Avis aux médias - Équité salariale : le personnel du CHUM attend son dû depuis 12 ans!





MONTRÉAL, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Le syndicat des employé-es du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (SECHUM-CSN) invite les médias à un point de presse qui se déroulera lors d'une manifestation festive devant le clocher au coin des rues St-Denis et Viger.

Le personnel du bureau et de l'administration réclame la fin de la discrimination salariale envers leurs titres d'emploi, principalement occupé par des femmes. Nous souhaitons un engagement ferme de la part gouvernement afin que le Conseil du trésor donne le mandat de régler les plaintes. Ça fait près de 12 ans que ces travailleuses attendent qu'on reconnaisse leurs efforts et les transformations dans leur travail. L'équité est une forme reconnaissance qui doit s'appliquer pour améliorer les conditions des travailleuses et travailleurs et retenir le personnel.

Quoi : Point de presse lors d'une manifestation festive

Où : 1000 St-Denis, devant le clocher au coin des rues St-Denis et Viger

Quand : 22 février de 11h30 à 13h30, point de presse à 12h15

Prendrons la parole:

Anick Mailhot , présidente du SECHUM

, présidente du SECHUM Chantal Lizotte , vice-présidente de la catégorie 3 du SECHUM

, vice-présidente de la catégorie 3 du SECHUM Arianne Carmel-Pelosse , 2 e vice-présidente du conseil central Montréal Métropolitain

, 2 vice-présidente du conseil central Montréal Métropolitain Josée Marcotte, vice-présidente responsable secteur public FSSS-CSN

À propos

Le syndicat des employé-es du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal compte plus de 4 200 membres et est appuyé dans cette revendication par le Conseil central du Montréal métropolitain rassemblant plus de plus de 100 000 travailleuses et travailleurs, par la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) comptant plus de 145 000 membres dont près de 120 000 dans le secteur de la santé et des services sociaux.

