consulter https://downiewenjack.ca/fr/the-blanket-fund/.

À PROPOS DE LA FONDATION LA BAIE D'HUDSON

La Fondation La Baie d'Hudson est un organisme de bienfaisance enregistré qui lutte contre les inégalités raciales en investissant dans des possibilités de formation et d'accès à l'emploi et à l'autonomie pour les peuples autochtones, les Noirs et les personnes de couleur. En 2021, la Fondation La Baie d'Hudson a lancé la Charte pour le changement de la Fondation La Baie d'Hudson, un engagement de 30 millions de dollars sur 10 ans pour accélérer l'équité raciale dans les communautés de partout au pays. En s'associant à des organismes qui accomplissent un travail essentiel dans trois secteurs vitaux, la Fondation La Baie d'Hudson finance des programmes et des initiatives qui apportent des changements significatifs et durables.

À PROPOS DU FONDS GORD DOWNIE & CHANIE WENJACK

Inspiré par l'histoire de Chanie et l'appel de Gord à bâtir un Canada meilleur, le Fonds Gord Downie & Chanie Wenjack vise à renforcer la compréhension culturelle et à ouvrir la voie à la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones. Notre objectif est d'améliorer la vie des peuples autochtones en sensibilisant, en éduquant et en créant des liens entre tous les peuples du Canada. Apprenez-en plus à DownieWenjack.ca.

