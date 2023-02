Dévoilement des finalistes des prix Écrans canadiens 2023





The Porter mène dans le volet télévision avec 19 nominations?; Brother de Clement Virgo se distingue en cinéma avec 14 nominations

L'émission Les prix Écrans canadiens avec Samantha Bee sera diffusée le dimanche 16 avril à 20 h (21 h HA, 21 h 30 HTN) sur CBC et CBC Gem

TORONTO, le 22 févr. 2023 /CNW/ - L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision (l'Académie canadienne) a dévoilé aujourd'hui les finalistes aux prix Écrans canadiens 2023 dans 145 catégories en télévision, en cinéma et en médias numériques. C'est la première année que les catégories d'interprétation (premier rôle et rôle de soutien) sont non genrées dans les volets cinéma et télévision.

Avec 19 nominations, la première saison de la série The Porter (CBC) mène tant en télévision que toutes plateformes confondues. Elle est notamment finaliste dans les catégories de la meilleure série dramatique et de la meilleure interprétation dans un premier rôle (série dramatique), avec trois interprètes en nomination : Aml Ameen, Ronnie Rowe Jr. et Mouna Traoré. Les séries Sort Of (CBC) et Detention Adventure (CBC Gem) obtiennent chacune 15 nominations et sont suivies par Pretty Hard Cases (CBC), qui en récolte 11.

En cinéma, c'est le film Brother de Clement Virgo qui remporte le plus de nominations (14). Il se distingue notamment dans les catégories de la meilleure réalisation et de la meilleure interprétation dans un premier rôle (pour Lamar Johnson). Suivent Viking de Stéphane Lafleur (13 nominations), puis Crimes of the Future de David Cronenberg (11).

La série Revenge of the Black Best Friend mène dans le volet des médias numériques avec neuf nominations, dont une dans la catégorie du meilleur programme ou de la meilleure série Web de fiction, suivie par Avocado Toast The Series (sept nominations) et Tokens (quatre).

« Qu'il s'agisse de cinéastes légendaires comme David Cronenberg ou d'artistes de la relève comme Bilal Baig, les finalistes des prix Écrans canadiens 2023 prouvent à nouveau le talent immense de notre industrie nationale. C'est un honneur de les compter parmi les membres du secteur audiovisuel canadien », a déclaré Tammy Frick, chef de la direction de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision. « Il est plus important que jamais d'appuyer ces artistes, et c'est avec fierté que nous concentrons nos efforts dans ce but. Je suis ravie d'adresser mes sincères félicitations aux finalistes, et j'ai hâte de lever un verre en leur honneur, en personne, en avril prochain. »

Les prix Écrans canadiens 2023 seront présentés au cours d'une série de sept remises de prix intimes réparties par catégories. Les membres de l'industrie audiovisuelle canadienne qui ont créé les meilleures oeuvres de l'année se rassembleront en personne au Meridian Hall, à Toronto, du mardi 11 au vendredi 14 avril 2023, et les célébrations culmineront avec l'émission Les prix Écrans canadiens avec Samantha Bee, diffusée le dimanche 16 avril à 20 h (21 h HA, 21 h 30 HTN) sur CBC et CBC Gem.

Les prix Écrans canadiens avec Samantha Bee posera un regard intime sur les meilleures histoires portées à l'écran au Canada au cours de l'année passée. Cette émission spéciale d'une heure rassemblera de nombreuses vedettes et comprendra des entrevues exclusives, un retour sur les moments forts de la Semaine du Canada à l'écran 2023 et la présentation du Prix du public du Fonds Cogeco. L'émission offrira également un accès privilégié aux célèbres lauréat.e.s des Prix spéciaux de l'année, notamment Ryan Reynolds, lauréat du Prix humanitaire, présenté par Paramount+, Catherine O'Hara, lauréate du prix Icône de l'Académie, présenté par CBC, et Simu Liu, lauréat du prix Radius, présenté par MADE | NOUS.

Pour consulter la liste complète des finalistes aux prix Écrans canadiens 2023, visitez academy.ca/nominees. Consultez l'horaire complet de la Semaine du Canada à l'écran 2023 à academy.ca/schedule.

Les demandes d'accréditations médias pour les prix Écrans canadiens 2023 se feront à partir du mercredi 1er mars 2023. Pour recevoir des mises à jour et des détails sur les accréditations, le tapis rouge et la salle de presse, inscrivez-vous à la liste de presse de l'Académie canadienne ici.

Du matériel promotionnel, notamment des images et une fiche de renseignements sur les finalistes, est accessible dans notre trousse promotionnelle numérique.

À propos de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision

L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision est le plus grand organisme artistique professionnel à but non lucratif au Canada. Elle compte plus de 4000 membres, qui sont des professionnel.le.s émergent.e.s et établi.e.s de l'industrie. Fondée en 1979, l'Académie canadienne a pour mission de reconnaître, célébrer et défendre les talents canadiens dans les secteurs du cinéma, de la télévision et des médias numériques, ainsi que d'encourager les talents de tous niveaux grâce à des formations professionnelles, des occasions de réseautage et du mentorat. L'Académie canadienne produit les prix Écrans canadiens, qui rassemblent tous les ans les différentes industries des médias de l'écran afin d'honorer les meilleurs talents du pays pendant la Semaine du Canada à l'écran.

L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision est fière de souligner l'appui de son partenaire média principal, CBC, de son premier partenaire, Téléfilm Canada, de son partenaire platine, CTV, et de ses grands partenaires, Netflix, le Fonds des médias du Canada, Cineplex, le Fonds Cogeco et WBD Accès Canada.

Pour de l'information sur les adhésions et la programmation, veuillez consulter academy.ca.

