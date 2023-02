/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Moncton/





MONCTON, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), de l'honorable Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, et de Dawn Arnold, mairesse de la Ville de Moncton.

Date : Mercredi le 22 février 2023



Heure : 10 h (HNA)



Lieu : Salle Shediac

Hôtel Delta Beauséjour

750, rue Main Moncton (N.-B.)

E1C 1E6





