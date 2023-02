FNB Harvest annonce les distributions de février 2023





Groupe de portefeuilles Harvest Inc. (« Harvest ») annonce les distributions suivantes pour les FNB Harvest pour le mois se terminant le 28 février 2023. La distribution sera versée le ou vers le 9 mars 2023 aux porteurs de parts inscrits le 28 février 2023 avec une date ex-dividende du 27 février 2023.

Harvest a établi un régime de réinvestissement des distributions (« RRD ») pour certaines catégories de FNB Harvest, permettant aux investisseurs de bénéficier facilement de la composition de leurs distributions sur une base mensuelle. Certains FNB Harvest inscrits à la Bourse de Toronto (TSX) sont admissibles au régime de réinvestissement des distributions, à condition que leur courtier en placement appuie la participation au RRD. Les investisseurs peuvent opter pour le RRD en communiquant avec leur courtier en placement, sinon les distributions seront versées en espèces.

FNB Harvest Symbole TSX Distribution FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé HHL 0,0583 $ par unité FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé (US) HHL.U 0,0583 $ par unité FNB Harvest de revenu Leaders des soins de santé (non couvertes) ((n(cccoucouvercouvertesUS) HHL.B 0,0583 $ par unité FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus HBF 0,0600 $ par unité FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus (US) HBF.U 0,0600 $ par unité FNB Harvest de revenu Marques dominantes Plus (non couvertes) HBF.B 0,0600 $ par unité FNB Harvest de revenu Leaders de l'énergie Plus HPF 0,0250 $ par unité FNB Harvest de revenu Leaders de l'énergie Plus (US) HPF.U 0,0250 $ par unité FNB Harvest de croissance et de revenu Chefs de file des technologies HTA 0,1000 $ par unité FNB Harvest de croissance et de revenu Chefs de file des technologies (US) HTA.U 0,1000 $ par unité FNB Harvest de croissance et de revenu Chefs de file des technologies (non couvertes) HTA.B 0,1000 $ par unité FNB Harvest de revenu Leaders des FPI mondiales HGR 0,0458 $ par unité FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain HUBL 0,0833 $ par unité FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain (US) HUBL.U 0,0833 $ par unité FNB Harvest équipondéré de revenu Services publics mondiaux HUTL 0,1166 $ par unité FNB Harvest diversifié de revenu mensuel HDIF 0,0708 $ par unité FNB Harvest de revenu Leaders des actions canadiennes HLIF 0,0583 $ par unité FNB Harvest indiciel de revenu Actions ESG HESG 0,0583 $ par unité FNB Harvest de revenu amélioré Leaders des soins de santé HHLE 0,0913 $ par unité FNB Harvest de revenu amélioré Marques dominantes HBFE 0,0810 $ par unité FNB Harvest de revenu amélioré Chefs de file des technologies HTAE 0,1063 $ par unité FNB Harvest équipondéré de revenu amélioré Services publics mondiaux HUTE 0,0851 $ par unité FNB Harvest de revenu amélioré Leaders des actions canadiennes HLFE 0,0804 $ par unité

Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.harvestportfolios.com, écrire à [email protected] ou composer sans frais le 1 866 998-8298.

À propos de Groupe de portefeuilles Harvest Inc.

Fondé en 2009, Harvest est un gestionnaire canadien indépendant de fonds de placement qui gère 3,2 milliards de dollars d'actifs pour le compte d'investisseurs canadiens. À FNB Harvest, nos principes directeurs reposent sur la création de richesse pour nos clients, grâce à la détention de titres d'entreprises solides offrant un potentiel de croissance et de production d'un revenu stable au fil du temps. FNB Harvest offre une gamme novatrice de fonds négociés en bourse, de fonds communs de placement et de produits de fonds structurés cotés en bourse qui sont conçus pour satisfaire les besoins des investisseurs en matière de croissance et de revenus à long terme. Nous sommes fiers de créer des solutions de placement éprouvées qui répondent aux attentes de nos investisseurs.

