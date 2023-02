SUBARU CANADA REMPORTE TROIS PRIX D'AUTOHEBDO





MISSISSAUGA, ON, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le grand plaisir d'annoncer que les Subaru Crosstrek et Outback ont été primées dans le cadre du programme Prix AutoHEBDO 2023. La Subaru Crosstrek a été couronnée Meilleur VUS sous-compact et la Subaru Outback a récolté deux honneurs, à savoir Meilleur VUS compact et le prix convoité Meilleur VUS de l'industrie.

Le jury du programme d'AutoHEBDO évalue tous les véhicules vendus au pays pour sélectionner les meilleurs candidats de chaque catégorie qu'il recommanderait en toute confiance aux Canadiens. AutoHEBDO.net sélectionne soigneusement les lauréats en se basant sur des évaluations complètes de tous les véhicules neufs sur le marché.

« La Subaru Outback est lauréate du prix Meilleur VUS compact décerné par AutoHEBDO pour une deuxième année de suite, une attestation de la forte pérennité de ce multisegment pratique, convivial et prêt pour l'aventure. En ce qui concerne les critères évalués dans ce segment, la Subaru Outback est difficile à battre », a déclaré Jodi Lai, rédactrice en chef d'AutoHEBDO.net. « Pour les automobilistes canadiens, la Subaru Crosstrek réunit d'excellentes capacités et représente un excellent rapport qualité-prix. Nos spécialistes apprécient la facilité d'utilisation du multisegment, sa traction intégrale de série et son caractère pratico-pratique pour lequel la marque est bien connue. »

La Subaru Outback 2023 reçoit un extérieur renouvelé qui comprend un nouveau bouclier avant et certains changements esthétiques. À bord, les améliorations ont porté sur la connectivité, la sécurité et le confort. Lauréate de la cote PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+ décernée par l'IIHS, la Subaru Outback séduit par son raffinement exceptionnel et ses capacités qui s'ajoutent à la sécurité de premier plan qu'elle procure.

La Subaru Crosstrek 2023 au style extérieur athlétique propose deux puissants moteurs Subaru BOXER et des capacités générales exceptionnelles. Pour les sorties hors des sentiers battus, la Crosstrek se distingue par sa généreuse garde au sol, son grand volume utile et sa véritable polyvalence passe-partout grâce à sa traction intégrale symétrique à prise constante Subaru et à sa suspension à grand débattement. En ville, la Crosstrek offre tous les avantages d'une sportive à hayon, notamment une grande agilité, une excellente tenue de route et un rendement énergétique exemplaire.

« Cette reconnaissance témoigne du travail acharné et du dévouement de notre équipe qui s'efforce constamment de dépasser les attentes et d'offrir des produits et des services exceptionnels à nos clients », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de SCI. « Nous nous engageons à maintenir notre position de chef de file dans le secteur, et cette reconnaissance est une indication claire que nous sommes sur la bonne voie. »

