AVIS AUX MÉDIAS - Grève à la Société québécoise des infrastructures





QUÉBEC, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Ce mercredi 22 février, le Syndicat des employé(e)s de la Société québécoise des infrastructures (SQI), affilié au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et représentant plus de 500 personnes syndiqué(e)s réparties à travers la province, déclenchera une grève d'une durée de 24 heures afin de faire pression sur l'employeur en vue du renouvellement de la convention collective.

Le contrat de travail des salarié(e)s est échu depuis le 31 mars 2020. En juin dernier, les membres du syndicat ont voté à 79 % en faveur d'un mandat pour entamer des moyens de pression pouvant aller jusqu'à une grève générale de cinq jours, à déclencher au moment jugé opportun.

La négociation achoppe sur la question salariale et sur le fait que l'employeur ne veut plus avoir à considérer l'ancienneté comme critère dans l'octroi des postes.

La Société québécoise des infrastructures (SQI) a pour mission, d'une part, de soutenir les organismes publics dans la gestion de leurs projets d'infrastructures publiques en assurant une planification, une réalisation et un suivi des projets et, d'autre part, de développer, de maintenir et de gérer un parc immobilier qui répond aux besoins des ministères et des organismes en leur fournissant des services de construction, d'exploitation et de gestion immobilière.

QUI, QUOI : Grève des employé(e)s de la Société québécoise des infrastructures QUAND : Mercredi 22 février 2023, de 7 h à 12 h OÙ : Des lignes de piquetage seront érigées devant tous les bureaux administratifs de la SQI au Québec, notamment le siège social, situé dans l'Édifice Marie-Fitzbach au 1075, rue de l'Amérique-Française, Québec (Québec), G1R 5P8

D'autres manifestant(e)s seront présent(e)s également devant le bureau de la SQI et à Montréal : Édifice Ernest-Cormier, à l'entrée située au 100, rue Notre-Dame ainsi que devant le Palais de justice de Montréal, à son entrée située sur la rue Saint-Antoine

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 3590 membres dans les sociétés d'État et organismes publics québécois. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 21 février 2023 à 14:08 et diffusé par :