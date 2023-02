La CAQ rejette une motion de l'opposition officielle exigeant un financement adéquat pour Interligne





QUÉBEC, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement de la CAQ a rejeté une motion déposée par la porte-parole de l'opposition officielle pour la communauté 2SLBGTQIA+, Jennifer Maccarone, exigeant d'octroyer à Interligne le financement nécessaire lui permettant la poursuite de sa ligne d'écoute de nuit ainsi que de ses activités. La CAQ laisse ainsi tomber la seule ressource pour la communauté, formée en aide d'urgence à laquelle certaines régions du Québec ont accès, dont le Saguenay et la Côte Nord.

La députée libérale de Westmount-Saint-Louis est très préoccupée de voir cet important organisme devoir fermer son service de nuit, dès le 31 mars, faute de financement adéquat. Elle rappelle que le tiers des appels reçus surviennent la nuit et que le plus souvent ils proviennent de gens en détresse aux prises avec de l'anxiété grave et même des idées suicidaires.

La porte-parole de l'opposition officielle estime que le Québec vit un recul historique dans la lutte contre l'homophobie, notamment avec la décision de la CAQ d'éliminer le poste de ministre responsable pour la communauté 2SLBGTQIA+. Pour Mme Maccarone, cette décision démontre un inquiétant manque de considération du gouvernement caquiste envers ces personnes.

« Nous demandons qu'Interligne, un service d'aide et de renseignements destiné aux personnes de la diversité sexuelle, unique au Québec et au Canada, soit aidé avec les mêmes considérations budgétaires que les autres organismes en santé mentale. Alors que la CAQ rejette notre demande, mes collègues libéraux ont accepté de remettre collectivement 10 000$ à l'organisme via leur budget discrétionnaire de soutien à l'action bénévole. Je les remercie chaleureusement. »

-Jennifer Maccarone, députée de Westmount-Saint-Louis et porte-parole de l'opposition officielle pour la communauté 2SLBGTQIA+

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 21 février 2023 à 19:15 et diffusé par :