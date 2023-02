TerraPay annonce le recrutement stratégique de Sudhesh Giriyan pour diriger les activités mondiales de transferts de fonds





LONDRES, 22 février 2023 /PRNewswire/ -- TerraPay, une société d'infrastructure de paiements mondiale de premier plan, a annoncé aujourd'hui la nomination de Sudhesh Giriyan au poste de président et directeur mondial des transferts de fonds. Renforçant l'équipe de haute direction de l'entreprise, cette nomination stratégique vient soutenir l'expansion mondiale continue de TerraPay.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Sudhesh Giriyan sera chargé de diriger les activités mondiales de transferts de fonds de TerraPay, d'approfondir la confiance dans l'entreprise et sa crédibilité auprès de tous ses partenaires clés à travers le monde, et de développer les corridors de transfert existants, tout en ouvrant de nouveaux marchés pour enrichir le réseau actuel de TerraPay, qui compte plus de 100 pays.

Souhaitant la bienvenue à Sudhesh Giriyan, Ambar Sur, fondateur et PDG de TerraPay, a déclaré : « Alors que TerraPay poursuit sa croissance mondiale, nous intensifions nos efforts pour renforcer notre équipe avec les meilleurs talents du secteur. Sudhesh est un professionnel chevronné et je suis très heureux de l'accueillir dans notre équipe. Sa vaste expérience dans la conduite d'entreprises vers de nouveaux succès jouera un rôle essentiel dans l'accélération de la croissance des activités mondiales de transfert de fonds de TerraPay. Je suis certain que son expertise et ses connaissances approfondies seront inestimables pour l'entreprise. »

Sudhesh Giriyan, ancien élève de l'IIM Bangalore, apporte avec lui plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie. Avant de rejoindre TerraPay, il était PDG de Xpress Money où il dirigeait plusieurs équipes responsables des opérations mondiales, forgeant des alliances stratégiques, gérant des agents et des partenaires, bâtissant un solide service client, une image de marque et un marketing, des études de marché, des communications d'entreprise, des relations avec les médias, et plus encore. Sudhesh Giriyan a également été à la tête d'UAE Exchange et d'Unimoni en tant que PDG.

Concernant son nouveau poste chez TerraPay, Sudhesh Giriyan a déclaré : « Je suis vraiment impatient de rejoindre TerraPay alors que l'expansion mondiale de l'entreprise prend de l'ampleur. Au cours des dernières années, l'industrie des transferts de fonds a connu une croissance phénoménale et un avenir encore plus prometteur se dessine. Après s'être imposé comme un partenaire de confiance pour les transactions transfrontalières, la voie à suivre pour les activités de transfert de fonds de TerraPay consiste à forger de nouveaux partenariats stratégiques, à toucher de nouveaux marchés inexploités et à amener chaque pays sur ce que nous appelons la voie mondiale des paiements. Je suis convaincu que c'est le meilleur moment pour contribuer à cette réussite et élever l'entreprise à un nouveau niveau. »

À propos de TerraPay

Basée au Royaume-Uni, TerraPay estime que le plus petit paiement mérite un voyage sans frontières aussi sûr que le plus grand. Le groupe a construit une voie de paiements en constante expansion qui permet aux entreprises de créer des expériences client transparentes avec un passage international ininterrompu, sécurisé et en temps réel pour chaque paiement, qu'il soit de petite ou grande valeur. Enregistré et réglementé à travers 26 marchés mondiaux, TerraPay est un partenaire mondial de premier plan pour les banques, les portefeuilles mobiles, les opérateurs de transfert d'argent, les commerçants et les institutions financières, créant ainsi un écosystème financier international plus vaste et inclusif. Grâce à l'accès à une infrastructure de paiement qui couvre le monde entier, leurs partenaires deviennent des guides de la promesse d'inclusion financière mondiale.

Contact :

Anwesha Mukherjee

[email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2005841/TerraPay_Sudhesh_Giriyan.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1222771/TerraPay_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 22 février 2023 à 00:53 et diffusé par :