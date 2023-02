Marlink accélère la transformation digitale de la Guyane française grâce au réseau de satellites multi-orbites de SES





Dans le cadre des initiatives du gouvernement français visant à combler la fracture numérique pour plus de 7500 foyers situés dans les agglomérations et zones rurales du département ultramarin de la Guyane, Marlink s'est vu attribuer un contrat de Délégation de service public (DSP) pour offrir à tout le territoire un accès internet haut débit et des services 4G/5G par satellite. SES et Marlink ont annoncé ce jour la signature d'un accord de 15 ans, prévoyant l'exploitation du réseau de satellites de SES en orbites géostationnaire (GEO) et moyenne (MEO) pour fournir des services à haut débit qui changeront la vie de plus de 30 000 usagers guyanais.

Grâce à l'aide financière de l'Union européenne, du gouvernement français et de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), Marlink et SES offriront une connectivité internet haute performance d'un débit de 30 Mb/s à travers tout le territoire. Les deux entreprises construiront et gèreront l'infrastructure locale de terminaux qui permettra d'acheminer près de 3,5 Gb/s de capacité satellitaire pour les services grand public fixes et mobiles à large bande en Guyane. Cette puissance permettra également aux écoles et institutions de la région de profiter de meilleurs débits et vitesses pour sortir définitivement du fossé numérique. Les services seront répartis de façon globalement égale entre le satellite haut débit SES-17 récemment placé en orbite au-dessus de l'Amérique et le système de prochaine génération O3b mPOWER.

« Nous sommes fiers de combler la fracture numérique et d'être partie prenante de ce plan national de transformation digitale, qui vise à soutenir le progrès économique et social en connectant les services essentiels et les communautés isolées, ainsi que les établissements scolaires pour les 15 prochaines années », a déclaré Alexandre de Luca, Président de la division Énergie, Entreprises et Gouvernement de Marlink. « Notre offre de services digitaux s'est étoffée au gré de la demande client. Nous y répondons une fois de plus aujourd'hui avec agilité et flexibilité pour délivrer une connectivité CaaS (Connectivity-as-a-Service). »

« Face aux défis que représente la fracture numérique pour les habitants situés en zones blanches, comme c'est le cas dans la forêt amazonienne de Guyane, nous collaborons avec Marlink pour sortir de l'isolement digital certaines des communautés les plus isolées au monde », a déclaré Simon Gatty Saunt, Vice-Président des Ventes & Réseaux Europe de SES. « SES a l'honneur d'y contribuer en apportant la connectivité haut débit la plus puissante et avancée aux villes, villages, entreprises et particuliers de toute la région, afin de débloquer le plein potentiel de la Guyane française. »

SES-17 est le satellite GEO le plus performant de SES et joue un rôle clé dans l'accélération des programmes d'inclusion digitale de toute la région, en améliorant l'accès à des services haut débit par satellite à la fois économiques et de haute qualité pour les applications professionnelles et résidentielles. O3b mPOWER est le système de communication MEO de seconde génération de SES et offre des performances sans égales en termes de débit, latence et disponibilité pour faciliter les opérations des clients.

